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7 de octubre de 2026 - 20:34
Deportes.

Cuándo y a qué hora jugarán Boca Juniors y River Plate en la Bombonera

La Liga Profesional oficializó el día y horario del próximo Superclásico entre Boca Juniors y River Plate.

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BocaJuniors y River Plate en la Bombonera ya tiene día y hora

Boca Juniors y River Plate en la Bombonera ya tiene día y hora

Boca Juniors recibirá a River Plate el domingo 1° de noviembre desde las 15 en La Bombonera, por la fecha 15 del campeonato. El encuentro se disputará en la anteúltima jornada de la fase regular, cuando comenzarán a definirse los equipos clasificados a los playoffs.

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El partido aparece como uno de los encuentros centrales de la recta final del Clausura, en un tramo en el que también estará en juego la ubicación de los clubes en la tabla anual.

La Liga Profesional, en tanto, todavía no confirmó la programación de la fecha 16, la última de la fase regular. La organización esperará a conocer qué equipos llegarán con posibilidades de clasificación antes de definir días y horarios.

Boca Juniors y River Plate en la Bombonera ya tiene d&iacute;a y hora

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El cronograma de Boca Juniors y River antes del Superclásico

Antes del cruce en La Bombonera, ambos equipos tendrán dos compromisos por el torneo. Por la fecha 13, Boca recibirá a Talleres el viernes 16 de octubre desde las 21.30. River, por su parte, visitará a Belgrano el domingo 18 a las 20.15.

En la fecha 14, el Xeneize tendrá que visitar a Independiente el domingo 25 de octubre a las 17, mientras que el Millonario recibirá a Racing ese mismo día desde las 19.15. Una semana después llegará el esperado Superclásico.

Fecha 13 del Torneo Clausura

Jueves 15 de octubre

20.00 | Huracán – Gimnasia (Zona B)

Viernes 16 de octubre

19.00 | Defensa y Justicia – Instituto (Zona A)

21.30 | Boca – Talleres (Zona A)

Sábado 17 de octubre

15.00 | Banfield – Argentinos (Zona B)

17.30 | Platense – Lanús (Zona A)

17.30 | Independiente Rivadavia – Tigre (Zona B)

20.00 | Vélez – Gimnasia de Mendoza (Zona A)

20.00 | Atlético Tucumán – Rosario Central (Zona B)

Domingo 18 de octubre

14.45 | Racing – Independiente (Interzonal)

18.00 | Estudiantes – San Lorenzo (Zona A)

18.00 | Estudiantes de Río Cuarto – Aldosivi (Zona B)

20.15 | Belgrano – River (Zona B)

Lunes 19 de octubre

19.00 | Newell’s – Central Córdoba (Zona A)

19.00 | Sarmiento – Barracas Central (Zona B)

21.15 | Deportivo Riestra – Unión (Zona A)

Fecha 14

Viernes 23 de octubre

18.30 | Gimnasia de Mendoza – Platense (Zona A)

19.00 | Gimnasia – Sarmiento (Zona B)

21.15 | Tigre – Atlético Tucumán (Zona B)

Sábado 24 de octubre

14.45 | Banfield – Lanús (Interzonal)

17.00 | Talleres – Defensa y Justicia (Zona A)

19.15 | San Lorenzo – Newell’s (Zona A)

21.30 | Rosario Central – Huracán (Zona B)

Domingo 25 de octubre

14.45 | Aldosivi – Belgrano (Zona B)

17.00 | Independiente – Boca (Zona A)

19.15 | River – Racing (Zona B)

21.30 | Central Córdoba – Vélez (Zona A)

21.30 | Barracas Central – Estudiantes de Río Cuarto (Zona B)

Lunes 26 de octubre

19.00 | Unión – Estudiantes (Zona A)

21.15 | Instituto – Deportivo Riestra (Zona A)

Martes 27 de octubre

19.00 | Argentinos – Independiente Rivadavia (Zona B)

Fecha 15: el Superclásico en La Bombonera

Viernes 30 de octubre

19.00 | Estudiantes de Río Cuarto – Gimnasia (Zona B)

19.00 | Huracán – Tigre (Zona B)

21.15 | Sarmiento – Rosario Central (Zona B)

21.15 | Racing – Aldosivi (Zona B)

Sábado 31 de octubre

14.45 | Defensa y Justicia – Independiente (Zona A)

17.00 | Deportivo Riestra – Talleres (Zona A)

19.15 | Vélez – San Lorenzo (Zona A)

21.30 | Estudiantes – Instituto (Zona A)

Domingo 1° de noviembre

15.00 | Boca – River (Interzonal)

18.30 | Newell’s – Unión (Zona A)

18.30 | Belgrano – Barracas Central (Zona B)

20.45 | Lanús – Gimnasia de Mendoza (Zona A)

Lunes 2 de noviembre

19.00 | Platense – Central Córdoba (Zona A)

21.15 | Atlético Tucumán – Argentinos (Zona B)

21.15 | Independiente Rivadavia – Banfield (Zona B)

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