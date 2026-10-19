Gimnasia de Jujuy aseguró su lugar en la Copa Argentina 2027

El domingo Gimnasia y Esgrima de Jujuy se impuso por 1 a 0 a Nueva Chicago en Mataderos y se aseguró un lugar en la Copa Argentina 2027. Con esta buena noticia ya confirmada, Gimnasia de Jujuy sigue firme en su objetivo principal que es el ascenso a la primera división.

Con la victoria del fin de semana, el equipo de Hernán Pellerano aseguró matemáticamente su clasificación a la próxima edición de la Copa Argentina. La mejor participación del Lobo en esta competencia fue en 2022, cuando fue eliminado en octavos de final ante Banfield por 2 a 0, luego de dejar afuera a Central Córdoba de Santiago del Estero y a Racing de Córdoba.

Gimnasia, a falta de dos fechas para el cierre de la fase regular del torneo, sigue luchando por la punta de la Zona B ya que con la victoria del fin de semana el Lobo llegó a los 58 puntos y se encuentra por debajo de Temperley (60) y Tristán Suarez que lidera la tabla con 62 unidades.

Por debajo del equipo jujeño se encuentra Atlanta, su próximo rival en el 23 de agosto con la misma cantidad de puntos y Gimnasia y Tiro de Salta (52), Midland (51), Colegiales (50) y Deportivo Maipú (48).

La pelea por el primer puesto Luego del partido frente a Nueva Chicago, el DT del Lobo, Hernán Pellerano dijo que “nosotros no vamos a ninguna cancha a buscar el empate, lo demostramos desde el primer día con Central Córdoba, con Belgrano, en Copa Argentina, si hay algo que nos gusta a nosotros es atacar, sostuvo. En ese sentido, explicó que Gimnasia de Jujuy continuará intentando imponer su juego y buscar el arco rival, incluso cuando el desarrollo de los partidos no sea favorable. Pellerano también reconoció que su equipo estuvo impreciso por momentos y que la necesidad de conseguir los tres puntos influyó en algunas decisiones dentro de la cancha. Las dos finales que le quedan a Gimnasia de Jujuy Por la fase regular del torneo, a Gimnasia de Jujuy le quedan dos partidos importantes: primero, recibirá a Atlanta por la Fecha 35, mientras que en la última jornada visitará a San Martín de San Juan. Luego, el Lobo tendrá que esperar el desarrollo de los otros encuentros para conocer en qué lugar quedará de la tabla para disputar el Reducido.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.