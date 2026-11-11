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11 de noviembre de 2026 - 15:13
Política.

Estados Unidos reubicó al secretario del Tesoro en una base militar tras recibir amenazas de Irán

Scott Bessent debió abandonar su vivienda en Washington. Según The New York Times, existían advertencias sobre posibles atentados contra funcionarios.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Por una amenaza de Irán, el gobierno de Estados Unidos trasladó de urgencia al secretario del Tesoro a una base militar.

Por una amenaza de Irán, el gobierno de Estados Unidos trasladó de urgencia al secretario del Tesoro a una base militar.

El titular del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, dejó su vivienda en las afueras de Washington y pasó a alojarse en una instalación militar, tras recibir amenazas atribuidas a Irán. La información fue publicada por el periódico The New York Times, que consultó a tres personas familiarizadas directamente con la situación.

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Desde el comienzo de la guerra en Oriente Medio, Bessent estuvo al frente de las medidas de presión económica impulsadas por Estados Unidos contra Irán y sus socios comerciales. La iniciativa buscó debilitar las finanzas de la República Islámica y limitar su capacidad económica en medio del enfrentamiento.

Advertencias de inteligencia y medidas de seguridad

En octubre, el director de inteligencia de Estados Unidos, Jay Clayton, alertó sobre un incremento significativo de las acciones de Teherán destinadas a atacar a ciudadanos norteamericanos, tanto en países de Oriente Medio como en otras regiones del mundo.

De acuerdo con el New York Times, las operaciones que Irán estaría preparando para atentar contra integrantes del Gobierno estadounidense, entre ellos Bessent, habían llegado a “una etapa más avanzada”. Sin embargo, los informantes no precisaron cuál era el nivel de riesgo concreto de esas amenazas.

Contexto de tensión y evacuaciones en la región

En octubre, las autoridades de Estados Unidos dispusieron que los empleados no indispensables de su embajada en Arabia Saudita, junto con sus familiares, abandonaran el país. La decisión se tomó ante la escalada de las ofensivas de los rebeldes hutíes, respaldados por Irán, contra el territorio saudí.

En paralelo, crecieron las gestiones diplomáticas orientadas a alcanzar un acuerdo que permita detener el conflicto bélico en Oriente Medio.

La postura de la diplomacia estadounidense

El jueves, el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, afirmó que las medidas económicas impulsadas por Washington contra Irán evitan la necesidad de lanzar nuevas ofensivas militares.

El escenario genera preocupación en el Gobierno estadounidense, que intensificó los protocolos de protección para resguardar a sus representantes frente al aumento de las amenazas.

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