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26 de octubre de 2026 - 06:59
Política.

Flávio Bolsonaro dijo que pedirá anular las elecciones en Brasil

Tras la victoria de Lula da Silva en el balotaje, Flávio Bolsonaro cuestionó la extensión del horario de votación y anticipó que pedirá anular las elecciones.

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Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
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El hijo del expresidente Jair Bolsonaro realizó las declaraciones desde la sede de su partido, en Brasilia, donde manifestó su descontento con lo ocurrido durante la segunda vuelta electoral.

“Es inexplicable lo que pasó, inentendible”, expresó. Además, advirtió que había muchas cuestiones por aclarar antes de que Brasil reconociera el resultado.

Por qué Flávio Bolsonaro pidió anular las elecciones

El principal cuestionamiento del candidato opositor estuvo dirigido a la decisión del Supremo Tribunal Federal (STF) de prolongar la votación hasta las 19, cuando el cierre estaba previsto inicialmente para las 17.

Bolsonaro criticó que la medida se anunciara después de la hora establecida para finalizar los comicios y sostuvo que se habían modificado las condiciones de la elección mientras todavía se desarrollaba el proceso.

“Es inaceptable que un ministro de la Corte, por primera vez en la historia, que es abogado de Lula, haya firmado eso y cambie las reglas de juego a las 17:01. Lo que pasó no fue normal”, afirmó. También cuestionó la imposibilidad de conocer cuántos votos habría obtenido si la jornada electoral se hubiera desarrollado con el horario originalmente establecido.

Las elecciones deben ser anuladas por el modo en que sucedieron. Es imposible reconocer el resultado, aseguró. Las elecciones deben ser anuladas por el modo en que sucedieron. Es imposible reconocer el resultado, aseguró.

La extensión del horario de votación y la polémica en Brasil

La controversia comenzó cuando el Supremo Tribunal Federal dispuso extender dos horas la votación presidencial. La decisión, anunciada poco después de las 17, provocó confusión porque algunas mesas ya habían cerrado y comenzado a contabilizar sus resultados.

Según informó el diario brasileño Folha de S. Paulo, algunos presidentes de mesa habían impreso los boletines de votación y enviado los dispositivos correspondientes a los tribunales regionales electorales.

Al momento de conocerse la medida, la página oficial del Tribunal Superior Electoral (TSE) ya mostraba resultados parciales de distintas regiones. El escrutinio nacional registraba entonces un avance del 0,25%, mientras que en Amazonas alcanzaba el 1%, en Rondônia el 0,53% y en Rio Grande do Sul el 0,01%.

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