Polémica en Paraguay: un club aplicó un código de vestimenta y el presidente tuvo que disculparse

Escándalo en Paraguay: un club impuso un código de vestimenta y su presidente tuvo que pedir disculpas.

Escándalo en Paraguay: un club impuso un código de vestimenta y su presidente tuvo que pedir disculpas.

Lo que inicialmente se planteó como una normativa interna acabó convirtiéndose en una fuerte polémica para Sportivo Ameliano , club que compite en la máxima categoría del fútbol de Paraguay . La entidad había fijado determinadas condiciones sobre la vestimenta que debían llevar los periodistas y fotógrafos encargados de cubrir el partido frente a Olimpia .

Sin embargo, la medida generó un amplio repudio , al punto de que el presidente de la institución tuvo que salir a dar explicaciones y ofrecer disculpas .

La polémica estalló cuando comenzó a circular masivamente una foto de Adriana Caballero , reportera gráfica que había concurrido a realizar su trabajo con ropa deportiva ceñida al cuerpo. Tras la difusión de esa imagen , un integrante del club se puso en contacto con un medio de comunicación para manifestar su disconformidad con la vestimenta que llevaba la fotógrafa.

Como respuesta a lo sucedido, Sportivo Ameliano difundió una normativa que establecía un código de vestimenta denominado “ sport elegante ” para quienes asistieran a cubrir los partidos. Las disposiciones incluían varias limitaciones : los hombres tenían prohibido concurrir con pantalones cortos , mientras que las mujeres debían evitar las prendas escotadas , la ropa que dejara el ombligo al descubierto y las calzas que no fueran de color negro o azul marino .

Escándalo en Paraguay: un club impuso un código de vestimenta y su presidente tuvo que pedir disculpas.

En el comunicado, la institución fundamentaba su postura al afirmar: "Es un club de familia con valores y en todos los partidos de local están nuestros chicos de la escuela de fútbol con sus padres en las gradas". El anuncio también estaba acompañado por imágenes que mostraban ejemplos de prendas permitidas y otras que no cumplían con las exigencias establecidas.

"Con el objetivo de mantener un ambiente profesional, respetuoso y acorde a la imagen institucional del club, solicitamos a todos los fotógrafos y periodistas cumplir con el siguiente código de vestimenta", concluía el mensaje.

La reportera gráfica que quedó en el centro de la polémica admitió que no esperaba que lo ocurrido tuviera semejante repercusión. "Sí, cuando leí este comunicado, te voy a ser muy sincera, sí me chocó. Pero dije bueno, ya está, tarde o temprano iba a pasar, ¿verdad? No dimensioné que iba a llegar hasta este punto, porque de una u otra manera le puede perjudicar a mis colegas", expresó.

El presidente de Sportivo Ameliano pidió disculpas y anuló el código de vestimenta

Luego de que numerosos periodistas y fotógrafos cuestionaran la medida, Héctor Melgarejo tomó distancia de la iniciativa y aclaró públicamente su postura. En una entrevista con Cardinal Deportivo, el presidente de Sportivo Ameliano sostuvo que la publicación del reglamento se había realizado sin que él diera el visto bueno. "Pasé un malestar. Es una locura. Publicaron sin autorización. No es lo que pregonamos en el Sportivo Ameliano. Pido disculpas", expresó el dirigente.

Por otra parte, el presidente intentó restablecer la buena relación con los trabajadores de prensa que siguen regularmente la campaña del conjunto paraguayo. "Nosotros, con los periodistas, camarógrafos, fotógrafos, que siempre nos acompañan, valoramos mucho el trabajo que realizan", manifestó el dirigente.

Por último, el club resolvió dar marcha atrás con las exigencias sobre la vestimenta y anunció que los periodistas acreditados tendrían libertad para concurrir al partido del domingo ante el puntero del torneo con la ropa que usan habitualmente. Así lo confirmó Melgarejo al explicar que podrían presentarse "como van normalmente".