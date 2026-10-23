¿Qué premio le entregarán a Lionel messi en España?

Lionel Messi regresó a España , aunque solamente de manera temporal. En esta oportunidad, su visita no está relacionada con un posible regreso a las filas del Barcelona , sino con su presencia en el Teatro Campoamor, ubicado en la ciudad de Oviedo, donde será el gran protagonista de la entrega del Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026 .

La distinción, de prestigio internacional , recayó este año en Leo como reconocimiento a su destacada trayectoria deportiva y a sus continuas acciones solidarias. El acto de premiación se llevará a cabo hoy a partir de las 13:30 , según el horario de Argentina.

La decisión se dio a conocer el 3 de junio , luego de la evaluación de un comité integrado por 11 miembros . La comisión estuvo encabezada por Teresa Perales Fernández , marquesa de Perales, destacada nadadora que acumula 28 medallas paralímpicas y que también fue distinguida con este galardón en 2021.

En el documento oficial difundido se detallaron los argumentos que llevaron al jurado a elegir al ganador: “El jurado ha destacado, además de su deslumbrante talento, su excepcional trayectoria deportiva y su formidable y continuada labor solidaria para promover el acceso a la educación y el cuidado de la salud de los niños más desfavorecidos”.

“Se ha ganado también el respeto y admiración de todos por su ejemplar comportamiento dentro del campo y por su constancia, humildad y compromiso con el juego colectivo”, concluyeron.

El galardón posee reconocimiento global y una relevancia que trasciende las fronteras españolas. El propio Gobierno de ese país resaltó su “prestigio nacional e internacional”, además del aporte que realiza para impulsar los valores científicos, culturales, sociales y humanísticos, así como para fortalecer la presencia de España en el exterior. Así quedó establecido en el Real Decreto 763/2026, publicado el pasado 30 de septiembre.

Por su parte, la UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura) lo calificó como “de excepcional aportación al patrimonio cultural de la humanidad”, de acuerdo con lo publicado por el portal Relevo.

En diálogo con la revista Vanity Fair, la titular de la Fundación Princesa de Asturias, Ana Isabel Fernández, brindó nuevos detalles sobre el tema: “Desde su origen, los Premios Princesa de Asturias han contado con una marcada vocación internacional. Aunque nacieron estrechamente vinculados al ámbito iberoamericano, con el propósito de reforzar los lazos culturales e históricos entre España y América, han ido ampliando su alcance paulatinamente hasta incorporar a personas e instituciones de todo el mundo, sin límites geográficos”.

La distinción contempla ocho rubros diferentes: Artes, Ciencias Sociales, Comunicación y Humanidades, Concordia, Cooperación Internacional, Investigación Científica y Técnica, Letras y Deportes. En el apartado deportivo, la Fundación establece que el galardón reconoce “las trayectorias que, por medio del fomento, desarrollo y perfeccionamiento del deporte y su dimensión social, se hayan convertido en un ejemplo de las posibilidades que la práctica deportiva conlleva en beneficio de los seres humanos”.

A sus 39 años, el futbolista se incorporará al historial de premiados después de Serena Williams, quien obtuvo la distinción en 2025. La extenista estadounidense conquistó una medalla de oro olímpica y acumuló 23 títulos de Grand Slam durante su carrera.

La primera entrega del reconocimiento tuvo lugar en 1987 y recayó en el exatleta británico Sebastian Coe. Desde entonces, el galardón también distinguió a otras figuras y equipos, entre ellos, la selección brasileña de fútbol, homenajeada en 2002 luego de consagrarse campeona del mundo por quinta vez.

A lo largo de los años, el reconocimiento también fue otorgado a destacadas figuras del deporte, como los tenistas Martina Navratilova (1994) y Rafael Nadal (2008); el ciclista Lance Armstrong (2000); los pilotos de Fórmula 1 Fernando Alonso (2005) y Michael Schumacher (2007); los futbolistas Iker Casillas y Xavi Hernández (2012), los hermanos Pau y Marc Gasol (2015) y el seleccionado neozelandés de rugby, los All Blacks (2017), entre otros.

De esta manera, por primera vez desde la creación del galardón, un futbolista recibirá la distinción a título individual.

De acuerdo con la información publicada en el sitio web oficial de la Fundación, Lionel Messi recibirá el mismo conjunto de reconocimientos que los demás galardonados: una escultura diseñada por Joan Miró, emblema del premio, un diploma que certifica la distinción, una insignia y una recompensa monetaria de 50.000 euros (USD 56.000). Sin embargo, quienes no concurran al acto de entrega solamente recibirán el diploma acreditativo.

Tras hacerse pública la resolución correspondiente a esta edición, la entidad se puso en contacto con la Pulga, que por entonces se encontraba concentrado junto al plantel de la selección argentina en Kansas City, en la preparación para el Mundial. Allí, el futbolista compartió sus primeras impresiones en declaraciones que fueron publicadas en el sitio oficial de la Fundación: “Quiero agradecer de corazón al jurado y a la Fundación Princesa de Asturias por este reconocimiento, que para mí es un orgullo enorme. España y Catalunya son parte de mi vida: ahí crecí como futbolista, viví muchísimos años y nacieron mis hijos. Siempre sentí mucho cariño de la gente, y por eso este premio tiene un valor muy especial para mí”.

Finalmente, el futbolista, que acumula 48 títulos a lo largo de su trayectoria y se consagró campeón mundial en Qatar 2022, cerró su mensaje con estas palabras: “Siempre digo que nada de lo que conseguí lo hice solo: atrás de cada logro hay compañeros, familia y muchísima gente que me ayudó en el camino. Ojalá mi historia les sirva a muchos niños y niñas para seguir soñando, con trabajo y amor por el deporte, y sabiendo que lo más importante es tratar de ser buena persona y respetar los valores que el deporte nos enseña”.

Una vez finalizada su visita a España, Messi viajará nuevamente a Estados Unidos para reincorporarse al Inter Miami, donde quedará bajo las órdenes de Cristian González de cara al encuentro de este sábado frente a New York Red Bulls, correspondiente a la MLS. El partido comenzará a las 18:30, según el horario argentino.

“Tiene este compromiso y me encanta que lo asuma de esta manera. Todo el club está totalmente de acuerdo en que concurra ahí porque es un premio terriblemente importante no solamente para él sino para su familia. Después obvio que sí cuento con él”, expresó el Kily al responder las preguntas de la prensa.

La lista de ganadores del Premio Princesa de Asturias de los Deportes

1987 Sebastian Coe (Atletismo)

1988 Juan Antonio Samaranch (Olimpismo)

1989 Severiano Ballesteros (Golf)

1990 Sito Pons (Motociclismo)

1991 Serguéi Bubka (Atletismo)

1992 Miguel Induráin (Ciclismo)

1993 Javier Sotomayor (Atletismo)

1994 Martina Navratilova (Tenis)

1995 Hassiba Boulmerka (Atletismo)

1996 Carl Lewis (Atletismo)

1997 Equipo español de maratón (Atletismo)

1998 Arantxa Sánchez-Vicario (Tenis)

1999 Steffi Graf (Tenis)

2000 Lance Armstrong (Ciclismo)

2001 Manel Estiarte (Waterpolo)

2002 Selección de fútbol de Brasil (Fútbol)

2003 Tour de Francia (Ciclismo)

2004 Hicham El Guerrouj (Atletismo)

2005 Fernando Alonso (Automovilismo)

2006 Selección de baloncesto de España (Baloncesto)

2007 Michael Schumacher (Automovilismo)

2008 Rafael Nadal (Tenis)

2009 Yelena Isinbáyeva (Atletismo)

2010 Selección de fútbol de España (Fútbol)

2011 Haile Gebrselassie (Atletismo)

2012 Iker Casillas/Xavi Hernández (Fútbol)

2013 José María Olazábal (Golf)

2014 Maratón de Nueva York (Atletismo)

2015 Pau Gasol / Marc Gasol (Baloncesto)

2016 Javier Gómez Noya (Triatlón)

2017 Selección de rugby de Nueva Zelanda (Rugby)

2018 Reinhold Messner / Krzysztof Wielicki (Alpinismo)

2019 Lindsey Vonn (Esquí)

2020 Carlos Sainz (Rallies)

2021 Teresa Perales (Natación paralímpica)

2022 Fundación y Equipo Olímpico de Refugiados (Olimpismo)

2023 Eliud Kipchoge (Atletismo)

2024 Carolina Marín (Bádminton)

2025 Serena Williams (Tenis)

2026 Lionel Messi (Fútbol)

Los ganadores del Premio Princesa de Asturias 2026

Deportes: Lionel Messi

Artes: Patti Smith

Comunicación y Humanidades: Studio Ghibli

Investigación Científica y Técnica: David Klenerman, Shankar Balasubramanian y Pascal Mayer

Cooperación Internacional: Bóveda Global de Semillas de Svalbard

Ciencias Sociales: Timothy Garton Ash

Letras: Julian Barnes

Concordia: Christina Koch