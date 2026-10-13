martes 13 de octubre de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
13 de octubre de 2026 - 16:20
Espectáculos.

La infancia de Lionel Messi llegará a la pantalla con una serie animada de fantasía

Disney+ presentó “Messi and the Giants” en la Comic-Con de Málaga, España. La serie animada mostrará al futbolista argentino en un mundo fantástico.

+ Seguir en
Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Lionel Messi tendrá una serie animada inspirada en su infancia.

Lionel Messi tendrá una serie animada inspirada en su infancia.

Lionel Messi llevará a la pantalla una recreación imaginaria de sus primeros años de vida a través de “Messi and the Giants” (Messi y los gigantes), una serie animada que llegará a Disney+ con un lanzamiento global previsto para el invierno de 2027 en Argentina.

Lee además
nuevo trailer de los super campeones y podria estar messi con ronaldo 
¡Atención fanáticos!

Nuevo trailer de los Super Campeones y podría estar Messi con Ronaldo 
Lionel Messi participó de la nueva serie de Adrián Suar, Los Protectores. 
Series.

Messi y su papel en la serie de Adrián Suar, "Los protectores"

El primer avance de la producción se dio a conocer el sábado durante la edición de la San Diego Comic-Con celebrada en Málaga, España, ante una audiencia de más de 3.000 asistentes. Además, el capitán de la Selección argentina compartió el tráiler con sus seguidores a través de sus propias redes sociales.

Una aventura inspirada en la infancia de Lionel Messi

La historia tendrá como protagonista a Leo, un chico de 12 años cuya construcción está basada en la infancia de Lionel Messi. De manera inesperada, el joven terminará en Iko, un mundo imaginario compuesto por diez territorios bajo el dominio de gigantes. Para volver a su hogar, tendrá que superar distintas pruebas y enfrentarse a torneos en los que el fútbol será el eje central.

En las imágenes del adelanto aparece el personaje principal con una melena larga, un aspecto que recuerda a los primeros años de Messi en el Barcelona. No obstante, la propuesta animada no busca reconstruir de manera lineal los acontecimientos de su vida ni los hitos de su trayectoria profesional. En cambio, toma elementos de su niñez como punto de partida para desarrollar un relato fantástico, ambientado en un universo con una mitología y una dinámica propias.

De acuerdo con la descripción oficial, el protagonista tendrá que participar en duelos de gran peligrosidad, que presentan similitudes con encuentros futbolísticos y en los que deberá utilizar esferas capaces de albergar poderes especiales dentro de ese mundo imaginario.

El desafío de Leo consistirá en vencer a colosos de leyenda y reparar los territorios de Iko, que permanecen divididos. “Para volver a su hogar, tendrá que enfrentarse en combates de máxima exigencia, con una dinámica parecida a la del fútbol y mediante el uso de ‘esferas’ con poderes extraordinarios. También deberá derrotar a gigantes legendarios y devolverles la unidad a los reinos de Iko”, señala la sinopsis oficial de la producción.

Las habilidades y los desafíos que deberá superar

La trama girará en torno a la posición de inferioridad con la que Leo comienza su aventura frente al resto de los personajes. A diferencia de sus compañeros y rivales, que cuentan con capacidades fuera de lo común, el protagonista no tendrá acceso a las facultades mágicas de ese universo para potenciar su desempeño. Por ese motivo, deberá encontrar otras formas de competir, recurriendo a sus conocimientos futbolísticos y a la cooperación con sus compañeros.

Según la descripción difundida por los responsables de la producción, el joven tendrá que apoyarse en “su habilidad, el trabajo en equipo y la determinación” para superar las pruebas que le permitirán volver a su hogar. En su camino, el dominio del balón, la perseverancia ante las dificultades y el espíritu colectivo serán fundamentales para hacer frente a contrincantes físicamente superiores y que cuentan con habilidades especiales en ese universo fantástico.

El actor argentino Milo Burgess-Webb será el encargado de interpretar vocalmente en español a Leo, el niño inspirado en Lionel Messi que ocupa el papel principal de la ficción. En tanto, Giulietta Vainer Tisminetzky dará vida a la madre del protagonista en esta producción animada.

El equipo creativo detrás de la serie animada

El apartado musical contará con el aporte de Luck Ra, responsable de crear e interpretar “Vamos, Vamos, Vamos”, el tema que musicaliza las primeras escenas reveladas en el adelanto. Además, el cantante cordobés tendrá a su cargo la elaboración de las piezas musicales que acompañarán el desarrollo de la serie.

“Les comparto este primer adelanto exclusivo de Messi and the Giants. Tengo muchas ganas de que gente de todo el mundo pueda disfrutar de esta serie”, manifestó el capitán argentino al publicar el tráiler en sus perfiles de redes sociales.

Con esta iniciativa, el futbolista se suma a una propuesta audiovisual destinada a toda la familia, que recupera aspectos vinculados con sus primeros pasos en el fútbol, pero los incorpora a una trama ambientada en un universo imaginario.

El desarrollo de la animación estará en manos de Atlantis Animation, como parte de un trabajo conjunto en el que también participan Sony Pictures Television y Sony Music Entertainment. Lionel Messi formará parte del equipo de productores ejecutivos, junto con Lacey Stanton y Bryan Korn.

Aunque ya se dieron a conocer las primeras escenas de la ficción, todavía no se precisó el día en que se estrenará ni se anunció cuántos capítulos tendrá la temporada inicial.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Nuevo trailer de los Super Campeones y podría estar Messi con Ronaldo 

Messi y su papel en la serie de Adrián Suar, "Los protectores"

Qué es RAFA, la serie que mira Lionel Messi: "Me identifico mucho con él"

"Ya está todo hecho, gracias Argentina": el nuevo mensaje de Lionel Messi tras su despedida

Los jugadores de la Selección extrañan a Messi: los posteos de cada uno

Lo que se lee ahora
Julieta Prandi se separó de Emanuel Ortega un mes después de haberse casado. video
Espectáculos.

A un mes del casamiento, Julieta Prandi se separó de Emanuel Ortega: los motivos

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Ungeólogo alertó sobre el riesgo de terremotos en Jujuy (Foto generada con IA) video
Jujuy.

Un geólogo alertó sobre el riesgo de terremotos en Jujuy: "Tenemos que prepararnos"

Martes y miércoles sin clases en Nivel Secundario de Jujuy: los motivos
Jujuy.

Martes y miércoles sin clases en Nivel Secundario de Jujuy: los motivos

Un niño quedó encerrado adentro de un auto y tuvo que ser rescatado por la policía
Jujuy.

Un niño quedó encerrado adentro de un auto y tuvo que ser rescatado por la policía

Imagen de archivo
Jujuy.

Paso de Jama cerrado por nieve: solo atenderán a vehículos que ingresan a Argentina

Alerta amarilla para Jujuy - Imagen creada con IA  video
Jujuy.

Se mantiene el alerta amarilla por vientos para Jujuy: cómo sigue el tiempo

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel