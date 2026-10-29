La Justicia pidió al Gobierno revisar los movimientos de Flávio Bolsonaro en Argentina y los controles migratorios

La Justicia federal argentina ordenó una serie de medidas para investigar las circunstancias en las que Flávio Bolsonaro ingresó al país desde Brasil y posteriormente viajó hacia Estados Unidos en un avión privado. La jueza María Eugenia Capuchetti solicitó información a distintos organismos del Gobierno nacional para determinar si existieron irregularidades en los controles migratorios y si las autoridades conocían las restricciones judiciales que pesaban sobre el dirigente brasileño.

Mundo. Flávio Bolsonaro llegó a Estados Unidos pese a la prohibición de salir de Brasil

La decisión se conoció este jueves 29 de octubre, después de que la magistrada hiciera lugar a un pedido de la fiscal Paloma Ochoa. La investigación busca establecer si hubo alguna intervención de funcionarios argentinos que pudiera haber facilitado la salida de Bolsonaro de Brasil, donde tenía una prohibición judicial para abandonar el territorio.

Entre las primeras medidas, Capuchetti ordenó que el Ministerio de Relaciones Exteriores informe si recibió comunicaciones oficiales o alertas relacionadas con la situación judicial de Flávio Bolsonaro . El objetivo es conocer si las autoridades argentinas estaban al tanto de las restricciones dispuestas por la Justicia brasileña.

También solicitó a la Dirección Nacional de Migraciones un informe detallado sobre los controles realizados cuando el dirigente ingresó por la frontera terrestre con Brasil y cuando salió desde el aeropuerto de Puerto Iguazú, en Misiones.

Además, la jueza requirió registros de cámaras de seguridad a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), la Policía Federal Argentina, Gendarmería Nacional y Aeropuertos Argentina. Las imágenes solicitadas corresponden al período comprendido entre el 27 de octubre y la 1 de la madrugada del día siguiente.

Con esa documentación, los investigadores intentarán reconstruir los movimientos del dirigente brasileño y de su familia durante su permanencia en Argentina.

Cómo fue el recorrido de Flávio Bolsonaro por Argentina

Según la información publicada por TN, Flávio Bolsonaro ingresó al país durante la noche del martes 27 de octubre acompañado por su esposa y sus dos hijas. El grupo familiar cruzó por el puente internacional Tancredo Neves, que conecta Foz do Iguaçu, en Brasil, con Puerto Iguazú.

La Dirección Nacional de Migraciones informó que la familia presentó documentación válida y que, al momento de ingresar, no figuraban impedimentos legales en los sistemas argentinos. Posteriormente, el dirigente abordó un avión privado de la empresa Baires Fly que despegó desde Puerto Iguazú con destino a Guayaquil, Ecuador, antes de continuar hacia Miami, Estados Unidos.

De acuerdo con la reconstrucción periodística, Bolsonaro habría utilizado su documento de identidad brasileño para entrar a Argentina y su pasaporte italiano para salir del país.

Por qué investigan una posible participación de funcionarios argentinos

La causa que tramita ante Capuchetti comenzó a partir de una denuncia presentada por Gabriel Solano, dirigente del Partido Obrero, quien acusó al presidente Javier Milei y a otros funcionarios nacionales de un presunto encubrimiento de la salida del dirigente brasileño.

Uno de los puntos que analiza la Justicia es si existió alguna irregularidad en la aplicación de la normativa migratoria o si las autoridades omitieron actuar ante eventuales comunicaciones judiciales provenientes de Brasil.

El episodio ocurrió después de que el juez Alexandre de Moraes, del Supremo Tribunal Federal brasileño, ordenara retener los pasaportes de Flávio Bolsonaro y le prohibiera salir de Brasil. Sin embargo, al momento de su paso por Argentina, no registraba un pedido de captura internacional ni una alerta roja de Interpol.

También se presentaron otras denuncias relacionadas con el caso, entre ellas una del diputado nacional Esteban Paulón y otra de la diputada Marcela Pagano, que se tramita en los tribunales federales de Puerto Iguazú.

Por ahora, la investigación se encuentra en una etapa preliminar de recopilación de pruebas. Las medidas ordenadas buscan esclarecer qué ocurrió durante el ingreso y la salida del dirigente brasileño, sin que hasta el momento se haya acreditado la comisión de un delito por parte de funcionarios argentinos.