domingo 19 de abril de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
19 de abril de 2026 - 19:01
Deportes.

Boca le ganó a River con gol de penal de Leandro Paredes

Boca se quedó con el superclásico ante River. El único gol del partido lo anotó Leandro Paredes de penal.

Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Boca - River&nbsp;

Boca - River 

Boca venció 1-0 a River y se quedó con el primer superclásico del 2026. El único tanto del encuentro que se disputó en el Monumental, lo marcó Leandro Paredes.

Lee además
Guillermo García en la Bombonera video
Jujuy.

La emocionante historia del jujeño no vidente que cumplió su sueño de conocer la Bombonera con su familia
Hernán Pellerano quedó conforme con el rendimiento del equipo en el campo de juego
Deportes.

Hernán Pellerano: "este es el piso que debemos tener de acá en adelante"

Resumen del partido entre River y Boca

En la última jugada de un primer tiempo chato, Leandro Paredes hizo otra de sus genialidades y habilitó de tres dedos a Miguel Merentiel, que picó a la espalda de los defensores rivales.

El uruguayo ensayó una volea que fue bloqueada por la mano derecha de Lautaro Rivero. En primera instancia, Darío Herrera no lo vio, lo que provocó el reclamo de todos los jugadores de Boca. Posteriormente, Héctor Paletta, árbitro VAR, lo llamó para que revisara la jugada. Al ver las imágenes, el colegiado de campo sancionó la pena máxima a favor de la visita y se lo anunció al estadio.

El propio Paredes lo cambió por gol con un fuerte remate al ángulo izquierdo de Santiago Beltrán, que se tiró para el otro lado. Primero se besó el escudo y luego hizo el Topo Gigio, aquel que inventó su ídolo y hoy presidente Juan Román Riquelme.

A los 27 minutos, poco después de recibir una amarilla por un encontronazo con Marcos Acuña y con una molestia en el isquiotibial, Paredes fue reemplazado por Tomás Belmonte. Cuando se percataron de su salida, los hinchas de River lo silbaron e insultaron de forma estridente.

El de esta tarde fue su cuarto gol desde su vuelta a Boca en julio del año pasado (el tercero de penal) y su primer tanto en un Superclásico. Cabe recordar que desde su retorno disputó el del Clausura 2025, partido que Boca ganó 2 a 0 en La Bombonera con goles de Exequiel Zeballos y Miguel Merentiel.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

La emocionante historia del jujeño no vidente que cumplió su sueño de conocer la Bombonera con su familia

Hernán Pellerano: "este es el piso que debemos tener de acá en adelante"

Gimnasia de Jujuy goleó a Almagro y se mantiene líder de la Zona B de la Primera Nacional

Un auto perdió el control, volcó y mató a un hombre en el Rally Sudamericano en Córdoba

River vs Boca por el Torneo Apertura 2026: horario y posibles formaciones

Lo que se lee ahora
Gimnasia de Jujuy
Deportes.

Gimnasia de Jujuy goleó a Almagro y se mantiene líder de la Zona B de la Primera Nacional

Por  Gabriela Bernasconi

Las más leídas

Tragedia en Jujuy: un muerto y dos heridos tras un violento choque en la Ruta 62
Jujuy.

Tragedia en Jujuy: un muerto y dos heridos tras un violento choque en la Ruta 62

Gimnasia de Jujuy
Deportes.

Gimnasia de Jujuy goleó a Almagro y se mantiene líder de la Zona B de la Primera Nacional

Gimnasia de Jujuy
Deportes.

Gimnasia de Jujuy recibe a Almagro: horario, árbitro e historial entre los clubes

Imágenes del desfile cívico, militar y gaucho en Alto Comedero por la fundación de San Salvador de Jujuy video
Jujuy.

Imágenes del desfile cívico, militar y gaucho en Alto Comedero por la fundación de San Salvador de Jujuy

¿Qué se celebra el 19 de abril en Jujuy? video
Jujuy.

¿Qué se celebra el 19 de abril en Jujuy?

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel