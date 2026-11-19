Choque ruta 34: Nueve personas viajaban en los vehículos involucrados. Cuatro fueron trasladadas al hospital y la Justicia investiga las causas del choque.

Un triple choque en Ruta 34 , a la altura del sector conocido como S.O.S., dejó cuatro personas trasladadas al hospital Paterson durante la mañana de este jueves. El siniestro vial involucró a dos vehículos particulares y una unidad vinculada al transporte de pasajeros , mientras que personal de emergencias, seguridad vial y Criminalística intervino en el lugar.

Jujuy. Ruta 56: manejaba con más de 2 gramos de alcohol en sangre y protagonizó un choque frontal

Según el informe preliminar, a las 8.45 se recibió una comunicación del sistema de emergencias 911 que alertaba sobre la colisión. Diez minutos después, alrededor de las 8.55, el personal interviniente llegó al sector y constató que tres vehículos habían protagonizado el accidente. Los rodados involucrados fueron un Fiat Cronos rojo utilizado para transporte interjurisdiccional, una camioneta Chery Tiggo 4 gris y una Toyota Hilux.

El siniestro generó un operativo de asistencia y regulación de tránsito, debido a la circulación de vehículos de gran porte por ese tramo de la ruta.

De acuerdo con la información recogida en el lugar, en el Fiat Cronos rojo viajaban cuatro personas, quienes manifestaron no haber sufrido lesiones como consecuencia del impacto.

Por su parte, en la Chery Tiggo 4 gris se trasladaban tres mujeres. Todas fueron asistidas por personal del SAME y derivadas en ambulancia al hospital Paterson para recibir atención médica.

El tercer vehículo involucrado fue una Toyota Hilux, conducida por un hombre mayor de edad, quien también debió ser trasladado por el SAME al mismo establecimiento de salud.

En total, nueve personas se encontraban en los tres vehículos al momento del siniestro y cuatro de ellas fueron derivadas al hospital. Hasta el momento no se precisó la gravedad de las lesiones ni el estado de salud actualizado de las personas trasladadas.

Operativo en Ruta 34 e investigación de las causas

Tras constatar el accidente, el personal interviniente comenzó a regular la circulación para evitar nuevos incidentes en el sector.

En el lugar también se encontraba personal de la empresa constructora Chediack colaborando con el ordenamiento vehicular, debido al movimiento de transportes de gran porte que transitan habitualmente por la zona.

Posteriormente arribaron efectivos de seguridad, Bomberos y personal de Criminalística, que comenzó con las tareas correspondientes para documentar las condiciones en las que se produjo la colisión.

El informe también menciona la participación de un vehículo perteneciente a la empresa avícola Las Cholas, dedicado al transporte de productos congelados, aunque no precisa cómo se vincula esa unidad con los tres rodados identificados en el accidente.

Tras la consulta con el ayudante fiscal de turno, se dispuso que las actuaciones se iniciaran de oficio para investigar las circunstancias del hecho. Por el momento, no se informó qué maniobra desencadenó el choque ni se determinaron responsabilidades.

El operativo continuaba en el sector al momento de la elaboración del reporte, mientras los equipos intervinientes avanzaban con las actuaciones correspondientes.