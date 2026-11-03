En vivo: minuto a minuto de las elecciones en Estados Unidos

Comenzaron a cerrar los primeros centros de votación en Estados Unidos

Los primeros centros electorales comenzaron a cerrar este martes en Estados Unidos, en el marco de las elecciones legislativas de medio término. Las mesas de votación de gran parte de Indiana y algunos sectores de Kentucky fueron las primeras en finalizar la jornada.

En Kentucky, uno de los candidatos que concentra la atención es el republicano Andy Barr, quien busca ocupar el escaño del Senado que dejará Mitch McConnell. Los sondeos previos le otorgaban una ventaja de aproximadamente nueve puntos frente al demócrata Charles Booker, aunque los resultados definitivos todavía estaban pendientes.

Debido a los diferentes husos horarios del país, el cierre de las urnas será escalonado y el recuento se extenderá durante las próximas horas. Las primeras proyecciones permitirán comenzar a conocer cómo podría quedar conformado el Congreso estadounidense.