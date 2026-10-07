Octubre Rosa: el ISJ ofrece mamografías gratis y beneficio 2x1

En el marco de Octubre Rosa, el mes dedicado a la concientización y prevención del cáncer de mama, el Instituto de Seguros de Jujuy (ISJ) puso en marcha un operativo especial para facilitar el acceso a mamografías y reforzar la importancia de los controles periódicos y la detección temprana.
La iniciativa está destinada principalmente a mujeres mayores de 40 años, quienes podrán acceder a mamografías sin abonar coseguro en distintos centros adheridos de la provincia.
Además, en algunas instituciones se implementará una modalidad 2x1, que permitirá que las afiliadas concurran acompañadas por una amiga o familiar que no tenga obra social.
Dónde realizarse las mamografías
El ISJ informó que los estudios podrán realizarse en los siguientes centros habilitados:
-
CEGIN: sin pago de coseguro.
-
Salud Vital: sin pago de coseguro.
-
Clínica Fátima (Maternoa): modalidad 2x1. La afiliada no paga coseguro y puede asistir con una amiga o familiar sin obra social.
-
IMISS: modalidad 2x1, con las mismas condiciones.
-
Instituto de Radiología.
-
Centro Integral de Diagnóstico Dra. Susana Pita de Almenar.
El objetivo es ampliar las posibilidades de acceso a los estudios y promover la realización de controles mamarios, considerados fundamentales para detectar posibles alteraciones en etapas tempranas.
Actividades de prevención en distintos puntos de Jujuy
Como parte de la campaña, el área de Promoción de la Salud del ISJ también llevará adelante una agenda de actividades de sensibilización entre el 13 y el 20 de octubre.
Las acciones se desarrollarán tanto en San Salvador de Jujuy como en distintas localidades del interior de la provincia e incluirán instancias de información, asesoramiento y acompañamiento vinculadas a la prevención del cáncer de mama.
La propuesta busca acercar herramientas a la comunidad y reforzar la necesidad de mantener controles médicos periódicos.
Más de 1.200 afiliados reciben cobertura oncológica
En este contexto, el Instituto también destacó el funcionamiento de su Plan Oncológico, que brinda cobertura del 100% en medicamentos a más de 1.200 afiliados en toda la provincia.
Según los datos difundidos por la obra social, más del 40% de los pacientes incluidos en el programa corresponden a diagnósticos de cáncer de mama.
Para garantizar la continuidad de los tratamientos, el ISJ destinó una erogación superior a los $200 millones durante los primeros ocho meses del año.
Desde el organismo remarcaron que estas acciones forman parte de una estrategia orientada a fortalecer la prevención, facilitar el acceso a los estudios y sostener la cobertura integral de los tratamientos oncológicos.
Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com
Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j
Si querés, podés activar las notificaciones.
Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.
Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.