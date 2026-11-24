Un auto chocó contra la parte trasera de un colectivo en Ruta 66

Un accidente de tránsito en Jujuy provocó este martes 24 de noviembre un corte total momentáneo sobre la Ruta 66, a la altura de la intersección con la Ruta Provincial 1, cerca del supermercado. La Dirección de Tránsito y Seguridad Vial de la Policía informó que se implementaron desvíos para permitir la circulación mientras se trabaja en el lugar del siniestro.

La interrupción afecta a uno de los principales accesos a San Salvador de Jujuy, por lo que se recomienda a los conductores extremar las precauciones y respetar las indicaciones del personal policial.

Accidente en Ruta 66: cuáles son los desvíos habilitados De acuerdo con el comunicado de Seguridad Vial, el corte total es momentáneo y se implementaron desvíos por los siguientes sectores:

Ruta Provincial 1.

Rotonda de Gendarmería.

Avenida Párroco Marshke. Personal del Cuerpo de Seguridad Vial se encuentra a cargo de la regulación del tránsito en la zona.

Las autoridades solicitaron circular a velocidad reducida, mantener una distancia prudente entre vehículos y respetar la señalización. Qué se sabe del accidente en Ruta 66 Por el momento, la información oficial confirma que ocurrió un hecho vial que obligó a interrumpir temporalmente la circulación. Todavía no se difundieron precisiones sobre los vehículos involucrados, la mecánica del accidente ni la existencia de personas lesionadas. Tampoco se informó cuánto tiempo permanecerá interrumpido el tránsito o cuándo se normalizará la circulación. Se recomienda a quienes deban transitar por la zona consultar las actualizaciones de Seguridad Vial y seguir las indicaciones del personal que trabaja en el lugar.

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