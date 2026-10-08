Fueron al Monumental por la despedida de Messi y quedaron detenidos por pedido de captura

El operativo de seguridad montado en las inmediaciones del estadio Monumental , en el barrio porteño de Núñez , con motivo de la despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina , terminó con diez personas detenidas . Entre los aprehendidos había dos individuos que tenían pedidos de captura y permanecían prófugos de la Justicia .

Durante el despliegue, efectivos de la Policía de la Ciudad también lograron detener a tres personas acusadas de cometer arrebatos contra quienes asistieron al evento. Los sospechosos fueron interceptados en la plazoleta Udaondo , ubicada a unos 200 metros del estadio de River Plate .

De acuerdo con lo señalado por fuentes policiales, uno de los dos hombres que se encontraban prófugos era buscado en una investigación por robo . Sobre él pesaba una orden de captura emitida en el marco de una causa que tramita ante el Juzgado Criminal y Correccional N° 25 , encabezado por Vilma Palmaghini , con intervención de la Secretaría 161, a cargo del doctor Desimone. Una vez que el tribunal fue informado sobre su arresto, ordenó que permaneciera detenido y fuera trasladado de inmediato.

El segundo prófugo fue localizado durante uno de los controles implementados en los ingresos al estadio. En este caso, la detención se concretó a partir de un requerimiento del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 3 de Mar del Plata , que lo buscaba en una causa vinculada con la comercialización de drogas .

En cuanto a los tres hombres detenidos por presuntos arrebatos, de 18, 27 y 51 años, fueron interceptados en la plazoleta Udaondo, situada a aproximadamente 200 metros del Monumental.

De acuerdo con lo informado por fuentes de la fuerza porteña, los agentes recibieron un aviso sobre la presencia de pungas en ese sector y se trasladaron hasta allí para verificar la situación. Una vez en el lugar, observaron a tres individuos que se desplazaban de manera reiterada de un lado hacia otro, por lo que decidieron detenerlos para identificarlos.

Durante el procedimiento de identificación y posterior requisa, los efectivos encontraron que uno de los sospechosos llevaba una faja en la que escondía documentación personal, tarjetas de crédito y débito y una credencial del Poder Judicial perteneciente a una de las personas damnificadas.

Por otro lado, la Policía también aprehendió a un hombre acusado de revender entradas. Los agentes advirtieron que el sospechoso acompañaba a una pareja mientras les señalaba los accesos que debían utilizar para ingresar al estadio. Ante esta situación, los oficiales procedieron a interceptarlos.

Al ser trasladados frente a los efectivos, los integrantes de la pareja reconocieron que habían pactado abonar 980 mil pesos una vez que lograran ingresar al estadio Monumental.

A partir de la intervención de la Fiscalía Contravencional y de Faltas N° 8, encabezada por Maximiliano Vence, se dispuso la confección del acta correspondiente y el secuestro de la suma de dinero.

En cuanto a las restantes aprehensiones, estuvieron vinculadas con distintos delitos y contravenciones, entre ellos resistencia y atentado contra la autoridad, falsificación de documento, robo y tentativa de robo. En esos procedimientos intervinieron el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 25, la Fiscalía del Distrito Saavedra-Núñez y la UFLA Norte.

Reventa de entradas

El lunes, a 24 horas del encuentro, la Policía de la Ciudad llevó adelante un allanamiento en una vivienda de Vicente López en el marco de una investigación que había comenzado de oficio el 29 de septiembre. El expediente se inició luego de detectar publicaciones en redes sociales que ofrecían entradas con incrementos de hasta un 800%, después de que las localidades se agotaran en la plataforma oficial. El procedimiento tuvo como objetivo avanzar contra la reventa de tickets.

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El operativo fue autorizado por la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas Número 8, a cargo del fiscal Maximiliano Vence. Como resultado, los agentes demoraron a una mujer y encontraron una notebook, un teléfono celular y nueve entradas: siete correspondientes a Belgrano Baja y dos a Platea Sívori Alta. También fueron incautados una máquina para contar billetes, $9.850.000 y US$56.300 en efectivo.