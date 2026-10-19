Gimnasia de Jujuy vs. Atlanta el domingo: cómo quedó la tabla y últimas dos fechas

Recta final.

Gimnasia de Jujuy recibirá a Atlanta el domingo 25 de octubre, desde las 16, por la fecha 35 de la Primera Nacional 2026. Ambos equipos llegan con 58 puntos y se enfrentarán en un duelo directo por los primeros puestos de la Zona B, cuando solamente restan dos jornadas para el cierre de la fase regular.

El equipo dirigido por Hernán Pellerano llega fortalecido después de vencer 1-0 a Nueva Chicago el domingo en el estadio República de Mataderos. Francisco Molina convirtió el único gol del encuentro a los 23 minutos del segundo tiempo y le permitió al conjunto jujeño sumar tres puntos importantes como visitante. También, gracias al triunfo, el Lobo clasificó a la Copa Argentina 2027.

Cómo quedó la tabla de posiciones de la Zona B Gimnasia de Jujuy ganó en Mataderos y quedó tercero en la Zona B Tristán Suárez – 62 puntos. Temperley – 60 puntos. Gimnasia de Jujuy – 58 puntos. Atlanta – 58 puntos. Gimnasia y Tiro de Salta – 52 puntos. Midland – 51 puntos. Colegiales – 50 puntos. Deportivo Maipú – 48 puntos. San Martín de San Juan – 47 puntos. San Martín de Tucumán – 46 puntos. El Lobo tiene una diferencia de gol de +18, contra +7 de Atlanta, una ventaja que le permite ubicarse por encima de su próximo rival.

Qué partidos les quedan a Gimnasia de Jujuy y a los que pelean arriba En la penúltima fecha, Tristán Suárez visitará a Almagro el sábado 24 de octubre, desde las 15.30. Por su parte, Temperley recibirá a Chacarita el domingo 25, a partir de las 16.

Gimnasia de Jujuy y Atlanta jugarán ese mismo domingo a las 16, mientras que Midland recibirá a Gimnasia y Tiro de Salta a las 17. La última fecha también tendrá compromisos importantes: Gimnasia de Jujuy visitará a San Martín de San Juan.

Atlanta recibirá a Midland.

Temperley visitará a Güemes de Santiago del Estero.

Tristán Suárez recibirá a Deportivo Maipú.

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