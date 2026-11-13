La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) ordenó este viernes 13 de noviembre la suspensión de todos los despegues en el país debido a graves problemas en las comunicaciones del sistema de control de tránsito aéreo.

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La medida fue adoptada por "circunstancias extraordinarias y razones de seguridad" y afecta a miles de vuelos programados. La disposición impide que los aviones que permanecen en tierra puedan despegar, mientras que las aeronaves que ya se encuentran en vuelo tienen permitido aterrizar.

Por su parte, los vuelos internacionales de llegada serán evaluados caso por caso . Según informó Reuters, la restricción comenzó en Chicago, donde se detectaron problemas de comunicación, y posteriormente se extendió a todo el territorio estadounidense.

La FAA explicó que las dificultades técnicas afectaron las comunicaciones de los centros de control de tránsito aéreo, responsables de coordinar la circulación de aeronaves. Ante esta situación, las autoridades dispusieron detener todos los vuelos de salida hasta nuevo aviso , con el objetivo de garantizar la seguridad de las operaciones.

Estados Unidos ordenó cerrar todos los aeropuertos del país por razones de seguridad aérea

El secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean Duffy, confirmó que los técnicos de la FAA trabajan para identificar y resolver el inconveniente. "Proporcionaremos actualizaciones inmediatas cuando las tengamos", señaló el funcionario a través de sus redes sociales. Hasta el momento, las autoridades no precisaron cuánto tiempo podría extenderse la interrupción de las operaciones aéreas.

Advierten por posibles cancelaciones durante el fin de semana

La suspensión nacional podría generar importantes complicaciones para las aerolíneas y los pasajeros. De acuerdo con la aplicación de seguimiento de vuelos Flighty, había más de 30.000 vuelos programados para el resto de la jornada cuando comenzó la paralización.

Si la medida se prolonga, los retrasos podrían convertirse en cancelaciones, especialmente porque las tripulaciones tienen límites de horas de trabajo establecidos por las normas de seguridad aérea. Esta situación también podría afectar las conexiones entre aeropuertos y generar demoras durante el fin de semana, incluso después de que se restablezcan las operaciones.

Un antecedente similar ocurrió en enero de 2023

La decisión de la FAA representa una situación excepcional para la aviación estadounidense. La última suspensión nacional de despegues se había registrado en enero de 2023, cuando una falla informática en el sistema de Avisos a las Misiones Aéreas (NOTAM), utilizado para informar a los pilotos sobre riesgos y condiciones operativas, obligó a detener temporalmente las salidas.

Aquella interrupción duró menos de dos horas y provocó numerosas demoras y cancelaciones. Anteriormente, Estados Unidos había ordenado una paralización general de la aviación civil tras los atentados del 11 de septiembre de 2001. Mientras continúan las investigaciones sobre las fallas de comunicación, las aerolíneas permanecen a la espera de nuevas instrucciones de la FAA para normalizar los vuelos.