El ISJ autorizó 145 derivaciones médicas a centros de salud de otras provincias

El Instituto de Seguros de Jujuy (ISJ) autorizó 145 derivaciones de afiliados a centros de salud de otras provincias, con el objetivo de garantizar el acceso a tratamientos especializados, consultas y controles médicos que no pueden resolverse en el sistema sanitario local.
Según informó la obra social provincial, las derivaciones se realizaron a instituciones convenidas de Buenos Aires, Córdoba, Tucumán y Salta. Del total, 52 correspondieron a Buenos Aires, 39 a Córdoba, 49 a Tucumán y cinco a Salta.
Entre las prestaciones gestionadas se encuentran las evaluaciones y los controles de trasplante renal en Tucumán, además de tratamientos con iodo y biopsias renales en el Hospital Oñativia de Salta.
La gestión está a cargo de la División de Derivaciones que evalúa cada solicitud de acuerdo con la especialidad requerida y la complejidad de la atención médica que necesita el afiliado.
Al respecto, el presidente del ISJ, David Arias, explicó: “cada derivación se gestiona con un encuadre ordenado: el área técnica evalúa cada caso y lo deriva a centros convenidos según la especialidad y la complejidad que necesita el paciente”, y agregó que "así los afiliados acceden a tiempo a tratamientos específicos, evaluaciones médicas y controles de patologías complejas".
Qué cobertura ofrece el ISJ
Las derivaciones se encuentran contempladas en la Resolución N.º 266/16 y se autorizan cuando las necesidades de atención no pueden resolverse en Jujuy.
La cobertura incluye el traslado, la estadía y el acompañamiento del afiliado, de acuerdo con las prestaciones que correspondan en cada situación.
Desde el organismo destacaron el trabajo de los equipos técnicos en la evaluación y gestión de las solicitudes, especialmente en aquellos casos que requieren atención especializada y una respuesta oportuna para preservar la salud y la calidad de vida de los pacientes.
Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com
Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j
Si querés, podés activar las notificaciones.
Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.
Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.