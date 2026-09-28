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28 de septiembre de 2026 - 07:21
Jujuy.

Hoy comienza la novena a la Virgen de Río Blanco: cronograma completo de peregrinaciones

La novena será todos los días desde las 19hs en el Santuario la Virgen de Río Blanco hasta el 6 de octubre. Cada domingo las peregrinaciones iniciarán a las 5hs

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Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
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La novena se desarrollará desde este lunes 28 de septiembre hasta el martes 6 de octubre. Cada jornada comenzará a las 19 con la novena y el rezo del Santo Rosario, mientras que la misa será a las 19.30, con sacerdotes acompañados por sus respectivas comunidades parroquiales.

El lema elegido para las celebraciones de este año es “Todos somos Iglesia, todos somos misión”.

“Todos somos Iglesia, todos somos misión” “Todos somos Iglesia, todos somos misión”

La primera peregrinación será el domingo 4 de octubre

El primer gran encuentro de los fieles será el domingo 4 de octubre, cuando peregrinen las familias y las parroquias de Capital y Palpalá. Ese día habrá misas en el Santuario a las 7, 8.30, 10.30, 12, 18 y 19.30, mientras que el Santo Rosario se rezará a las 6.30 y a las 19.

El Obispo de Jujuy, César Daniel Fernández, anticipó que durante octubre podrían movilizarse alrededor de 50 mil personas por jornada, tomando como referencia la convocatoria habitual de años anteriores. También señaló que llegan peregrinos desde distintos puntos de Jujuy y de provincias como Tucumán y Buenos Aires.

La salida desde la Catedral será a las 5 de la mañana

Una de las modificaciones importantes de este año será el horario de partida de las peregrinaciones desde la Iglesia Catedral Basílica Santísimo Salvador. La salida está prevista para las 5 de la mañana.

Fernández explicó anteriormente a Canal 4 que la decisión busca evitar demoras en la llegada al Santuario. En años anteriores, al salir a las 6, muchos fieles arribaban cerca de las 9, cuando algunas celebraciones ya estaban previstas desde las 8.30.

“Preferimos que lleguen más tranquilos y, si es mejor, antes y no tarde, porque después se complica” “Preferimos que lleguen más tranquilos y, si es mejor, antes y no tarde, porque después se complica”

El 7 de octubre será la fiesta central

El martes 6 de octubre, último día de la novena, habrá misa a las 19.30 y posteriormente comenzará la tradicional vigilia hasta la medianoche, con cambio de manto, oraciones y cantos dedicados a María.

El miércoles 7 de octubre será la festividad de la Madre y Patrona de Jujuy.

La convocatoria será abierta a todos los fieles y habrá misas a las 7, 8.30, 10.30, 12 y 20. El Santo Rosario se rezará a las 6.30 y 19.30. Durante la tarde habrá actividades en la Catedral y la última misa en el Santuario será a las 20. El Obispo adelantó además que invitó al arzobispo de Salta para presidir una de las celebraciones centrales de esa jornada.

Cronograma completo de peregrinaciones

Domingo 4 de octubre – Primera peregrinación

Peregrinan las familias y parroquias de Capital y Palpalá. Misas: 7, 8.30, 10.30, 12, 18 y 19.30.

Miércoles 7 de octubre – Fiesta de la Patrona de Jujuy

Peregrinan todos los fieles. Misas: 7, 8.30, 10.30, 12 y 20.

Domingo 11 de octubre – Segunda peregrinación

Peregrinan las familias de la provincia y las parroquias de toda la Diócesis. Misas: 7, 8.30, 10.30, 12, 18 y 19.30.

Domingo 18 de octubre – Tercera peregrinación

Será el Día de la Familia y las Misiones, con bendición de las madres y peregrinación de los enfermos. Misas: 7, 8.30, 10.30, 12, 18 y 19.30.

Domingo 25 de octubre – Cuarta peregrinación

Peregrinan los jóvenes y los grupos de la Divina Misericordia. Al finalizar habrá una capilla musical que dará inicio a la Semana del Barroco en Jujuy.

Sábado 31 de octubre

Peregrinarán gauchos y paisanas de los distintos fortines. A las 10.30 será el Santo Rosario y a las 11 la misa y bendición.

La celebración continuará en noviembre

El calendario concluirá el domingo 1 de noviembre con la Fiesta Patronal del pueblo de Río Blanco.

Habrá misas a las 8.30, 10 y 19.30 y, después de la celebración de las 10, se realizará la tradicional procesión y desfile.

Desde la organización recomiendan a quienes participen de las caminatas llevar agua para beber, silla y paraguas, teniendo en cuenta las extensas jornadas en el Santuario.

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