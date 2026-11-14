Choque de barco contra crucero en Nueva Orleans: hay 32 heridos

32 heridos en el choque entre un barco y un crucero

Un barco tanquero de gran porte embistió a un crucero que permanecía amarrado en el puerto de Nueva Orleans , en el estado de Luisiana, Estados Unidos. El impacto provocó que la embarcación turística se volcara y quedara parcialmente sumergida en las aguas del río Misisipi. El accidente dejó 32 personas heridas.

Salud. La OMS espera más casos de hantavirus y ya se confirman 11 en el crucero MV Hondius

Salud. Identificaron al "paciente cero" del brote de hantavirus en el crucero MV Hondius

La embarcación involucrada fue el Atlantic Asphalt , un buque transportador de asfalto que impactó contra el crucero American Heritage , perteneciente a la compañía American Cruise Lines. Al momento del choque, el barco turístico tenía aproximadamente 129 pasajeros a bordo, además de los integrantes de la tripulación.

La alcaldesa de Nueva Orleans, Helena Moreno , confirmó que 32 personas fueron trasladadas a centros médicos de la zona. Ninguna presentaba heridas de gravedad, según el primer balance oficial.

El siniestro se produjo alrededor de las 12:30, hora local, cuando el tanquero impactó contra el American Heritage, que había llegado al puerto aproximadamente dos horas antes para iniciar el desembarco de sus pasajeros.

Según las primeras declaraciones de las autoridades locales, el buque de carga habría perdido el control antes de alcanzar a la embarcación turística. La causa precisa del accidente todavía debe ser determinada por los investigadores.

Las imágenes difundidas por medios locales mostraron la magnitud del impacto: el crucero perdió estabilidad, se inclinó sobre uno de sus costados y terminó volcado, con una parte importante de su estructura bajo el agua.

La colisión provocó que varios pasajeros cayeran al río. Equipos de rescate, bomberos, policías y efectivos de la Guardia Costera estadounidense participaron del operativo para asistir a las personas afectadas.

Confirmaron 32 heridos y no hubo víctimas fatales

La respuesta de emergencia permitió localizar a todas las personas que se encontraban a bordo de la embarcación turística. Según la actualización difundida por el Puerto de Nueva Orleans, fueron contabilizados 197 pasajeros y tripulantes, sin víctimas fatales ni heridos críticos.

El sistema sanitario LCMC Health recibió a personas afectadas por el accidente y coordinó la atención con los hospitales de la ciudad.

Por su parte, American Cruise Lines confirmó que tanto los pasajeros como los integrantes de la tripulación fueron evacuados y que la empresa trabajaba junto con la Guardia Costera y las autoridades locales.

La investigación y el cierre temporal del río

La Guardia Costera de Estados Unidos intervino en el sector cercano al marcador de milla 96 del río Misisipi. Como medida preventiva, inicialmente dispuso el cierre de la navegación entre los marcadores 93 y 96 para facilitar las tareas de rescate y evaluar las condiciones de seguridad.

Sin embargo, la situación registró avances durante este sábado. Según la última actualización de las autoridades, el tramo fue reabierto con restricciones: se estableció una zona de seguridad de aproximadamente 500 pies y circulación en un solo sentido entre las millas 95,5 y 96,5.

Uno de los aspectos que todavía preocupa a los equipos técnicos es la situación del crucero volcado. Antes de iniciar las tareas para retirarlo, deben extraerse unos 16.000 galones de combustible, con el objetivo de reducir el riesgo de contaminación del río.

El puerto presentó una demanda millonaria

El accidente también abrió un frente judicial. El Puerto de Nueva Orleans presentó una demanda federal contra el Atlantic Asphalt, su propietario Nave Shipping SA y la empresa administradora Thome Ship Management.

El organismo reclama al menos un millón de dólares por los daños ocasionados en la terminal Thalia Street, además de los gastos de limpieza, inspección, reparación y recuperación de las instalaciones.

La presentación judicial sostiene que el tanquero habría incurrido en negligencia y no habría adoptado las medidas necesarias para evitar el impacto. Se trata de acusaciones incluidas en la demanda, mientras continúa la investigación para establecer las responsabilidades.