Argentina pisa fuerte: tres clubes nacionales, entre los mejores formadores del mundo

El CIES Football Observatory dio a conocer este miércoles su ranking anual de los clubes que más se destacan en la formación de jugadores, con una fuerte presencia argentina en los puestos de vanguardia. Tres instituciones nacionales se ubicaron entre los cuatro mejores del mundo: River Plate quedó segundo, Boca Juniors se posicionó tercero y Vélez Sarsfield alcanzó el cuarto puesto .

El único equipo que logró superar a los representantes argentinos fue el Benfica de Portugal, que lidera la clasificación. La investigación, realizada por la entidad dedicada al análisis estadístico del fútbol, abarca 49 campeonatos de máxima categoría de distintos países .

Para establecer las posiciones, se contabiliza cuántos jugadores formados en las inferiores de cada club se desempeñan actualmente en esas ligas y se consideran, además, distintas variables relacionadas con la continuidad que tienen en el campo de juego y sus actuaciones deportivas.

El Benfica lideró la clasificación con una puntuación de 101,3 , gracias a los 93 jugadores que desarrolló en sus divisiones juveniles y que hoy compiten en los campeonatos incluidos en el relevamiento. De ese total, 14 se desempeñan en alguna de las cinco principales ligas de Europa. River Plate quedó muy cerca, con 97,6 puntos y 94 futbolistas formados en el club , un registro que ningún otro equipo logró superar en el estudio. Por su parte, Boca Juniors se posicionó tercero, con 96,7 unidades y 93 jugadores surgidos de sus inferiores.

River Plate y Boca Juniors registran números prácticamente idénticos en cuanto a la cantidad de futbolistas surgidos de sus inferiores que juegan en las cinco principales ligas europeas: ambos cuentan con diez representantes. No obstante, el Xeneize se destaca por conservar en su propio plantel a 14 jugadores desarrollados en sus divisiones juveniles.

Vélez: la revelación

La principal revelación del relevamiento fue Vélez Sarsfield, que se ubicó en el cuarto escalón de la tabla, con 92 puntos y 88 futbolistas formados en sus categorías inferiores. El conjunto de Liniers quedó por delante de instituciones reconocidas históricamente por su trabajo con juveniles, como Ajax, Barcelona y Real Madrid. Así, los clubes argentinos se adueñaron de tres de las cuatro primeras posiciones de la clasificación global.

Por detrás de Vélez Sarsfield quedaron el Ajax, con 89,9 puntos; el Barcelona, con 89,1; el Sporting de Lisboa, con 85,3; el Defensor Sporting uruguayo, con 83,1; el Real Madrid, con 76,2, y el Estrella Roja de Serbia, que sumó 74,1 unidades. Otros equipos de Sudamérica también lograron ubicarse entre los mejor posicionados: Nacional de Uruguay alcanzó el puesto 11, Palmeiras se situó en el 13 y San Pablo ocupó la decimoquinta ubicación.

Otros clubes argentinos que aparecen en el ranking

La presencia de clubes argentinos en los primeros puestos no se limitó a los cinco mejores. En total, siete representantes nacionales consiguieron ingresar en el grupo de los 30 primeros de la clasificación. Rosario Central se ubicó en el lugar 14, Newell’s Old Boys apareció en el puesto 20, mientras que San Lorenzo figuró entre las posiciones 25 y 26, de acuerdo con la fuente consultada. Por último, Argentinos Juniors completó la nómina cerca del puesto 29 o 30.

En los puestos siguientes de la tabla se ubicaron Lanús, en el 34° lugar; Racing, en el 35°; Estudiantes, en el 50°; Independiente, en el 51°; Belgrano, en el 53°; Banfield, en el 65°; Talleres, en el 76°; Unión, en el 88°, y Gimnasia de La Plata, en el 97°. Más abajo también figuraron Huracán e Instituto, con ubicaciones menos destacadas.

El CIES Football Observatory establece una condición específica para identificar a los jugadores formados en las divisiones inferiores de una institución: deben haber integrado el club durante un mínimo de tres temporadas entre los 15 y los 21 años, ambos inclusive. De esta manera, el organismo aplica una misma metodología para evaluar y contrastar el trabajo de formación de equipos pertenecientes a diferentes países y regiones del mundo.

La clasificación contempla otros aspectos además del número de futbolistas surgidos de las divisiones juveniles de cada institución. Para calcular el puntaje, también se tienen en cuenta la jerarquía de las competencias en las que participaron durante los últimos 12 meses, el tiempo de juego que sumaron en ese lapso y sus edades, otorgándoles una consideración superior a los jugadores más jóvenes.

El estudio también presenta un ranking dedicado a los jugadores que se desarrollaron en las inferiores de un club y que hoy compiten en alguno de los cinco campeonatos más importantes de Europa. En esa nómina, el Real Madrid ocupa el primer puesto, con 40 futbolistas, mientras que el Barcelona aparece segundo, con 34. Detrás se ubican el Manchester City, con 29, el Rennes, con 28, y el Paris Saint-Germain y el Ajax, ambos con 27 jugadores.