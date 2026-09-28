Jujuy y Salta fortalecen la integración regional a través de la formación de jóvenes líderes

El ministro de Desarrollo Económico y Producción de Jujuy, Juan Carlos Abud, presidió el conversatorio desarrollado en el marco de la Jornada de Integración Regional Salta–Jujuy , organizada por el Consejo Federal de Inversiones (CFI), como parte del Programa de Formación “Gestión para el Desarrollo” .

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La actividad se realizó en el Centro Cultural Lola Mora y reunió a aproximadamente 40 jóvenes líderes, 20 de Jujuy y 20 de Salta, que participan de este programa de formación orientado al desarrollo de capacidades para el diseño y la implementación de políticas públicas.

Junto a Abud participaron Marcelo Abraham, ministro representante de la provincia de Jujuy ante el Consejo Federal de Inversiones; Rodrigo Monzo, secretario de Industria y Comercio de Salta; Nadia Loza, secretaria de Turismo de Salta; y Luciano Córdoba, secretario de Cultura y Turismo de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, quienes expusieron sobre las distintas oportunidades de desarrollo y respondieron las consultas de los jóvenes participantes.

También acompañaron los coordinadores territoriales del Programa de Formación “Gestión para el Desarrollo”: Ponciano Potes, Guillermo Flores, Martín Gropper y Malena Buchsbaum.

Durante el conversatorio, Abud abordó los principales desafíos y oportunidades que atraviesa Jujuy en materia de desarrollo productivo y puso especial énfasis en el proceso de transformación de la matriz productiva provincial, a partir de la incorporación de nuevas actividades, el agregado de valor, la generación de empleo y el aprovechamiento de las potencialidades de cada región.

El ministro destacó la importancia de que las nuevas generaciones conozcan de primera mano los procesos de transformación que atraviesa la provincia y puedan incorporar esas experiencias a los proyectos de políticas públicas que desarrollan en el marco del programa.

“Jujuy está atravesando un proceso de transformación de su matriz productiva. Tenemos que seguir generando nuevas oportunidades, agregando valor a nuestros recursos y fortaleciendo las capacidades de nuestros jóvenes para que sean protagonistas de ese desarrollo”, sostuvo.

Asimismo, remarcó que este tipo de encuentros permiten compartir experiencias concretas de gestión y acercar a los jóvenes a las realidades productivas, territoriales y turísticas de la región.

“El desarrollo no se construye solamente desde un escritorio. Se construye con conocimiento del territorio, con articulación entre los distintos actores y con jóvenes preparados para pensar y llevar adelante las políticas públicas que nuestras provincias necesitan”, señaló.

Una mirada regional sobre el desarrollo

El conversatorio tuvo como objetivo brindar un panorama sobre los desafíos y oportunidades para el desarrollo productivo, territorial y turístico de la región, destacando las acciones impulsadas por los gobiernos provinciales y municipales.

Además, buscó aportar aprendizajes y herramientas vinculadas a la experiencia de gestión pública para enriquecer los proyectos de políticas públicas que los participantes se encuentran elaborando.

Formación para el desarrollo

El Programa de Formación “Gestión para el Desarrollo” del CFI tiene una duración de siete meses y combina clases magistrales, talleres de proyectos y jornadas territoriales, que incluyen visitas y experiencias vinculadas con la matriz productiva de las provincias.

Está destinado a jóvenes con vocación de liderazgo e interés en la gestión y las políticas públicas, promoviendo una formación vinculada directamente con las necesidades y oportunidades de cada territorio.

En el caso de Jujuy, los participantes trabajan actualmente en proyectos vinculados a la transición post-minería para comunidades de la Puna basada en el turismo, el fortalecimiento de la comercialización de la papa andina y la creación de un polideportivo en Libertador General San Martín.

Por Salta, los proyectos en desarrollo incluyen un sistema de acceso a información sobre la calidad del agua en zonas rurales y metropolitanas, la promoción de un punto turístico-cultural en Rivadavia y la creación de una Historia Social Única Digital, con un piloto previsto en Rosario de la Frontera y Tartagal.

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