Caos aéreo en Estados Unidos: demoras y desvíos en los vuelos desde Argentina

La suspensión de vuelos en Estados Unidos provocó demoras y desvíos en Ezeiza

La suspensión de despegues en todo Estados Unidos , ordenada este viernes 13 de noviembre por la Administración Federal de Aviación (FAA), comenzó a generar complicaciones en los vuelos programados desde Argentina . En el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, varias salidas hacia ciudades estadounidenses ya registraban demoras y reprogramaciones, mientras las compañías aéreas evaluaban cómo reorganizar sus operaciones.

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La medida fue dispuesta por graves fallas en las comunicaciones del sistema de control de tránsito aéreo estadounidense , bajo el argumento de circunstancias extraordinarias y razones de seguridad.

La restricción impide que despeguen las aeronaves que permanecen en tierra dentro de Estados Unidos, mientras que los aviones que ya se encuentran en vuelo pueden continuar hacia sus destinos. Sin embargo, la situación también repercute en las conexiones internacionales, incluida la Argentina.

El impacto comenzó a reflejarse en las pantallas del aeropuerto de Ezeiza durante la tarde y noche del viernes.

Uno de los primeros servicios afectados fue el vuelo DL114 de Delta Air Lines con destino a Nueva York, que tenía previsto despegar a las 20:05 y fue reprogramado inicialmente para las 22:00.

También aparecieron como demorados los primeros vuelos de American Airlines hacia Nueva York y Miami.

Según la información publicada por Aeropuertos Argentina, el servicio de American Airlines previsto para las 21:30 con destino a Miami fue reprogramado inicialmente para las 10:00 del sábado 14 de noviembre.

Por su parte, el vuelo de las 22:30 hacia Dallas pasó a las 00:30 del día siguiente.

Los horarios podrían sufrir nuevas modificaciones dependiendo de la evolución de las restricciones en Estados Unidos.

Los diez vuelos programados hacia Estados Unidos

20:05 – Delta (DL114) – Nueva York.

20:50 – American Airlines (AA954) – Nueva York.

21:30 – American Airlines (AA900) – Miami.

21:30 – Delta (DL110) – Atlanta.

22:05 – United Airlines (UA818) – Houston.

22:30 – American Airlines (AA996) – Dallas.

22:45 – Aerolíneas Argentinas (AR1302) – Miami.

23:00 – American Airlines (AA934) – Miami.

23:55 – United Airlines (UA832) – Houston.

23:55 – American Airlines (AA908) – Miami.

Aerolíneas Argentinas reprogramó su vuelo a Miami

Aerolíneas Argentinas confirmó que su único servicio hacia Estados Unidos previsto para la noche del viernes también sufrió modificaciones.

El vuelo AR1302, programado originalmente para las 22:45 con destino a Miami, fue reprogramado para las 4:00 de la madrugada del sábado 14 de noviembre.

Al momento de conocerse la restricción, otra aeronave de la compañía, identificada como AR1304, ya se encontraba en viaje hacia Miami y sobrevolaba Colombia alrededor de las 20:00, hora argentina.

Un vuelo de Latam fue desviado a Medellín

La situación también afectó a Latam, que confirmó el desvío de un vuelo que había partido desde Buenos Aires hacia Miami durante el mediodía.

La aeronave fue desviada a Medellín, Colombia, según informó la empresa, aunque no se brindaron mayores precisiones sobre la continuidad del viaje.

Desde la compañía señalaron que permanecen monitoreando la situación y trabajando para ofrecer alternativas a los pasajeros afectados, incluidas opciones de flexibilidad para reprogramar sus itinerarios.

American Airlines advirtió que sus operaciones seguirán afectadas

American Airlines emitió un comunicado en el que reconoció que la suspensión nacional de despegues tendrá consecuencias sobre sus operaciones durante el resto de la jornada.

La empresa explicó que el alcance de las complicaciones dependerá del tiempo que permanezca vigente la disposición de la FAA.

Además, aseguró que, una vez levantada la restricción, trabajará para que los pasajeros puedan continuar sus viajes lo antes posible.

La compañía tenía varias salidas programadas desde Ezeiza hacia Nueva York, Miami y Dallas, algunas de las cuales ya presentaban demoras.

Estados Unidos descartó indicios de un ataque

En medio de la incertidumbre, el secretario de Seguridad Nacional estadounidense, Markwayne Mullin, aseguró que hasta ese momento no existían indicios de un ataque deliberado contra el país.

El funcionario explicó que las autoridades estaban frente a una interrupción en las telecomunicaciones, aunque todavía no se había determinado su origen.

También descartó establecer comparaciones con los atentados del 11 de septiembre de 2001 y sostuvo que no correspondía especular sobre un posible ciberataque sin contar con información confirmada.

Mullin anticipó que el inconveniente no tendría una solución inmediata, aunque buscó transmitir tranquilidad respecto de la seguridad de los pasajeros y las aeronaves.

Por su parte, las autoridades estadounidenses continuaban investigando el origen de las fallas que afectaron las comunicaciones del control aéreo.

Más de 30.000 vuelos bajo incertidumbre y riesgo de cancelaciones

La paralización del tráfico aéreo estadounidense se produjo en una jornada en la que había más de 30.000 vuelos programados para el resto del día, según datos de la aplicación de seguimiento Flighty.

Aunque inicialmente las restricciones provocaron demoras y reprogramaciones, las compañías advirtieron que una interrupción prolongada podría derivar en cancelaciones.

Uno de los principales problemas es que las tripulaciones deben cumplir límites de horas de trabajo establecidos por las normas de seguridad aérea. Si esos tiempos se agotan durante la espera, las aerolíneas deberán reorganizar personal y aeronaves.

Esto podría generar un efecto en cadena sobre las conexiones internacionales y extender las complicaciones durante todo el fin de semana, incluso después de que la FAA autorice la normalización de las operaciones.

Qué deben tener en cuenta los pasajeros argentinos

Ante la incertidumbre sobre la duración de la suspensión, quienes tengan vuelos programados hacia Estados Unidos deben verificar el estado de sus servicios antes de dirigirse al aeropuerto.

Las aerolíneas podrían anunciar nuevas modificaciones de horarios, cambios de itinerario o cancelaciones, según la evolución de la situación.

Por el momento, no se informó oficialmente cuándo se normalizarán por completo las operaciones aéreas en Estados Unidos, por lo que se recomienda consultar directamente con cada compañía y seguir las actualizaciones de Aeropuertos Argentina.