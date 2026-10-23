Lautaro Martínez salió al cruce de las teorías conspirativas sobre la final del Mundial. 

Luego de la final del Mundial 2026 ante España, Lautaro Martínez se refirió a las teorías conspirativas que circularon en torno al partido y generaron debate. Además, señaló que el duelo frente a Inglaterra les exigió un importante desgaste físico.

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Lautaro Martínez habló de las versiones conspirativas que surgieron tras la final del Mundial 2026 frente a España y cuestionaron lo ocurrido en el partido decisivo.

El delantero argentino aseguró que la Selección dejó todo en la final frente a España y remarcó que el desgaste acumulado durante el partido ante Inglaterra les demandó mucha energía .

En diálogo con AFA Estudio, el delantero de 29 años explicó el desgaste que sufrió el equipo antes de la definición ante España : “Yo creo que el partido contra Inglaterra nos ha quitado mucha, mucha, mucha energía. Hemos dado hasta lo que no teníamos y luego, en la final, también ”.

Por otra parte, el atacante hizo hincapié en la entrega colectiva del equipo y reconoció el sacrificio de los jugadores que debieron ser reemplazados durante los partidos. “Ver jugadores como Nico, como el Cuti, como el Licha, que les tocó salir, pero que han dado todo hasta lo que no tenían. Como Gonzalo, Leo, Julián y, bueno, así te puedo seguir, que te voy a nombrar a todos”, sostuvo.

El delantero también manifestó su malestar por las teorías conspirativas que pusieron en duda la honestidad del seleccionado argentino en una definición tan importante como la final de un Mundial.

“Al final hemos dejado todo hasta lo que no teníamos y se vio reflejado. Había gente que no podía caminar y seguía corriendo, y hasta la última jugada tuvimos posibilidad de empatarlo o ganarlo”, sostuvo Martínez, campeón del mundo en Qatar 2022.

“Entonces, cuando se habla de esas teorías, molesta. Pero molesta por el sentido de que está reflejado que hemos dado todo y eso es lo que a nosotros nos deja tranquilos. No se dio y el rival fue superior”, sostuvo.

Inter confirmó la lesión de Lautaro Martínez

Lautaro Martínez encendió las alarmas tras terminar con molestias en la derrota del Inter ante Brujas. El atacante argentino convirtió un doblete en el 4-3 por la fase de liga de la Champions League, pero su estado físico encendió la preocupación en el conjunto italiano y en la Selección argentina, que se prepara para volver a jugar en la próxima fecha FIFA.

Tras someterse a los chequeos en el Instituto Humanitas de Rozzano, se confirmó que Lautaro Martínez sufrió una distensión muscular en los flexores del muslo izquierdo.

Si bien el club italiano no informó cuánto tiempo demandará su recuperación, los plazos habituales para este tipo de lesión indican que podría estar alejado de la actividad entre cuatro y seis semanas.

Con un período de recuperación estimado de entre cuatro y seis semanas, Lautaro Martínez tendría complicado llegar a los próximos compromisos del Inter por la Serie A y la Champions League, entre ellos los duelos ante Bologna, Shakhtar Donetsk, Fiorentina, Venezia, Milan, Feyenoord y Como.

La lesión también lo dejaría al margen de la próxima fecha FIFA, en la que Argentina enfrentará a Uruguay el viernes 13 de noviembre en Buenos Aires y a Costa Rica el martes 17 en Córdoba.

El ex Racing atraviesa un gran momento goleador, con seis tantos y una asistencia en siete encuentros disputados con el Inter durante este semestre. Ahora, el equipo italiano tendrá el desafío de rearmar su frente ofensivo y competir en todas las competiciones sin su principal figura y capitán.