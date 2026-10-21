Gimnasia de Jujuy: "Estamos dejando la vida y el alma para ascender"

Gimnasia de Jujuy se prepara para afrontar un partido decisivo frente a Atlanta, este domingo a las 16 en el estadio 23 de Agosto, en la recta final de la Primera Nacional. Milton Álvarez, arquero del Lobo, analizó el presente del plantel, la confianza de los jugadores y las expectativas de cara a los últimos compromisos del torneo regular, que culminará con el encuentro frente a San Martín de San Juan y definirá el panorama para el Reducido.

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"Antes de una final estamos tranquilos, pero con mucha ansiedad. Ya en el tramo final nos hubiera gustado estar arriba, pero estamos cerca" "Antes de una final estamos tranquilos, pero con mucha ansiedad. Ya en el tramo final nos hubiera gustado estar arriba, pero estamos cerca"

Expresó el arquero, quien remarcó que el equipo mantiene intacta la ilusión de conseguir el ascenso.

Álvarez también hizo un balance positivo de la campaña, aunque reconoció que los resultados no siempre permiten dimensionar el trabajo realizado por el plantel.

"Es muy bueno el trabajo que hicimos. A veces no se puede apreciar, pero todos queremos salir campeones y ascender. Lo que hicimos hasta acá fue muy bueno y nosotros lo valoramos", sostuvo.

Gimnasia de Jujuy se prepara para recibir a Atlanta

El próximo desafío del Lobo será este domingo a las 16, cuando reciba a Atlanta en el estadio 23 de Agosto. El encuentro será importante para las aspiraciones del equipo jujeño, que busca llegar de la mejor manera al cierre de la fase regular y asegurar una posición favorable de cara al Reducido.

El arquero destacó la importancia de la reciente victoria frente a Nueva Chicago, un resultado que permitió sumar tres puntos fundamentales en esta etapa del campeonato.

"Con Chicago pudimos sumar de a tres, que era lo que más necesitábamos. Fuimos sólidos y eso es una tranquilidad" "Con Chicago pudimos sumar de a tres, que era lo que más necesitábamos. Fuimos sólidos y eso es una tranquilidad"

Además, resaltó la capacidad de reacción que demostró Gimnasia en distintos momentos del torneo, incluso cuando los partidos parecían complicados.

"Hemos dado vuelta y hemos empatado muchos partidos yendo dos goles abajo. Entonces confiamos en lo que el equipo hace día a día" "Hemos dado vuelta y hemos empatado muchos partidos yendo dos goles abajo. Entonces confiamos en lo que el equipo hace día a día"

El Reducido y el mensaje de Milton Álvarez a los hinchas

Después del compromiso frente a Atlanta, Gimnasia de Jujuy deberá afrontar la última fecha del torneo regular ante San Martín de San Juan, otro encuentro determinante para definir su ubicación de cara al Reducido por el ascenso.

Álvarez reconoció las expectativas de los hinchas, pero recordó que la Primera Nacional es una competencia exigente y que el plantel continúa comprometido con el objetivo.

"El hincha siempre quiere ganar, salir campeón y ascender, pero es un torneo muy difícil" "El hincha siempre quiere ganar, salir campeón y ascender, pero es un torneo muy difícil"

"Nosotros estamos dejando la vida y el alma para cumplir el objetivo y lo vamos a seguir haciendo hasta que tengamos chance", aseguró.

De esta manera, Gimnasia de Jujuy afrontará dos compromisos fundamentales para cerrar la fase regular, con la intención de sostener el buen rendimiento y llegar con confianza a la definición por el ascenso.