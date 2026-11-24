El Secretario de Comunicación, Alberto Siufi , dijo que “ hay un problema con el agua en la zona del Guillermon , el mismo lugar donde hubo un atentado y rompieron la unión de unos caños, en esa zona hubo un corte hoy lamentablemente”.

Jujuy. Corte de agua desde las 15: afectará al 70% de Alto Comedero y Los Alisos

“Estos cortes, hasta que la obra importante y grande que está hecha en un 70% , que es la obra del acueducto Los Huaicos no esté terminada va a seguir teniendo estas idas y venidas”, dijo Siufi.

“En este momento hay problemas de provisión de agua en zonas como Sargento Cabral, barrio Navea, gran parte de Alto comedero, en la zona de Los Alisos y tienen que ver con este tema”, y dijo que la empresa hoy está terminando de hacer unas piezas especiales que necesita para arrancar con esta obra”.

“Siempre abogamos la idea de que era una absoluta injusticia, lo que estaba pasando no tenía absolutamente nada que ver con cuestiones legales sino con otro tipo de motivación”, dijo Alberto Siufi sobre el sobreseimiento por parte de la Justicia Federal a seis funcionarios jujeños.

“Todo el Gobierno esperaba que se haga justicia con esto, y lo hizo la Justicia Federal porque muchas veces se planteó que al tema lo queríamos llevar a la Justicia Provincial”, destacó el secretario de comunicación.

Travesía Urbana e inicio de obra

Alberto Siufi hizo referencia nuevamente al inicio de obra de la Travesía Urbana y recordó que “se terminó aprobando en Vialidad Nacional el nudo del cruce entre Ruta 8 y 9”, y sostuvo que “así como va a ser un beneficio para mucha gente, esa gente hoy va a padecer un poco la construcción de la obra”.

“Mientras se construya evidentemente la gente va a tener que tomar atajos, va a haber desvíos. Va a haber una serie de inconvenientes que va a retrasar el transito un poco más de lo que estaban acostumbrados pero esto será durante el proceso mientras la obra se haga”.

Cuerpos médicos forenses

El funcionario habló también de la creación del cuerpo médico forense, “algo que salió hace muy poco y las empresas salieron a hablar ahora de este tema”, y recordó que esto significa “en los juicios laborales, al no tener un cuerpo médico forense se mandaba a sorteo para que actué un perito y ellos iban atados al desarrollo del juicio, a mayor indemnización el honorario del perito era cada vez mayor”.

“Esto generaba un efecto contraproducente en la cantidad de juicio que se tienen, bueno, esto es lo que se normalizó. Hoy son empleados de la justicia que no tienen ningún interés en ninguno de los juicios”, sostuvo.

Reconocimiento al Tren Solar

En materia turística, Siufi destacó el reconocimiento al Tren Solar de La Quebrada, “fue premiado por el Premio Bitácora como el mejor Tren Turístico y tenia competencia con el Tren de Las Nubes y el Tren del Fin del Mundo en Ushuaia. Es algo que nos llena de satisfacción y para nosotros es muy importante”.

Vuelos en Jujuy

El Secretario de Comunicación dijo que Jujuy tiene “un desafío muy grande porque al haber tenido siempre una sola aerolínea no éramos competitivos en precios”, y recordó que “los mismos jujeños nos íbamos a Salta porque había precios menores”.

“Hoy, en el mes de octubre, la cantidad de pasajeros que se movieron por nuestro aeropuerto creció un 51%.”, y recordó que ahora la provincia pasa a tener tres aerolíneas y “tenemos la confianza que la competencia entre ellas nos puede llegar a dar tarifas mucho más competitivas”.

Región Minera del Cobre

Siufi recordó la creación de la Región Minera del Cobre donde participó de la firma el gobernador Carlos Sadir “con la firma del tratado para impulsar una cadena de valor con el cobre”.

“Hoy la única provincia que está exportando cobre es la provincia de Jujuy”.

Fin de Zafra

“Terminó la Zafra en Ledesma y en La Esperanza, no viene el sector azucarero de años buenos con balances negativos y restricciones de personal pero hoy hay mucha satisfacción ya que llegaron a moler toda la caña que tenían, no dejaron caña en pie y esto es una noticia muy importante”, sostuvo Siufi.

ATN

Alberto Siufi habló de las transferencias no automáticas, “aquellas que vienen por fuera de la Coparticipación Federal, o sea que se entregan de forma discrecional”, y puso de ejemplo a los ATN que “en el mes de octubre la distribución de los ATN cayó un 70,3% y si uno analiza de enero a octubre cayó un 61%”.

El funcionario dijo que esto se compone con la plata de la recaudación de los recursos coparticipables; “en el mes de octubre se recaudaron $115.102.000.000 y de esa plata se distribuyó cero a las provincias, no hubo ningún tipo de distribución”.

“Desde que empezó el año, o sea en diez meses, Nación ya se quedó con plata de los ATN $826.982.000.000. Se están minando los recursos provinciales”, sostuvo.

Trabajos en la Iglesia Catedral

“Se empieza a tener una evaluación integral de cuál es el nivel de daño que tiene y se va a hacer una reparación absoluta, no va a ser un parche. Se va a trabajar para que la Iglesia Catedral tenga un futuro de muchísimos años sin tener problemas”.

Bono de fin de año

“Cuando el bono esté va a salir mucho más rápido de lo que yo pueda decir desde acá”.

Censura previa

Ante las denuncias de una presunta censura previa contra un medio de comunicación, Alberto Siufi dijo que “facultades para pedir que se baje no tengo ninguna”, y sostuvo que “rechazo el tema de censura por la sencilla razón de que si se analiza todo el mensaje que doy, en ningún momento utilizo una palabra intimidatoria. Da toda la sensación de que estoy hablando con un amigo, no imponiendo nada a nadie”.