La infancia de Lionel Messi llegará a la pantalla con una serie animada de fantasía

Lionel Messi llevará a la pantalla una recreación imaginaria de sus primeros años de vida a través de “Messi and the Giants” (Messi y los gigantes), una serie animada que llegará a Disney+ con un lanzamiento global previsto para el invierno de 2027 en Argentina .

El primer avance de la producción se dio a conocer el sábado durante la edición de la San Diego Comic-Con celebrada en Málaga, España , ante una audiencia de más de 3.000 asistentes . Además, el capitán de la Selección argentina compartió el tráiler con sus seguidores a través de sus propias redes sociales.

La historia tendrá como protagonista a Leo , un chico de 12 años cuya construcción está basada en la infancia de Lionel Messi . De manera inesperada, el joven terminará en Iko , un mundo imaginario compuesto por diez territorios bajo el dominio de gigantes . Para volver a su hogar, tendrá que superar distintas pruebas y enfrentarse a torneos en los que el fútbol será el eje central.

En las imágenes del adelanto aparece el personaje principal con una melena larga , un aspecto que recuerda a los primeros años de Messi en el Barcelona . No obstante, la propuesta animada no busca reconstruir de manera lineal los acontecimientos de su vida ni los hitos de su trayectoria profesional . En cambio, toma elementos de su niñez como punto de partida para desarrollar un relato fantástico , ambientado en un universo con una mitología y una dinámica propias.

De acuerdo con la descripción oficial, el protagonista tendrá que participar en duelos de gran peligrosidad, que presentan similitudes con encuentros futbolísticos y en los que deberá utilizar esferas capaces de albergar poderes especiales dentro de ese mundo imaginario.

El desafío de Leo consistirá en vencer a colosos de leyenda y reparar los territorios de Iko, que permanecen divididos. “Para volver a su hogar, tendrá que enfrentarse en combates de máxima exigencia, con una dinámica parecida a la del fútbol y mediante el uso de ‘esferas’ con poderes extraordinarios. También deberá derrotar a gigantes legendarios y devolverles la unidad a los reinos de Iko”, señala la sinopsis oficial de la producción.

Las habilidades y los desafíos que deberá superar

La trama girará en torno a la posición de inferioridad con la que Leo comienza su aventura frente al resto de los personajes. A diferencia de sus compañeros y rivales, que cuentan con capacidades fuera de lo común, el protagonista no tendrá acceso a las facultades mágicas de ese universo para potenciar su desempeño. Por ese motivo, deberá encontrar otras formas de competir, recurriendo a sus conocimientos futbolísticos y a la cooperación con sus compañeros.

Según la descripción difundida por los responsables de la producción, el joven tendrá que apoyarse en “su habilidad, el trabajo en equipo y la determinación” para superar las pruebas que le permitirán volver a su hogar. En su camino, el dominio del balón, la perseverancia ante las dificultades y el espíritu colectivo serán fundamentales para hacer frente a contrincantes físicamente superiores y que cuentan con habilidades especiales en ese universo fantástico.

El actor argentino Milo Burgess-Webb será el encargado de interpretar vocalmente en español a Leo, el niño inspirado en Lionel Messi que ocupa el papel principal de la ficción. En tanto, Giulietta Vainer Tisminetzky dará vida a la madre del protagonista en esta producción animada.

El equipo creativo detrás de la serie animada

El apartado musical contará con el aporte de Luck Ra, responsable de crear e interpretar “Vamos, Vamos, Vamos”, el tema que musicaliza las primeras escenas reveladas en el adelanto. Además, el cantante cordobés tendrá a su cargo la elaboración de las piezas musicales que acompañarán el desarrollo de la serie.

“Les comparto este primer adelanto exclusivo de Messi and the Giants. Tengo muchas ganas de que gente de todo el mundo pueda disfrutar de esta serie”, manifestó el capitán argentino al publicar el tráiler en sus perfiles de redes sociales.

Con esta iniciativa, el futbolista se suma a una propuesta audiovisual destinada a toda la familia, que recupera aspectos vinculados con sus primeros pasos en el fútbol, pero los incorpora a una trama ambientada en un universo imaginario.

El desarrollo de la animación estará en manos de Atlantis Animation, como parte de un trabajo conjunto en el que también participan Sony Pictures Television y Sony Music Entertainment. Lionel Messi formará parte del equipo de productores ejecutivos, junto con Lacey Stanton y Bryan Korn.

Aunque ya se dieron a conocer las primeras escenas de la ficción, todavía no se precisó el día en que se estrenará ni se anunció cuántos capítulos tendrá la temporada inicial.