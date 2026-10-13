martes 13 de octubre de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
13 de octubre de 2026 - 20:08
Jujuy.

El ISJ autorizó 145 derivaciones médicas a centros de salud de otras provincias

El ISJ gestionó traslados para afiliados que necesitan tratamientos, consultas y controles que no pueden realizarse en Jujuy.

+ Seguir en
Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
image

El Instituto de Seguros de Jujuy (ISJ) autorizó 145 derivaciones de afiliados a centros de salud de otras provincias, con el objetivo de garantizar el acceso a tratamientos especializados, consultas y controles médicos que no pueden resolverse en el sistema sanitario local.

Lee además
Octubre Rosa: el ISJ ofrece mamografías gratis y beneficio 2x1
Salud.

Octubre Rosa: el ISJ ofrece mamografías gratis y beneficio 2x1
Legislatura de Jujuy.
Legislatura.

Ley de coparticipación: Intendentes de Jujuy participaron de la primera reunión legislativa

Según informó la obra social provincial, las derivaciones se realizaron a instituciones convenidas de Buenos Aires, Córdoba, Tucumán y Salta. Del total, 52 correspondieron a Buenos Aires, 39 a Córdoba, 49 a Tucumán y cinco a Salta.

Entre las prestaciones gestionadas se encuentran las evaluaciones y los controles de trasplante renal en Tucumán, además de tratamientos con iodo y biopsias renales en el Hospital Oñativia de Salta.

La gestión está a cargo de la División de Derivaciones que evalúa cada solicitud de acuerdo con la especialidad requerida y la complejidad de la atención médica que necesita el afiliado.

Al respecto, el presidente del ISJ, David Arias, explicó: “cada derivación se gestiona con un encuadre ordenado: el área técnica evalúa cada caso y lo deriva a centros convenidos según la especialidad y la complejidad que necesita el paciente”, y agregó que "así los afiliados acceden a tiempo a tratamientos específicos, evaluaciones médicas y controles de patologías complejas".

Qué cobertura ofrece el ISJ

Las derivaciones se encuentran contempladas en la Resolución N.º 266/16 y se autorizan cuando las necesidades de atención no pueden resolverse en Jujuy.

La cobertura incluye el traslado, la estadía y el acompañamiento del afiliado, de acuerdo con las prestaciones que correspondan en cada situación.

Desde el organismo destacaron el trabajo de los equipos técnicos en la evaluación y gestión de las solicitudes, especialmente en aquellos casos que requieren atención especializada y una respuesta oportuna para preservar la salud y la calidad de vida de los pacientes.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Octubre Rosa: el ISJ ofrece mamografías gratis y beneficio 2x1

Ley de coparticipación: Intendentes de Jujuy participaron de la primera reunión legislativa

Ingreso a primer año 2027 en Jujuy: a qué hora habilitan el link para la preinscripción

Cómo será el traslado de la camioneta robada en San Salvador de Jujuy y recuperada en Bolivia

El funcionamiento de la justicia en Jujuy, el debate en Política a las Brasas

Lo que se lee ahora
Ungeólogo alertó sobre el riesgo de terremotos en Jujuy (Foto generada con IA) video
Jujuy.

Un geólogo alertó sobre el riesgo de terremotos en Jujuy: "Tenemos que prepararnos"

Por  Claudio Serra

Las más leídas

Ungeólogo alertó sobre el riesgo de terremotos en Jujuy (Foto generada con IA) video
Jujuy.

Un geólogo alertó sobre el riesgo de terremotos en Jujuy: "Tenemos que prepararnos"

Imagen de archivo
Jujuy.

Paso de Jama cerrado por nieve: solo atenderán a vehículos que ingresan a Argentina

Julieta Prandi se separó de Emanuel Ortega un mes después de haberse casado. video
Espectáculos.

A un mes del casamiento, Julieta Prandi se separó de Emanuel Ortega: los motivos

Alerta amarilla para Jujuy - Imagen creada con IA  video
Jujuy.

Se mantiene el alerta amarilla por vientos para Jujuy: cómo sigue el tiempo

El Vaticano confirmó que la operación del papa León XIV fueexitosa
En vivo.

Minuto a minuto: El Vaticano confirmó que le extirparon un tumor maligno al Papa León XIV

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel