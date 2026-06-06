La Selección Argentina confirmó una grave lesión: un defensor se pierde el Mundial 2026

En el último entrenamiento de la Selección Argentina previo al amistoso ante Honduras de esta noche, Leonardo Balerdi sufrió un desgarro en el sóleo de su pierna derecha y se perderá el Mundial 2026. La confirmación se hizo a través de la cuenta de X de la Selección, donde lamentaron la baja del defensor.

Balerdi fue titular en tres partidos de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026: Perú, en la Bombonera; Chile, en Santiago; y Ecuador, en Guayaquil. En total, suma 11 presencias en la Selección Argentina y se perdió los últimos amistosos por una lesión muscular.

El comunicado de la Selección Argentina sobre la lesión de Leo Balerdi

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Argentina/status/2063265532384555476&partner=&hide_thread=false #SelecciónMayor El defensor Leonardo Balerdi sufrió una lesión muscular en el sóleo de su pierna derecha y no podrá ser parte de la nómina que jugará la Copa del Mundo.



¡Ánimo, fuerza y pronta recuperación, flaco! pic.twitter.com/gMZAiS2b2k — Selección Argentina (@Argentina) June 6, 2026

La lista de lesionados de la Selección Argentina a pocos días del Mundial 2026

Lionel Messi fue quien encendió seriamente las alarmas en el seleccionado, después de retirarse con claras muestras de dolor en el posterior de su pierna izquierda en el partido de Inter Miami ante Philadelphia Unión. No obstante, luego de realizarse estudios, se informó que únicamente había sufrido una sobrecarga.

Emiliano Martínez también generó preocupación al revelar una pequeña fractura en su dedo, en la entrada en calor de la final de la Europa League con Aston Villa (venció 3-0 a Frankfurt y levantó el trofeo internacional). Sin embargo, el problema no lo obligó a someterse a una intervención quirúrgica.

Otro de los casos que más atención requieren es el de Nico Paz. El volante arrastra una molestia en la rodilla izquierda, después de un fuerte golpe sufrido en un duelo ante Hellas Verona. A pesar de que los primeros informes arrojaron resultados alentadores de cara al futuro, su evolución será controlada minuciosamente día a día por los médicos de la Selección Argentina.

entrenamiento Selección Argentina

Cristian Romero comienza lentamente a ingresar en la recta final de su recuperación. 47 días han pasado desde la lesión en el ligamento lateral de la rodilla derecha, que padeció jugando para Tottenham en la Premier League. Por la mejoría que viene mostrando, corre con ventaja en relación a otros nombres que integran la extensa y preocupante nómina de lesionados. Algo similar sucede con Julián Álvarez, quien sufrió un esguince en el tobillo izquierdo a fines de abril, en la semifinal de ida de la Champions League ante Arsenal, pero llegaría en óptimas condiciones.

Nicolás González acarrea un desgarro originado a fines de abril, durante un entrenamiento de Atlético de Madrid. En estos últimos días, ha tenido un intenso seguimiento en el Predio de Ezeiza y continuará de la misma manera en el periodo de amistosos, por lo cual es muy poco probable que vea minutos en ambos.

Gonzalo Montiel y Nahuel Molina se encuentran atravesando también un desgarro, aunque el caso del jugador de River es más delicado. Cachete fue diagnosticado con uno de tipo 2, por lo cual, en el caso más optimista, podría estar a disposición en el debut mundialista. El jugador Colchonero, por su lado, padece uno más leve (grado 1) y, de no aparecer complicaciones, llegaría con lo justo al comienzo de la Copa.

Thiago Almada Selección Argentina

Thiago Almada, aunque con una clara diferencia en relación a los demás, solamente tiene una sobrecarga muscular producto de la acumulación de la fatiga, después de una exigente temporada en Atlético de Madrid, lo que le permitiría llegar en buenas condiciones al inminente comienzo del Mundial.

El último nombre que aparece en la nómina es Leandro Paredes, quien sufrió un desgarro en el isquiotibial derecho, se perderá los amistosos en Estados Unidos y extendió, aún más, la lista de futbolistas aquejados por distintas lesiones.