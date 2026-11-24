Una mujer de Palpalá denunció haber sido víctima de una estafa virtual que le ocasionó una pérdida de $840.000. El engaño comenzó cuando encontró una publicidad en TikTok que ofrecía una oportunidad laboral para generar ingresos extras mediante sencillas tareas en internet.

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Según consta en la denuncia, la damnificada ingresó al enlace de la publicación y fue redireccionada a un chat de WhatsApp, donde un supuesto operador le indicó que descargara la aplicación Telegram para continuar con el proceso.

A través de Telegram, otra persona le propuso registrarse en una plataforma que supuestamente pagaba dinero por mirar videos y darles “me gusta”.

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Sin embargo, para comenzar con las tareas, le solicitaron realizar una serie de transferencias bancarias bajo la promesa de que posteriormente recuperaría el dinero invertido y obtendría ganancias.

La mujer transfirió un total de $840.000 y comenzó a realizar las actividades solicitadas. Días después, cuando intentó retirar sus fondos, le exigieron nuevos depósitos para acceder al dinero.

Ante la imposibilidad de recuperar lo invertido y las reiteradas solicitudes de transferencias, la vecina de Palpalá sospechó que había sido víctima de un engaño.

La mujer realizó la denuncia policial

La damnificada se presentó en la Brigada de Investigaciones de Palpalá, donde formalizó la denuncia y aportó los comprobantes de las transferencias realizadas.

Las falsas ofertas laborales difundidas a través de redes sociales constituyen una modalidad de estafa virtual que utiliza promesas de ganancias rápidas y tareas sencillas para captar a sus víctimas.

Ante este tipo de propuestas, se recomienda desconfiar de aquellas ofertas laborales que exijan realizar depósitos previos, verificar la identidad de los supuestos empleadores y evitar compartir información personal o bancaria con desconocidos.