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12 de septiembre de 2026 - 17:33
Sociedad.

Dejar la casa y vivir sobre ruedas: dos jubilados recorren Europa en motorhome y son virales

Abandonaron su vivienda en Mallorca hace cinco años para instalarse en una autocaravana y convertir los viajes en su nueva forma de vida.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Dejar la casa y vivir sobre ruedas: dos jubilados recorren Europa en motorhome y son virales.

Dejar la casa y vivir sobre ruedas: dos jubilados recorren Europa en motorhome y son virales.

Una vez retirados, dos jubilados llamados Maribel y Vicente optaron por darle un giro radical a su rutina. Hace cinco años, abandonaron la casa que tenían en Mallorca y emprendieron una nueva etapa viajando por diferentes lugares de Europa a bordo de una motorhome.

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Al no tener que afrontar ninguna deuda asociada a su antigua casa, la pareja descubrió que instalarse en una vivienda sobre ruedas les permitía achicar sus costos fijos mientras disfrutaban de la posibilidad de conocer nuevos lugares. Su día a día se reparte entre desplazamientos por diferentes puntos, encuentros con sus nietos y estadías de distinta duración en cada destino.

La historia comenzó a ganar repercusión gracias al canal de YouTube de Arnau Serrado, donde la pareja contó de qué manera organiza sus finanzas para vivir con los 2.000 euros mensuales que obtiene a partir de sus dos pensiones ordinarias.

Cómo se organizan con 2.000 euros al mes

El paso a una vida sobre ruedas también implicó un alivio importante para sus finanzas. Al desprenderse de la vivienda convencional, dejaron de destinar alrededor de 1.000 euros por mes a los gastos vinculados al hogar.

A esa reducción se sumó la eliminación de otros compromisos mensuales. Entre ellos estaba el pago de aproximadamente 350 euros por la cuota de un vehículo nuevo, más unos 50 euros correspondientes al seguro.

Otro ahorro importante surgió al dejar de pagar los servicios esenciales de una vivienda, como el agua, la electricidad y el gas. En conjunto, esas facturas representaban un desembolso de aproximadamente 300 euros al mes.

En su presupuesto actual, el combustible ocupa uno de los primeros lugares entre los gastos. Para evitar que se dispare, fijaron un máximo de 700 euros mensuales. Una vez alcanzado ese monto, interrumpen sus viajes y esperan hasta cobrar nuevamente sus pensiones para volver a desplazarse.

Aun así, explican que rara vez llegan a gastar los 700 euros completos, ya que su manera de viajar consiste en quedarse varios días en cada destino en lugar de encadenar largos recorridos sin detenerse.

Paneles solares y menos gastos cotidianos

Otro aspecto que resulta fundamental para reducir sus gastos es la capacidad de producir su propia energía. La autocaravana está equipada con paneles solares, baterías y acumuladores que les permiten obtener y almacenar la electricidad necesaria para sus actividades cotidianas.

Gracias a este sistema, pueden hacer funcionar distintos aparatos eléctricos, entre ellos una freidora de aire, una cafetera, una heladera con congelador y dos televisores, sin que su uso implique incorporar un costo extra por consumo eléctrico.

Para ocuparse de la ropa, deben recurrir a lavanderías de autoservicio, debido a que la autocaravana no dispone de lavarropas. De esta manera, además, procuran mantener bajo control el uso de agua y electricidad.

Otro punto que tienen en cuenta a la hora de administrar el dinero es la comida. En lugar de depender de restaurantes, la pareja suele elaborar las tres comidas del día —desayuno, almuerzo y cena— dentro del motorhome.

Esta forma de administrar el dinero les permite ajustarse a los 2.000 euros mensuales que reciben, conservar una parte para afrontar posibles arreglos mecánicos y seguir recorriendo distintos puntos de Europa mientras su salud se los permita.

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