Jujuy Fútbol es campeón del Sudamericano +42: arrancó perdiendo y terminó levantando la copa en Salta

Jujuy Fútbol se consagró campeón del Campeonato Sudamericano +42 disputado en Salta, tras vencer 3 a 1 a Deportivo Vialidad de Formosa en la final. El equipo jujeño perdió su primer partido, pero después encadenó victorias hasta quedarse con el título.

Benjamín Tejerina y Rodrigo "La Garza" García, dos de los integrantes del plantel, dialogaron con TodoJujuy y mostraron la copa. Además, repasaron cómo se armó el equipo y cómo fue el camino hasta la consagración.

El equipo combinó ex jugadores, profes, profesionales y amigos. Según contó García, parte del plantel se conoce de un grupo con el que juega habitualmente: "Teníamos un grupo de Biofar donde jugamos a la pelota los martes y los jueves". Algunos de sus compañeros ya venían participando del torneo desde hacía dos o tres años. García explicó que la edición anterior no pudo ir porque tenía un evento como DJ en las mismas fechas, y que esta vez se sumó a la convocatoria que se armó en ese grupo.

El profe Campi, que iba a ser el director técnico, no pudo viajar y acompañó al equipo a distancia, "virtual", según lo describieron.

La organización fue uno de los desafíos. "El campeonato empezaba viernes, sábado y domingo, pero por cuestiones de Salta se corrió a jueves, viernes y sábado. Entonces hubo muchos jugadores que teníamos que ir y volver en el día", relató García. En ese contexto, destacó el trabajo de Alejandro Rivera, encargado de la logística y del alquiler de una casa para el plantel. "Buscó la forma, obviamente con la colaboración de todos nosotros, para que podamos llegar con lo mejor siempre para cada partido", señaló.

Los jugadores también mencionaron a Iván Crespo, que se ocupó de que la documentación del equipo estuviera en orden.

Un debut con derrota

El inicio no fue el esperado. Jujuy Fútbol perdió el primer partido ante un equipo salteño que, según contaron, había sido finalista en ediciones anteriores y tenía ex jugadores profesionales de clubes como Unión, Colón e Independiente. "Comenzamos perdiendo porque no nos conocíamos todos, y el partido no fue el que esperábamos", explicó Tejerina. De acuerdo con su relato, el equipo jujeño iba ganando 1 a 0 y el rival dio vuelta el resultado con dos penales.

Después de esa derrota, el equipo se recuperó con victorias ante Chaco y Mandiyú de Avellaneda. En la semifinal enfrentó a un equipo de Chile, en un partido que definieron como "ajustado" y con "clima de clásico". Jujuy Fútbol ganó 2 a 1 y se metió en la final.

Del otro lado del cuadro, el equipo salteño que les había ganado en el debut quedó eliminado por penales ante el conjunto de Formosa, que finalmente fue el rival de la final. Allí, Jujuy Fútbol se impuso 3 a 1 y se quedó con el título. "Fue una experiencia hermosa", resumió García.