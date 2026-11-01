Estados Unidos negó haber participado en la fuga de Bolsonaro, pero confirmó que Trump autorizó su ingreso

El secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, aseguró que el gobierno de Donald Trump no intervino directamente en la salida del excandidato presidencial brasileño, quien llegó a Miami tras pasar por Argentina y Ecuador. Sin embargo, confirmó que el mandatario estadounidense autorizó su ingreso. Legisladores demócratas exigen explicaciones sobre una posible coordinación del traslado.

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El gobierno de Estados Unidos negó haber participado en la organización de la salida de Flávio Bolsonaro de Brasil, aunque reconoció que el presidente Donald Trump tomó la decisión de permitirle ingresar al país.

La aclaración fue realizada por el secretario de Estado, Marco Rubio, durante una conferencia de prensa en Atlanta, en el marco de una reunión del G20. Sus declaraciones se produjeron en medio de los cuestionamientos de legisladores demócratas, que buscan determinar si funcionarios estadounidenses colaboraron con el traslado del dirigente brasileño hacia Florida.

Rubio explicó que Bolsonaro ya contaba con una visa y sostuvo que la administración norteamericana no participó directamente en los preparativos de su salida de Brasil.

“Ya disponía de un visado, y el presidente tomó la decisión de permitirle entrar en el país”, afirmó el funcionario.

Cómo fue el recorrido de Flávio Bolsonaro hasta llegar a Miami

Flávio Bolsonaro, su esposa y sus dos hijas abandonaron Brasil el martes 27 de octubre. Según los registros de Migraciones de Argentina, ingresaron al país por el puente internacional Tancredo Neves, que conecta Foz do Iguaçu con Puerto Iguazú, en Misiones.

Poco después, abordaron un avión privado que partió desde Puerto Iguazú con destino a Guayaquil, Ecuador. Desde allí continuaron el viaje hasta Miami, donde llegaron el miércoles 28 de octubre.

La salida se produjo después de que la Justicia brasileña le impusiera restricciones para viajar al exterior y le ordenara entregar sus pasaportes en el marco de investigaciones judiciales.

Trump dijo que Bolsonaro podrá permanecer en Estados Unidos

Por su parte, Donald Trump se refirió a la llegada del dirigente brasileño y manifestó que podrá permanecer en territorio estadounidense durante el tiempo que quiera.

“Creo que lo trataron de manera muy injusta. Muy injusta, así que puede quedarse aquí tanto tiempo como quiera”, expresó el mandatario desde su residencia de Mar-a-Lago, en Florida.

Sin embargo, aclaró que no tiene previsto reunirse con él.

Legisladores demócratas exigen explicaciones a Marco Rubio

El caso también generó cuestionamientos dentro de Estados Unidos. Un grupo de 25 legisladores demócratas de la Cámara de Representantes envió una carta a Marco Rubio para solicitar información sobre el papel que tuvo el Departamento de Estado en la salida de Bolsonaro de Brasil y su posterior ingreso a territorio norteamericano.

Entre los principales interrogantes, los congresistas buscan saber si algún funcionario estadounidense destinado en Argentina o Ecuador coordinó el itinerario del excandidato presidencial.

Además, solicitaron precisiones sobre cuándo tomó conocimiento el Departamento de Estado de las restricciones judiciales que pesaban sobre Bolsonaro, si se revisó esa resolución y si se verificó que contara con autorización legal para abandonar Brasil.

Los legisladores plantearon 15 preguntas y solicitaron respuestas por escrito antes del 13 de noviembre, además de una reunión informativa con personal del Congreso.

La salida de Brasil abrió interrogantes diplomáticos

El recorrido de Bolsonaro por Argentina y Ecuador, antes de llegar a Estados Unidos, generó cuestionamientos sobre las posibles intervenciones de funcionarios de distintos países.

Mientras Rubio sostiene que Washington no participó directamente en la organización del viaje, los legisladores demócratas buscan esclarecer si existió algún tipo de coordinación desde las representaciones estadounidenses en la región.

Por el momento, la explicación del secretario de Estado distingue entre la organización de la salida de Brasil y la decisión política de autorizar el ingreso de Bolsonaro a Estados Unidos. La participación de funcionarios en la logística del traslado continúa siendo uno de los puntos bajo cuestionamiento.