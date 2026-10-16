Uno por uno: todos los indicios que ponen a Ramón Díaz cada vez más cerca de River

“Podía llegar” . Con esa breve frase, Leonardo Ponzio dio a entender por qué tenía sentido la consulta que le hizo el periodista Pablo Sager en la conferencia de prensa posterior al empate de River ante Sarmiento de Junín . La pregunta apuntaba a la chance de que Ramón Díaz vuelva a hacerse cargo del fútbol del club durante 2027.

El entrenador interino tampoco es ajeno al escenario que atraviesa River, donde el nombre del Pelado volvió a instalarse en las conversaciones de manera repentina y sin previo aviso.

Desde el club negaron ante la prensa que hasta el momento se hayan iniciado gestiones con Díaz. Sin embargo, personas cercanas al cuerpo técnico, que conocen de primera mano el entorno, no descartan que pueda haber un acercamiento para concretar su llegada a fin de año , una vez que se evalúe el breve ciclo de Ponzio al frente del equipo de manera interina.

¿Qué ocurrirá si River no logra meterse en la Copa Libertadores , un objetivo que se volvió cada vez más difícil debido a su posición en la tabla Anual? ¿Una charla informal alcanzaría para dejar atrás viejos desacuerdos o la dirigencia evaluará otros caminos? Desde la institución sostienen que los conflictos políticos del pasado no condicionan las decisiones actuales.

En ese sentido, aseguran que, si la propuesta de Ramón resulta convincente, estarán dispuestos a analizarla sin importar lo sucedido hace diez años ni las posibles consecuencias que aquello pueda generar. En otras palabras, la posibilidad de un regreso no está descartada de manera tajante.

Varios factores hicieron que Ramón Ángel Díaz se ubicara entre los temas más comentados por los simpatizantes. Uno de ellos fue el mensaje que publicó su hijo Emiliano, después de comunicar en redes sociales que el entrenador había descartado la posibilidad de asumir en Corinthians: “Hoy tengo el deber como profesional, más precisamente como hijo, de acompañar a la persona que apostó todo en mí en un momento muy difícil y que quiere cumplir su último sueño en el fútbol”. ¿Ese deseo podría estar relacionado con River?

La declaración comenzó a circular en distintas cuentas de las redes sociales. Sin embargo, una de esas publicaciones recibió un like que contribuyó a amplificar las versiones sobre el posible regreso del riojano.

El "Me gusta" de D'onofrio que cambió todo para la vuelta de Ramón Díaz

Aunque desde River sostienen que esa interacción no debe interpretarse necesariamente como una señal política, el gesto sumó un elemento al escenario: Rodolfo D’Onofrio le dio “me gusta” a una imagen compartida en Instagram por la cuenta River Play Digital, que reproducía las palabras de Emiliano, el hijo mayor del entrenador y actual colaborador suyo.

En el entorno de River, la reacción fue tomada como una señal favorable a la chance de que regrese un referente que había mantenido una relación distante con el expresidente y con el secretario técnico, Enzo Francescoli.

Ramón Díaz se alejó del club hace 12 años, después de consagrarse campeón del Torneo Final 2014 y presentar su renuncia. Hasta hace algunas semanas, nada indicaba que esa postura hubiera cambiado: en una entrevista con La Red, D’Onofrio fue categórico al ser consultado sobre la posibilidad de que el riojano reemplazara a Eduardo Coudet, cuyo puesto empezaba a estar en duda. Su respuesta fue tajante: “No lo veo”.

Por su parte, el Pelado contó que todavía no visitó el renovado Monumental. Consultado sobre si asistiría al estadio ante una eventual invitación de la dirigencia liderada por Stefano Di Carlo, respondió: “A mí si me invitan voy. Vos me invitás a tu casa y yo voy a ir, pero no te voy a aparecer solo”.

De estar “agazapado” a estar lejos en el radar

“Él está tranquilo y agazapado”, le comentaban a colegas de Olé en agosto personas del entorno más cercano a Ramón Díaz, poco después de la salida de Eduardo Coudet como entrenador de River, ocurrida hace 50 días. Por su parte, Emiliano, su hijo, había dejado abierta públicamente la posibilidad de un regreso durante una entrevista con TyC Sports, en el hall del aeropuerto, cuando volvió a la Argentina para festejar el cumpleaños número 67 de su padre.

“Es el momento de unirse por el bien de River”, expresó Emiliano, quien reconoció estar al tanto de los comentarios, aunque aseguró que prefiere no involucrarse. También remarcó que, si el club requiere ayuda, especialmente de Ramón por su trayectoria, estarán dispuestos a colaborar: “Es el club que amamos, donde nacimos”. Al día siguiente, la torta de cumpleaños del entrenador apareció decorada con los colores de River. Una coincidencia.

Pese a ese escenario, Ramón Díaz no figuraba entre las principales alternativas en aquel momento. Aunque el entrenador, ganador de nueve títulos al frente de equipos, estaba disponible y sin club, su nombre no ocupaba un lugar destacado en la lista de posibles sucesores. En cambio, se contemplaban otros técnicos con pasado en River que actualmente trabajan en distintas instituciones, como Pablo Aimar, Hernán Crespo y Matías Almeyda. También aparecieron opciones sin vínculos con Núñez, entre ellas Gabriel Milito, Eduardo Domínguez e incluso Lionel Scaloni, una posibilidad que parecía prácticamente imposible.

La decisión inicial fue no apresurarse y darle margen a Leo Ponzio para conducir al equipo de forma provisoria, con Marcelo Escudero como colaborador en el cuerpo técnico.

Leo Ponzio, sobre la posible vuelta de Ramón Díaz: "Vivo el hoy"

Los triunfos frente a Banfield, Independiente Rivadavia y Atlético Tucumán alimentaron las chances de que el interinato se extendiera más de lo previsto. Sin embargo, después de una ajustada victoria ante un Estudiantes de Río Cuarto de flojo rendimiento —que terminó descendiendo tras esa derrota—, el nombre de Ramón Díaz volvió a aparecer como una alternativa posible.

#River Ponzio en conferencia, acerca de la posible llegada de Ramón Díaz:“Respeto la pregunta porque podía venir. Yo vivo el hoy porque River es hoy. Si no vivís el hoy… mañana es tarde. Más no puedo decir”. https://t.co/Poh2twMCWt — Lucho Castañares (@CastanaresLucho) October 15, 2026

“Vivo el hoy, River es hoy. En este club, si no vivís el hoy, es tarde...”, contestó Ponzio en Junín, sin extenderse demasiado. El lunes, el mismo entrenador había compartido en sus redes varias fotos junto al plantel, acompañadas por la consigna “todos juntos”.

Una vez más, las publicaciones digitales dejaron entrever un mensaje con una posible segunda lectura: por ahora, y mientras los resultados mantengan abierta la posibilidad de que siga en el cargo, Ponzio continúa al frente del equipo, al menos de manera interina.