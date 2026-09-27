Calor extremo en Jujuy: cientos de jujeños buscaron alivio en Yala

El último domingo de septiembre dejó una postal bien jujeña: familias enteras, grupos de amigos y vecinos llegaron hasta el río Yala para escapar por unas horas de una tarde de calor sofocante . Con temperaturas que superaron los 36°C, uno de los lugares elegidos fue El Puente Negro, en Los Nogales, camino a las Lagunas de Yala.

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A pocos kilómetros de San Salvador de Jujuy, cientos de personas ocuparon las márgenes del río durante la tarde. Algunos buscaron la sombra de los árboles, otros metieron los pies en el agua y muchos aprovecharon el lugar para compartir el domingo mientras intentaban sobrellevar las altas temperaturas.

La temperatura en San Salvador de Jujuy rondó los 36°C durante la tarde de este domingo, mientras que en sectores del Ramal las marcas fueron todavía más altas y en Libertador General San Martín se esperaban valores cercanos a los 39°C.

En ese contexto, El Puente Negro volvió a convertirse en uno de los puntos elegidos para refrescarse . La zona, ubicada en Los Nogales y sobre el camino que conduce hacia las Lagunas de Yala, recibió un importante movimiento de visitantes desde las primeras horas de la tarde.

El agua, la vegetación y las zonas de sombra ofrecieron un respiro frente a una jornada que se sintió prácticamente veraniega pese a que la primavera recién comienza. Las altas temperaturas, sin embargo, obligan a extremar las precauciones, incluso cuando se pasa el día cerca del agua. Permanecer muchas horas bajo el sol, realizar actividad física o no hidratarse correctamente puede generar cuadros de deshidratación y, en situaciones más graves, un golpe de calor.

El Puente Negro, en Los Nogales, recibió a cientos de personas durante una tarde agobiante. Los cuidados esenciales frente al calor extremo.

Cómo reconocer un golpe de calor

El golpe de calor ocurre cuando el organismo pierde la capacidad de regular adecuadamente su temperatura después de una exposición prolongada a temperaturas elevadas o de realizar esfuerzos intensos en ambientes calurosos.

Entre las señales de alerta aparecen el dolor de cabeza, mareos, náuseas o vómitos, agotamiento, piel caliente y enrojecida, confusión, debilidad y desmayos. Una temperatura corporal muy elevada, especialmente superior a los 39°C, también requiere atención inmediata.

Los bebés, niños pequeños, adultos mayores, embarazadas y personas con enfermedades crónicas son algunos de los grupos que requieren mayores cuidados durante jornadas de temperaturas extremas.

Qué hacer ante los primeros síntomas

Si una persona comienza a sentirse mareada, extremadamente cansada o presenta otros síntomas compatibles con un golpe de calor, debe ser trasladada cuanto antes a un lugar fresco y ventilado. También se recomienda aflojar o retirar el exceso de ropa, refrescar el cuerpo con agua o paños húmedos y ofrecer agua fresca si la persona está consciente. Ante síntomas intensos, desorientación, desmayo o temperatura corporal muy elevada, se debe buscar asistencia médica de manera urgente.

Los cuidados clave durante una tarde de mucho calor

La principal recomendación es hidratarse con frecuencia sin esperar a tener sed. También es importante evitar la exposición directa al sol entre las 10 y las 16, reducir la actividad física intensa y utilizar ropa liviana y de colores claros.

Quienes permanezcan al aire libre deben buscar sectores con sombra, utilizar gorra o sombrero y protector solar. En el caso de los niños, es fundamental ofrecer agua de manera frecuente y mantenerlos bajo supervisión permanente.

Después de una tarde marcada por temperaturas extremas, el pronóstico anticipa un cambio de tiempo. El lunes aumentará la inestabilidad y podrían registrarse tormentas, mientras que el descenso térmico más importante se sentiría desde el martes, con máximas cercanas a los 22°C.