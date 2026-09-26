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26 de septiembre de 2026 - 19:51
Jujuy.

Siete personas resultaron heridas tras un vuelco en La Quiaca

El hecho ocurrió durante la tarde del sábado, en inmediaciones del paraje Piedra Negra. El vehículo salió de la calzada, cayó a una quebrada y terminó volcado. Los ocupantes fueron derivados al hospital Jorge Uro.

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Por  Agustín Weibel
Siete personas resultaron heridas tras un vuelco en La Quiaca - imagen ilustrativa

Siete personas resultaron heridas tras un vuelco en La Quiaca - imagen ilustrativa

Un siniestro vial se registró este sábado sobre la Ruta Nacional 9, a pocos kilómetros de La Quiaca, cuando un automóvil en el que viajaban siete personas protagonizó un vuelco por circunstancias que todavía son materia de investigación.

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El episodio tuvo lugar a la altura del kilómetro 1965, en cercanías del paraje Piedra Negra. Por motivos que deberán determinarse mediante las pericias correspondientes, el conductor perdió el control del rodado, que se desplazó fuera de la ruta y terminó en una quebrada, con las ruedas hacia arriba.

Tras el accidente, los siete ocupantes fueron asistidos en el lugar y posteriormente trasladados al Hospital Jorge Uro de La Quiaca para recibir atención médica. Hasta el momento, no se informaron mayores precisiones sobre la evolución de las personas involucradas.

En el operativo intervinieron personal del SAME 107, efectivos de la Seccional 17, Bomberos y especialistas de Criminalística, quienes trabajaron en el lugar y realizaron las tareas periciales destinadas a establecer la mecánica del siniestro.

Las actuaciones quedaron a disposición de las autoridades correspondientes, mientras continúa la investigación para determinar las causas que provocaron el vuelco.

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