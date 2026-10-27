Flávio Bolsonaro abandonó Brasil tras perder las elecciones y viajó a Estados Unidos

El senador brasileño Flávio Bolsonaro abandonó Brasil este martes 27 de octubre , luego de perder la segunda vuelta de las elecciones presidenciales frente a Luiz Inácio Lula da Silva. Según informaron medios brasileños a partir de fuentes cercanas al legislador, su destino sería Estados Unidos, pese a que tiene una prohibición judicial de salir del país.

Política. La Justicia brasileña le impuso una restricción a Flávio Bolsonaro y no puede salir del país

De acuerdo con las versiones difundidas por Metrópoles, CNN Brasil y Folha, el excandidato presidencial habría viajado acompañado por su esposa y sus dos hijas , con Florida como posible destino final. El medio brasileño GZH también informó que aliados del senador confirmaron su salida, aunque no precisaron el itinerario.

La situación generó interrogantes debido a que la Policía Federal brasileña no encontró registros oficiales de su salida del territorio nacional . Además, Reuters había informado durante la jornada que las autoridades intentaban determinar su paradero, mientras que el Gobierno argentino negó tener constancia de su ingreso al país.

La salida del senador se conoció después de que el ministro del Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, dispusiera la retención de sus documentos de viaje y le prohibiera abandonar Brasil .

La resolución fue dictada el domingo 25 de octubre, pocas horas después de que Bolsonaro perdiera el balotaje frente a Lula da Silva, quien consiguió el 51,79% de los votos contra el 48,21% del candidato conservador.

La Justicia le otorgó un plazo de 24 horas para entregar sus pasaportes, incluido el diplomático, y cualquier otro documento de viaje que pudiera poseer. Sin embargo, el plazo venció este martes sin que el senador cumpliera la disposición.

Ante esa situación, la Policía Federal canceló sus pasaportes e inició las comunicaciones correspondientes con el Supremo Tribunal Federal. Pese al incumplimiento, las autoridades aclararon que no existe una orden de detención en su contra.

Flávio Bolsonaro había asegurado que no pensaba abandonar Brasil

El lunes 26 de octubre, el legislador difundió un video en sus redes sociales en el que relató que agentes de la Policía Federal lo habían notificado de la medida cuando salía de visitar a su padre, el expresidente Jair Bolsonaro, en Brasilia.

En esa publicación, cuestionó la decisión judicial y aseguró que nunca había considerado abandonar el territorio brasileño.

"Yo nunca dije eso. ¿Eso es motivo para quitarme el pasaporte? ¿Eso es justicia?", expresó, en referencia a declaraciones de su hermano Eduardo Bolsonaro, quien había sugerido que Flávio debía abandonar Brasil si perdía las elecciones.

El senador también manifestó su intención de presentar acciones judiciales contra la fórmula ganadora, a la que acusa de presunto abuso de poder político y económico durante la campaña electoral.

Las investigaciones judiciales que enfrenta el senador

La decisión de Moraes se encuentra vinculada a una investigación por presunto lavado de dinero y evasión de divisas que involucra a Flávio Bolsonaro y al abogado Willer Tomaz.

Según las investigaciones, existirían indicios de conexiones financieras entre el legislador y empresas vinculadas al abogado, en un esquema que habría involucrado plataformas de apuestas deportivas en línea.

Como parte de las medidas preventivas, la Justicia también prohibió que Bolsonaro mantenga contacto con Tomaz, de manera directa o por intermediarios. El senador niega haber cometido irregularidades y rechaza las acusaciones que motivaron la investigación.

Otra causa investiga el financiamiento de una película sobre Jair Bolsonaro

De manera paralela, Flávio Bolsonaro enfrenta una investigación relacionada con el financiamiento de Dark Horse, una producción cinematográfica centrada en la vida de su padre, el expresidente Jair Bolsonaro.

Según los datos difundidos sobre la causa, la película habría recibido al menos 65 millones de reales de Daniel Vorcaro, expropietario del Banco Master, entidad financiera investigada por presuntas maniobras fraudulentas.

La investigación busca determinar el origen de los fondos y establecer si existieron irregularidades en las operaciones relacionadas con el proyecto audiovisual.

Por su parte, Jair Bolsonaro cumple prisión domiciliaria en Brasilia tras haber sido condenado a más de 27 años de cárcel por su participación en el intento de golpe de Estado de 2022.

El avión privado retenido en Puerto Iguazú y las sospechas sobre su recorrido

Uno de los puntos que generó mayor atención fue la presencia de un avión privado en el aeropuerto de Puerto Iguazú, en la provincia de Misiones, durante la madrugada de este martes.

Se trata de un Gulfstream G400, matrícula argentina LV-JQW, perteneciente a la empresa Baires Fly, que había llegado desde Buenos Aires y tenía previsto partir hacia Fort Lauderdale, Estados Unidos.

Según la información difundida por Infobae, el vuelo fue suspendido porque faltaba uno de los cuatro pasajeros previstos. Esta situación abrió la posibilidad de que Flávio Bolsonaro intentara abordar la aeronave después de cruzar la frontera entre Brasil y Argentina.

Sin embargo, la Dirección Nacional de Migraciones argentina aseguró que no existían registros de ingreso del senador al país. Las autoridades también señalaron que los planes de vuelo revisados no incluían a integrantes de la familia Bolsonaro.

La Policía Federal brasileña inició verificaciones con las autoridades argentinas para determinar si el legislador pudo haber utilizado un paso fronterizo no registrado, pese a la prohibición judicial.

Incertidumbre sobre cómo salió de Brasil

Aunque medios brasileños informaron que Bolsonaro abandonó el país rumbo a Estados Unidos, hasta los reportes consultados no se había establecido oficialmente cómo atravesó los controles migratorios ni qué medio de transporte utilizó. Tampoco existía confirmación oficial de su llegada a territorio estadounidense.

La situación mantiene abierta una investigación sobre el posible incumplimiento de la prohibición de salida del país, mientras las autoridades judiciales brasileñas evalúan las consecuencias de que el senador no haya entregado sus documentos dentro del plazo establecido.