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20 de septiembre de 2026 - 14:23
Deportes.

Tremendo: un futbolista inglés fue atropellado por una aplanadora durante la entrada en calor

Andros Townsend fue atropellado por una aplanadora durante la entrada en calor en Tailandia. El futbolista terminó con las piernas bajo los rodillos.

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María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
Tremendo accidente en Tailandia&nbsp;

Tremendo accidente en Tailandia 

El futbolista inglés Andros Townsend protagonizó un insólito accidente durante la entrada en calor de un partido de la Liga de Tailandia. Una aplanadora de césped lo atropelló y uno de los rodillos metálicos pasó sobre sus piernas.

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Tremendo accidente en Tailandia

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El accidente ocurrió antes del partido

Townsend, de 35 años y actualmente jugador del PT Prachuap FC, realizaba la entrada en calor antes del encuentro ante Pattani FC.

Según las imágenes difundidas en redes sociales, el futbolista intentó realizar un taco en el aire a pocos metros de una máquina utilizada para acondicionar el campo de juego. En ese momento, tanto el jugador como el conductor aparentemente no advirtieron la cercanía entre ambotos.

La aplanadora terminó impactando al delantero y uno de sus rodillos pasó por encima de sus piernas.

Sus compañeros acudieron para ayudarlo

Tras el accidente, el conductor detuvo la máquina y descendió para asistir al futbolista. Los compañeros de Townsend también corrieron rápidamente hacia el lugar para ayudarlo a liberarse.

Un espectador que se encontraba en las tribunas registró el momento y las imágenes posteriormente se difundieron en redes sociales.

Townsend pudo volver a jugar

A pesar del accidente, el futbolista logró recuperarse y ingresó durante los últimos minutos del segundo tiempo.

El PT Prachuap FC se impuso por 3-0 ante Pattani FC, en un partido que quedó marcado por el insólito episodio protagonizado por el exjugador de equipos de la Premier League como Tottenham, Crystal Palace y Everton.

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