martes 06 de octubre de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
6 de octubre de 2026 - 09:37
Jujuy.

Recapturaron en Villazón a dos prófugos que se habían fugado en La Quiaca

Dos prófugos que se habían fugado en La Quiaca fueron recapturados en Villazón y entregados a Gendarmería en el paso fronterizo.

+ Seguir en
María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
Recapturaron en Villazón a dos prófugos que se habían fugado en La Quiaca

Recapturaron en Villazón a dos prófugos que se habían fugado en La Quiaca

Dos hombres que se habían fugado de dependencias policiales en La Quiaca fueron recapturados en Villazón y posteriormente entregados a las autoridades argentinas en el marco de un operativo de cooperación entre Bolivia y Argentina.

Lee además
Vecinos de la Junta Vecinal N°12 de Villazón mantienen este lunes un reclamo en el puente internacional Horacio Guzmán, vinculado al proyecto del nuevo Estadio Defensores del Chaco.
Frontera.

Bloquearon el puente de La Quiaca-Villazón por un reclamo en Bolivia
Coronel Erik Revollo - Villazón
Jujuy.

Búsqueda de Maximiliano Martínez: operativo con perros y drones en zonas rurales de Villazón

El procedimiento se concretó este lunes en el Puente Internacional Horacio Guzmán, que une ambas ciudades fronterizas. La entrega estuvo a cargo de la Policía Boliviana y tuvo como destinatarios a efectivos de la Gendarmería Nacional Argentina.

Uno de los detenidos en Villazón

Uno de los detenidos en Villazón

Fueron localizados en Villazón

Tras conocerse la fuga en territorio argentino, el Comando de Frontera Policial de Villazón desplegó un operativo de búsqueda y activó el intercambio de información con las fuerzas de seguridad del lado argentino.

Como resultado de esas tareas, los dos prófugos fueron localizados en la intersección de las calles 7 de Noviembre y 24 de Septiembre, en la ciudad boliviana.

Luego de ser aprehendidos, se iniciaron las actuaciones correspondientes para concretar su salida del país vecino conforme a la normativa migratoria vigente.

La entrega se realizó en el Puente Internacional

Una vez finalizados los procedimientos administrativos y migratorios, las autoridades coordinaron el traslado de los dos hombres hacia el paso fronterizo.

Según la información oficial, alrededor de las 16.50 fueron conducidos bajo custodia hasta la mitad del Puente Internacional Horacio Guzmán, donde quedaron a disposición de efectivos de Gendarmería Nacional y de los organismos migratorios argentinos.

Continuarán con sus procesos judiciales en Argentina

Con la entrega formal concretada, los dos recapturados quedaron nuevamente bajo jurisdicción argentina para continuar con los procesos judiciales que tenían pendientes.

El procedimiento se desarrolló a partir de la coordinación entre fuerzas de ambos países y permitió cerrar el operativo de localización iniciado luego de la evasión registrada en La Quiaca.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Bloquearon el puente de La Quiaca-Villazón por un reclamo en Bolivia

Búsqueda de Maximiliano Martínez: operativo con perros y drones en zonas rurales de Villazón

Villazón actualizó las tarifas del transporte: cuánto cuestan en pesos argentinos

Siete personas resultaron heridas tras un vuelco en La Quiaca

Retiraron dos toneladas de basura en el Rio Internacional La Quiaca-Villazón

Lo que se lee ahora
Dos choques múltiples complican el tránsito hacia el centro de Jujuy desde las 7.30. Uno involucró a seis vehículos sobre Ruta 9 y se registran demoras. video
Jujuy.

Dos choques múltiples complicaron el ingreso a Jujuy: hubo demoras en el acceso sur

Por  Maria Eugenia Burgos

Las más leídas

Muerte en un departamento del centro: qué reveló la autopsia preliminar
Jujuy.

Muerte en un departamento de San Salvador de Jujuy: qué reveló la autopsia preliminar

Dos choques múltiples complican el tránsito hacia el centro de Jujuy desde las 7.30. Uno involucró a seis vehículos sobre Ruta 9 y se registran demoras. video
Jujuy.

Dos choques múltiples complicaron el ingreso a Jujuy: hubo demoras en el acceso sur

Virgen de Río Blanco. video
Religión.

Día de la Virgen de Río Blanco: cómo serán las actividades en Jujuy

Se viene la despedida.
Emocionante.

Así será la gran despedida de Lionel Messi: varios artistas, homenajes y una sorpresa

Accidente en Alto Comedero.
Policiales.

Buscan al conductor que atropelló a dos mujeres en Alto Comedero y se fugó: una está grave

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel