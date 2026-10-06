Recapturaron en Villazón a dos prófugos que se habían fugado en La Quiaca

Dos hombres que se habían fugado de dependencias policiales en La Quiaca fueron recapturados en Villazón y posteriormente entregados a las autoridades argentinas en el marco de un operativo de cooperación entre Bolivia y Argentina.

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El procedimiento se concretó este lunes en el Puente Internacional Horacio Guzmán , que une ambas ciudades fronterizas. La entrega estuvo a cargo de la Policía Boliviana y tuvo como destinatarios a efectivos de la Gendarmería Nacional Argentina .

Tras conocerse la fuga en territorio argentino, el Comando de Frontera Policial de Villazón desplegó un operativo de búsqueda y activó el intercambio de información con las fuerzas de seguridad del lado argentino.

Uno de los detenidos en Villazón

Como resultado de esas tareas, los dos prófugos fueron localizados en la intersección de las calles 7 de Noviembre y 24 de Septiembre , en la ciudad boliviana.

Luego de ser aprehendidos, se iniciaron las actuaciones correspondientes para concretar su salida del país vecino conforme a la normativa migratoria vigente.

La entrega se realizó en el Puente Internacional

Una vez finalizados los procedimientos administrativos y migratorios, las autoridades coordinaron el traslado de los dos hombres hacia el paso fronterizo.

Según la información oficial, alrededor de las 16.50 fueron conducidos bajo custodia hasta la mitad del Puente Internacional Horacio Guzmán, donde quedaron a disposición de efectivos de Gendarmería Nacional y de los organismos migratorios argentinos.

Continuarán con sus procesos judiciales en Argentina

Con la entrega formal concretada, los dos recapturados quedaron nuevamente bajo jurisdicción argentina para continuar con los procesos judiciales que tenían pendientes.

El procedimiento se desarrolló a partir de la coordinación entre fuerzas de ambos países y permitió cerrar el operativo de localización iniciado luego de la evasión registrada en La Quiaca.