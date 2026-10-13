El ISJ autorizó 145 derivaciones médicas a centros de salud de otras provincias

El Instituto de Seguros de Jujuy ( ISJ ) autorizó 145 derivaciones de afiliados a centros de salud de otras provincias , con el objetivo de garantizar el acceso a tratamientos especializados, consultas y controles médicos que no pueden resolverse en el sistema sanitario local.

Según informó la obra social provincial, las derivaciones se realizaron a instituciones convenidas de Buenos Aires, Córdoba, Tucumán y Salta. Del total, 52 correspondieron a Buenos Aires, 39 a Córdoba, 49 a Tucumán y cinco a Salta .

Entre las prestaciones gestionadas se encuentran las evaluaciones y los controles de trasplante renal en Tucumán, además de tratamientos con iodo y biopsias renales en el Hospital Oñativia de Salta.

La gestión está a cargo de la División de Derivaciones que evalúa cada solicitud de acuerdo con la especialidad requerida y la complejidad de la atención médica que necesita el afiliado.

Al respecto, el presidente del ISJ, David Arias, explicó: “cada derivación se gestiona con un encuadre ordenado: el área técnica evalúa cada caso y lo deriva a centros convenidos según la especialidad y la complejidad que necesita el paciente”, y agregó que "así los afiliados acceden a tiempo a tratamientos específicos, evaluaciones médicas y controles de patologías complejas".

Qué cobertura ofrece el ISJ

Las derivaciones se encuentran contempladas en la Resolución N.º 266/16 y se autorizan cuando las necesidades de atención no pueden resolverse en Jujuy.

La cobertura incluye el traslado, la estadía y el acompañamiento del afiliado, de acuerdo con las prestaciones que correspondan en cada situación.

Desde el organismo destacaron el trabajo de los equipos técnicos en la evaluación y gestión de las solicitudes, especialmente en aquellos casos que requieren atención especializada y una respuesta oportuna para preservar la salud y la calidad de vida de los pacientes.