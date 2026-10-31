El ISJ alertó sobre una nueva estafa virtual dirigida a sus afiliados

Alertan desde el ISJ por estafas (Foto ilustrativa)

El Instituto de Seguros de Jujuy (ISJ) emitió una alerta para sus afiliados tras detectar una nueva modalidad de estafa virtual diseñada para obtener información personal y bancaria con fines ilícitos.

Según informaron desde el organismo, el engaño consiste en la difusión de mensajes falsos a través de distintos canales electrónicos. En esas comunicaciones, los destinatarios reciben una notificación sobre una supuesta “compensación económica” debido a un supuesto “corte de servicios”.

Sin embargo, desde el ISJ aclararon que dicha interrupción nunca existió y que los mensajes no tienen ninguna validez oficial.

Alertan desde el ISJ por estafas Cómo evitar caer en la estafa Ante esta situación, el organismo recomendó a sus beneficiarios extremar las precauciones para evitar robos de identidad o pérdidas económicas.

Entre las principales recomendaciones, solicitaron: No ingresar a enlaces sospechosos recibidos por mensajes o medios electrónicos.

No brindar datos personales ni información bancaria.

Desconfiar de comunicaciones que ofrezcan compensaciones económicas o beneficios inesperados.

Verificar siempre la información a través de los canales oficiales del Instituto. Por último, el ISJ instó a sus afiliados a descargar y utilizar la App ISJ, al señalar que es la vía más segura y directa para gestionar trámites, acceder a las prestaciones y consultar información oficial. Desde el organismo remarcaron la importancia de mantenerse alerta ante este tipo de maniobras y evitar compartir información sensible que pueda ser utilizada por ciberdelincuentes.

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