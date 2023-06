Messi y su papel en la serie de Adrián Suar, "Los protectores"

La trama se desenvuelve de manera sencilla: en París, el equipo de "Los Protectores" se acerca al astro y le presenta un proyecto cuyo propósito es respaldar a los jóvenes que se encuentran iniciando sus carreras en las divisiones inferiores de diversos clubes.

image.png

Esta idea despierta el interés del campeón mundial, pero todo se desmorona cuando los invitados comienzan a acosarlo con solicitudes de fotografías y, sobre todo, cuando intentan involucrarlo en una transacción comercial.

“Estuve pensando en que hagamos un negocio: en tus vacaciones, cuando estés en el periodo de tranquilidad con tu familia, te vas a Buenos Aires y juegues un día distintos en equipos de la A, B, y C. Chacarita, Atlanta, Boca, River, hasta que termines en tu querido Newell’s Old Boys. Yo ya hablé con un montón de empresas”, le indica Renzo "Mago" Magoya (encarnado por Suar) al recién fichado por el Inter de Miami.

Ante tal absurdo, Messi se enfurece y se produce un intenso enfrentamiento visual con Renzo. “Me parece que sos un desubicado vos, cómo me vas a venir a ofrecer un negocio acá. Es para darte una piña, sinceramente. No me dijeron esto, dijeron que me iban a hablar de un proyecto de los chicos... lo que yo hago, no lo hago por negocios”, exclama Leo con ira.

Embed El debut actoral de Messi en Los Protectores, la serie de Adrián Suar.



Me vuelvo loco. pic.twitter.com/mWWo9jRXnV — Messismo (@Messismo10) June 26, 2023

Los excesos verbales de "Los Protectores" no se limitan a eso y la tensión aumenta. No obstante, hacia el desenlace, Lionel se calma y acepta brindar con sus invitados. Sin embargo, no vacila en interrumpir de manera brusca a Renzo cuando intenta disculparse. La verdad es que, incluso sin el balón en los pies, el mejor de todos volvió a demostrar su genialidad.