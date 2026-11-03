En vivo: minuto a minuto de las elecciones en Estados Unidos

Estados Unidos celebra este martes 3 de noviembre las elecciones legislativas de medio término, una jornada decisiva para el futuro político del presidente Donald Trump. Los ciudadanos votan para renovar la totalidad de la Cámara de Representantes y parte del Senado, en unos comicios que determinarán el equilibrio de poder en el Congreso durante los próximos dos años.
Se cerró la votación en Carolina del Norte, Ohio y Virginia Occidental
Los centros de votación cerraron en Carolina del Norte, Ohio y Virginia Occidental.
En Carolina del Norte, la publicación de los primeros resultados se retrasará debido a interrupciones en la votación registradas durante la jornada. Según informó la Junta Electoral estatal, cinco centros de votación de cuatro condados extendieron su horario de funcionamiento más allá de las 19.30. El último cerrará a las 20.15, momento en el que las autoridades esperan difundir los primeros datos del escrutinio.