La nueva camada de la Selección Argentina rumbo al Mundial 2030: los nombres que aparecen

La lista de futbolistas que asoman para representar a la selección argentina en el próximo Mundial.

La Selección Argentina cerró su participación en el Mundial con una derrota ante España en la final, y a partir de ahora comenzará una etapa marcada por la evaluación , el repaso de lo ocurrido, los balances internos y la planificación de los próximos desafíos . Lionel Scaloni dejó abiertas dudas sobre la posibilidad de continuar en el cargo más allá de 2027.

Espectáculos. Camila Homs apareció en Ezeiza para recibir a sus hijos tras el regreso de la Selección Argentina

Por su lado, Lionel Messi prefirió no brindar declaraciones públicas que permitan conocer su postura sobre su futuro dentro de la Albiceleste . En este contexto, todo indica que será muy complejo, e incluso poco probable, que tanto el entrenador como el capitán continúen liderando el proyecto deportivo de la selección argentina de cara al Mundial 2030 .

De todos modos, el seleccionado argentino cuenta con una base de trabajo pensada a futuro a partir de los procesos desarrollados en las categorías juveniles bajo la conducción de Diego Placente . Además, hay futbolistas que, por su edad, tendrán la posibilidad de disputar una nueva Copa del Mundo , mientras que otros nombres que quedaron fuera de la convocatoria definitiva en el último momento podrían volver a ser considerados y ganar protagonismo durante los próximos cuatro años .

A continuación, se presenta una lista integrada por 55 jugadores —cinco alternativas para cada posición del campo— que podrían tener un papel relevante dentro del proyecto de la Selección Argentina en el corto, mediano y largo plazo.

Para elaborar esta selección se estableció como criterio no incluir a futbolistas que lleguen al Mundial 2030 con 34 años o más, aunque eso no significa que queden descartados definitivamente, ya que su presencia podría depender de su nivel deportivo y de las decisiones del cuerpo técnico. La única excepción dentro de esa regla fue aplicada a los arqueros Emiliano Martínez, que tendrá 37 años; Juan Musso, con 36; y Agustín Rossi, que llegará a los 34.

Por este motivo, no forman parte de este análisis algunos jugadores que participaron de anteriores Copas del Mundo, como Gerónimo Rulli (38 años en 2030), Nicolás Tagliafico (37), Leandro Paredes (35), Rodrigo De Paul (36) y Giovani Lo Celso (34). Además, cabe recordar que Nicolás Otamendi, quien tendría 42 años para esa edición del torneo, ya comunicó su decisión de dejar la Selección Argentina.

Existe un amplio grupo de futbolistas que integraron la prelista de convocados para el Mundial 2026 y que, por sus características y proyección, podrían continuar siendo observados de cerca de cara a los próximos ciclos de la Selección Argentina.

Dentro de ese seguimiento aparecen los arqueros Facundo Cambeses y Santiago Beltrán; los defensores Agustín Giay, Nicolás Capaldo, Leonardo Balerdi —quien quedó afuera a último momento por una lesión—, Zaid Romero y Gabriel Rojas; los volantes Máximo Perrone, Alan Varela, Equi Fernández y Milton Delgado; y los delanteros Tomás Aranda, Emiliano Buendía, Franco Mastantuono, Alejandro Garnacho, Matías Soulé, Claudio Echeverri y Santiago Castro.

También es importante destacar que hay numerosos talentos surgidos de las categorías Sub 20 y Sub 17 que no fueron incluidos en este análisis debido a la gran cantidad de nombres disponibles, aunque no sería inesperado que reciban oportunidades en futuras convocatorias de la Selección Argentina.

Entre ellos se encuentran futbolistas como Tobías Ramírez (River), Tomás Pérez (Porto), Jerónimo Gómez Mattar (Newell’s), Juan Cruz Meza (River), Mateo Silvetti (Inter Miami), Maher Carrizo (Ajax) y Alejo Sarco (Bayer Leverkusen), además de otros proyectos que siguen siendo evaluados.

El trabajo del Departamento de Selecciones Nacionales

Por otra parte, el Departamento de Selecciones Nacionales continúa realizando un seguimiento de jóvenes jugadores con ascendencia o nacionalidad argentina que desarrollan sus carreras en el exterior. Este sistema de búsqueda y observación fue, precisamente, el que permitió detectar a Nico Paz.

La camada de jugadores proyectados para la Selección Argentina en 2030:

*El número entre paréntesis es la edad que tendrán en la próxima Copa del Mundo

Arqueros

Emiliano Martínez (37)

Juan Musso (36)

Agustín Rossi (34)

Facundo Cambeses (33)

Santiago Beltrán (25)

Agustín Rossi.

Laterales derechos

Gonzalo Montiel (33)

Nahuel Molina (32)

Nicolás Capaldo (31)

Agustín Giay (26)

Dylan Gorosito (24)

Gonzalo Montiel.

Defensores centrales

Cristian Romero (32)

Leonardo Balerdi (31)

Nehuén Pérez (30)

Aaron Anselmino (25)

Ignacio Ovando (23)

Defensores centrales

Marcos Senesi (33)

Lisandro Martínez (32)

Zaid Romero (30)

Tomás Palacios (27)

Mariano Troilo (27)

Laterales izquierdos

Facundo Medina (31)

Lucas Esquivel (28)

Mateo Del Blanco (26)

Román Vega (26)

Julio Soler (25)

Lionel Scaloni convocó a Facundo Medina para la triple fecha FIFA. Twitter

Volante interno

Carlos Alcaraz (27)

Nicolás Paz (25)

Facundo Buonanotte (25)

Tomás Aranda (23)

Franco Mastantuono (22)

Mediocampistas centrales

Alexis Mac Allister (31)

Exequiel Palacios (31)

Alan Varela (29)

Máximo Perrone (27)

Milton Delgado (25)

Volante interno

Enzo Fernández (29)

Enzo Barrenechea (29)

Cristian Medina (28)

Ezequiel Fernández (27)

Valentín Barco (25)

Extremos

Emiliano Buendía (33)

Julián Álvarez (30)

Giuliano Simeone (27)

Gianluca Prestianni (24)

Claudio Echeverri (24)

Centrodelanteros

Lautaro Martínez (32)

Valentín Castellanos (31)

José Manuel López (29)

Santiago Castro (27)

Joaquín Panichelli (27)

Extremos

Nicolás González (32)

Thiago Almada (29)

Matías Soulé (27)

Alejandro Garnacho (26)

Valentín Carboni (25)