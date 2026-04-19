Boca le ganó a River con gol de penal de Leandro Paredes

Boca - River

Boca venció 1-0 a River y se quedó con el primer superclásico del 2026. El único tanto del encuentro que se disputó en el Monumental, lo marcó Leandro Paredes.

Resumen del partido entre River y Boca En la última jugada de un primer tiempo chato, Leandro Paredes hizo otra de sus genialidades y habilitó de tres dedos a Miguel Merentiel, que picó a la espalda de los defensores rivales.

El uruguayo ensayó una volea que fue bloqueada por la mano derecha de Lautaro Rivero. En primera instancia, Darío Herrera no lo vio, lo que provocó el reclamo de todos los jugadores de Boca. Posteriormente, Héctor Paletta, árbitro VAR, lo llamó para que revisara la jugada. Al ver las imágenes, el colegiado de campo sancionó la pena máxima a favor de la visita y se lo anunció al estadio.

El propio Paredes lo cambió por gol con un fuerte remate al ángulo izquierdo de Santiago Beltrán, que se tiró para el otro lado. Primero se besó el escudo y luego hizo el Topo Gigio, aquel que inventó su ídolo y hoy presidente Juan Román Riquelme.

A los 27 minutos, poco después de recibir una amarilla por un encontronazo con Marcos Acuña y con una molestia en el isquiotibial, Paredes fue reemplazado por Tomás Belmonte. Cuando se percataron de su salida, los hinchas de River lo silbaron e insultaron de forma estridente. El de esta tarde fue su cuarto gol desde su vuelta a Boca en julio del año pasado (el tercero de penal) y su primer tanto en un Superclásico. Cabe recordar que desde su retorno disputó el del Clausura 2025, partido que Boca ganó 2 a 0 en La Bombonera con goles de Exequiel Zeballos y Miguel Merentiel.

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