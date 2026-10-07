Cuándo y a qué hora jugarán Boca Juniors y River Plate en la Bombonera

Boca Juniors y River Plate en la Bombonera ya tiene día y hora

Boca Juniors recibirá a River Plate el domingo 1° de noviembre desde las 15 en La Bombonera, por la fecha 15 del campeonato. El encuentro se disputará en la anteúltima jornada de la fase regular, cuando comenzarán a definirse los equipos clasificados a los playoffs.

El partido aparece como uno de los encuentros centrales de la recta final del Clausura, en un tramo en el que también estará en juego la ubicación de los clubes en la tabla anual.

Fecha 15 del Torneo Clausura 2026 El último Superclásico se disputó en el Monumental durante abril de este año y terminó con triunfo de Boca. Leandro Paredes marcó desde el punto penal el gol de la victoria.

La Liga Profesional, en tanto, todavía no confirmó la programación de la fecha 16, la última de la fase regular. La organización esperará a conocer qué equipos llegarán con posibilidades de clasificación antes de definir días y horarios.

Boca Juniors y River Plate en la Bombonera ya tiene día y hora El cronograma de Boca Juniors y River antes del Superclásico Antes del cruce en La Bombonera, ambos equipos tendrán dos compromisos por el torneo. Por la fecha 13, Boca recibirá a Talleres el viernes 16 de octubre desde las 21.30. River, por su parte, visitará a Belgrano el domingo 18 a las 20.15. En la fecha 14, el Xeneize tendrá que visitar a Independiente el domingo 25 de octubre a las 17, mientras que el Millonario recibirá a Racing ese mismo día desde las 19.15. Una semana después llegará el esperado Superclásico. Fecha 13 del Torneo Clausura Jueves 15 de octubre 20.00 | Huracán – Gimnasia (Zona B) Viernes 16 de octubre 19.00 | Defensa y Justicia – Instituto (Zona A) 21.30 | Boca – Talleres (Zona A) Sábado 17 de octubre 15.00 | Banfield – Argentinos (Zona B) 17.30 | Platense – Lanús (Zona A) 17.30 | Independiente Rivadavia – Tigre (Zona B) 20.00 | Vélez – Gimnasia de Mendoza (Zona A) 20.00 | Atlético Tucumán – Rosario Central (Zona B) Domingo 18 de octubre 14.45 | Racing – Independiente (Interzonal) 18.00 | Estudiantes – San Lorenzo (Zona A) 18.00 | Estudiantes de Río Cuarto – Aldosivi (Zona B) 20.15 | Belgrano – River (Zona B) Lunes 19 de octubre 19.00 | Newell’s – Central Córdoba (Zona A) 19.00 | Sarmiento – Barracas Central (Zona B) 21.15 | Deportivo Riestra – Unión (Zona A) Fecha 14 Viernes 23 de octubre 18.30 | Gimnasia de Mendoza – Platense (Zona A) 19.00 | Gimnasia – Sarmiento (Zona B) 21.15 | Tigre – Atlético Tucumán (Zona B) Sábado 24 de octubre 14.45 | Banfield – Lanús (Interzonal) 17.00 | Talleres – Defensa y Justicia (Zona A) 19.15 | San Lorenzo – Newell’s (Zona A) 21.30 | Rosario Central – Huracán (Zona B) Domingo 25 de octubre 14.45 | Aldosivi – Belgrano (Zona B) 17.00 | Independiente – Boca (Zona A) 19.15 | River – Racing (Zona B) 21.30 | Central Córdoba – Vélez (Zona A) 21.30 | Barracas Central – Estudiantes de Río Cuarto (Zona B) Lunes 26 de octubre 19.00 | Unión – Estudiantes (Zona A) 21.15 | Instituto – Deportivo Riestra (Zona A) Martes 27 de octubre 19.00 | Argentinos – Independiente Rivadavia (Zona B) Fecha 15: el Superclásico en La Bombonera Viernes 30 de octubre 19.00 | Estudiantes de Río Cuarto – Gimnasia (Zona B) 19.00 | Huracán – Tigre (Zona B) 21.15 | Sarmiento – Rosario Central (Zona B) 21.15 | Racing – Aldosivi (Zona B) Sábado 31 de octubre 14.45 | Defensa y Justicia – Independiente (Zona A) 17.00 | Deportivo Riestra – Talleres (Zona A) 19.15 | Vélez – San Lorenzo (Zona A) 21.30 | Estudiantes – Instituto (Zona A) Domingo 1° de noviembre 15.00 | Boca – River (Interzonal) 18.30 | Newell’s – Unión (Zona A) 18.30 | Belgrano – Barracas Central (Zona B) 20.45 | Lanús – Gimnasia de Mendoza (Zona A) Lunes 2 de noviembre 19.00 | Platense – Central Córdoba (Zona A) 21.15 | Atlético Tucumán – Argentinos (Zona B) 21.15 | Independiente Rivadavia – Banfield (Zona B)

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