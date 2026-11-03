miércoles 04 de noviembre de 2026
3 de noviembre de 2026 - 20:59
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En vivo: minuto a minuto de las elecciones en Estados Unidos

Estados Unidos renueva el Congreso en una elección clave para Donald Trump. Hubo una alta participación anticipada, problemas técnicos y un amplio operativo de vigilancia.

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Federico Franco
Por  Federico Franco
Elecciones en Estados Unidos.

Elecciones en Estados Unidos.

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Se cerró la votación en Carolina del Norte, Ohio y Virginia Occidental

Los centros de votación cerraron en Carolina del Norte, Ohio y Virginia Occidental.

En Carolina del Norte, la publicación de los primeros resultados se retrasará debido a interrupciones en la votación registradas durante la jornada. Según informó la Junta Electoral estatal, cinco centros de votación de cuatro condados extendieron su horario de funcionamiento más allá de las 19.30. El último cerrará a las 20.15, momento en el que las autoridades esperan difundir los primeros datos del escrutinio.

Cerraron más centros de votación

Los centros de votación cerraron en los estados de Georgia, Kentucky, Carolina del Sur, Vermont, Virginia e Indiana.

En Florida, también concluyó la votación en algunos distritos que eligen representantes para la Cámara baja, mientras que en el resto del estado las urnas permanecerán abiertas hasta las 22.

Comenzaron a cerrar los primeros centros de votación en Estados Unidos

Los primeros centros electorales comenzaron a cerrar este martes en Estados Unidos, en el marco de las elecciones legislativas de medio término. Las mesas de votación de gran parte de Indiana y algunos sectores de Kentucky fueron las primeras en finalizar la jornada.

En Kentucky, uno de los candidatos que concentra la atención es el republicano Andy Barr, quien busca ocupar el escaño del Senado que dejará Mitch McConnell. Los sondeos previos le otorgaban una ventaja de aproximadamente nueve puntos frente al demócrata Charles Booker, aunque los resultados definitivos todavía estaban pendientes.

Debido a los diferentes husos horarios del país, el cierre de las urnas será escalonado y el recuento se extenderá durante las próximas horas. Las primeras proyecciones permitirán comenzar a conocer cómo podría quedar conformado el Congreso estadounidense.

Trump seguirá los resultados de las elecciones desde la Casa Blanca

El presidente Donald Trump convocó a un grupo reducido de aliados políticos y funcionarios de su gabinete para seguir los resultados de las elecciones de medio término desde la Casa Blanca. El encuentro se realizará en el Salón Este, mientras los equipos republicanos monitorean el desarrollo del escrutinio.

Según informó CNN, la reunión fue organizada durante los últimos días a pedido de dirigentes que buscaban acompañar al mandatario en una jornada decisiva para su administración. También se instalaron centros de operaciones del Gobierno y de la organización política MAGA, Inc.

Las elecciones definirán si el Partido Republicano conserva el control del Congreso o si la oposición demócrata consigue una mayoría que complique la aprobación de las iniciativas presidenciales durante los próximos dos años.

Récord de participación: 58,5 millones de estadounidenses votaron anticipadamente

Las elecciones legislativas de Estados Unidos registraron una participación anticipada récord. Antes de la apertura de las urnas de este martes, aproximadamente 58,5 millones de personas ya habían emitido su voto, según datos recopilados en 47 estados y el Distrito de Columbia.

La cifra supera en más de un millón los sufragios anticipados registrados durante las elecciones de medio término de 2022. El relevamiento incluye tanto los votos presenciales emitidos antes de la jornada electoral como aquellos enviados por correo.

Los números fueron recopilados por CNN, Associated Press y Catalist. El total podría aumentar a medida que se incorporen otras boletas, por lo que todavía no representa el recuento definitivo de la participación anticipada en todo el país.

Fallas en las máquinas de votación y cambios de centros electorales

La jornada electoral estadounidense registró inconvenientes en distintos estados. En el condado de Westchester, al norte de Nueva York, varias máquinas dejaron de aceptar las papeletas desde las primeras horas de votación, lo que obligó a implementar mecanismos alternativos para preservar los sufragios.

Las autoridades electorales informaron que las boletas fueron resguardadas en bolsas selladas y aseguraron que todos los votos válidos serían contabilizados. El ejecutivo del condado, Ken Jenkins, pidió paciencia a los ciudadanos y solicitó una investigación para determinar qué provocó las fallas.

En Florida, las fuertes lluvias e inundaciones obligaron a trasladar 21 centros de votación, principalmente en sectores de la costa atlántica. Los electores fueron notificados mediante mensajes, correos electrónicos y avisos colocados en los establecimientos originales.

Estados Unidos desplegó cerca de 1.000 observadores para supervisar las elecciones

El Departamento de Justicia de Estados Unidos desplegó aproximadamente 1.000 observadores y supervisores electorales en los 50 estados para controlar el cumplimiento de las normas federales durante las elecciones de medio término.

Según informó el organismo, se trata del operativo de vigilancia electoral más amplio de su historia. Los funcionarios tienen como objetivo supervisar el respeto de las leyes que protegen el derecho al voto y verificar el desarrollo de los comicios.

La fiscal adjunta de la División de Derechos Civiles, Harmeet Dhillon, destacó la importancia del despliegue y sostuvo que busca garantizar la transparencia del proceso de manera firme y no discriminatoria. El operativo se desarrolla mientras millones de ciudadanos votan para definir la composición del Congreso y el equilibrio político de los próximos dos años de la presidencia de Donald Trump.

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