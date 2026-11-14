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14 de noviembre de 2026 - 08:32
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Alquilaron una casa por Internet y se encontraron con una inesperada sorpresa al llegar

Una pareja reservó una propiedad en Orense de forma on-line, pero al arribar descubrieron que estaba ubicada justo al lado de un cementerio.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Alquilaron una casa por Internet y se encontraron con una inesperada sorpresa al llegar.

Alquilaron una casa por Internet y se encontraron con una inesperada sorpresa al llegar.

La expansión de las plataformas digitales para reservar alojamientos temporarios simplificó la organización de las vacaciones, aunque no siempre garantiza que los viajeros encuentren lo que esperan. Una pareja de españoles se volvió viral luego de vivir una experiencia inesperada al alquilar una casa en la provincia de Orense, en Galicia.

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Una vez en el lugar, los turistas descubrieron que la propiedad estaba situada en un entorno muy diferente al que imaginaban cuando hicieron la reserva: tenía un cementerio justo al lado. Pascual, como se identifica el usuario en TikTok (@pascualelsuper), registró la escena y compartió su sorpresa con comentarios cargados de ironía, en un video que rápidamente despertó el interés de miles de personas.

La casa está en medio de un cementerio

La vivienda está ubicada en el municipio de la Ribeira Sacra y cuenta con varios servicios para los visitantes, entre ellos una cama matrimonial, muebles destinados al descanso, calefacción y televisor. Sin embargo, la experiencia tomó un giro inesperado cuando los huéspedes miraron hacia el exterior del alojamiento.

El turista registró distintos sectores de la vivienda mientras su pareja reaccionaba al hallazgo entre carcajadas nerviosas. En la grabación, Pascual contó cómo había comenzado su descanso y lanzó un comentario sarcástico: “Lo que más me gusta es que los vecinos no nos van a molestar”.

Luego, enfocó la cámara hacia la ventana y dejó al descubierto que el panorama que ofrece la casa está dominado por un cementerio repleto de sepulturas.

El video no tardó en llamar la atención de los usuarios de TikTok y consiguió una amplia repercusión en la plataforma. En poco tiempo, sumó miles de visualizaciones, me gusta y mensajes de distintas características. Buena parte de los comentarios estuvo dedicada a hacer chistes sobre la particular cercanía del alojamiento con el cementerio.

Los divertidos comentarios en redes sociales

Los vecinos también están muertos de risa”, escribió un seguidor. Otra usuaria comentó: “Muero de risa, ah cierto, ya morí, atentamente los vecinos”.

También aparecieron comentarios cargados de humor negro, como el de un usuario que escribió: “Unos descansan bien y otros para siempre”. Otros aprovecharon la situación para recrear un supuesto diálogo con el responsable del alojamiento: “Hola hotel Ribeira Sacra, ¿tienen habitaciones? Sí, señor,y con un silencio garantizado, los vecinos no hacen ni un ruido”.

El creador del video también hizo referencia a las condiciones establecidas para cancelar la estadía. “Primera noche en una especie de monasterio en el Concello de la Rivera Sacra. Ahora entiendo por qué la reserva no es reembolsable. Un 10 en tranquilidad”, escribió en la publicación que compartió originalmente.

La provincia de Orense, donde se encuentra el alojamiento, es uno de los destinos españoles reconocidos por sus raíces celtas y romanas, sus fuentes termales, el histórico puente romano que atraviesa el río Miño y sus platos típicos. En gallego, su nombre oficial es Ourense, mientras que en español se conserva la forma tradicional Orense.

El episodio vivido por los viajeros pone de manifiesto los inconvenientes que pueden surgir al contratar alojamientos por internet, ya que la falta de imágenes detalladas de los alrededores puede provocar descubrimientos inesperados y poco agradables al llegar al destino.

La difusión masiva de la grabación convirtió a los protagonistas en figuras virales por un tiempo y despertó el interés de miles de internautas. Al mismo tiempo, abrió una discusión sobre las condiciones que debe reunir un hospedaje para disfrutar de las vacaciones y el peso que tiene el paisaje que lo rodea en la calidad del descanso.

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