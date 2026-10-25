Minuto a minuto del balotaje en Brasil: Lula Da Silva fue reelecto presidente

Lula da Silva ganó el balotaje en Brasil y fue reelecto presidente por cuarta vez

Lula ganó el balotaje.

Luiz Inácio Lula da Silva ganó el balotaje presidencial de Brasil este domingo 25 de octubre y fue reelecto para un cuarto mandato. El candidato del Partido de los Trabajadores (PT) se impuso ante Flávio Bolsonaro, del Partido Liberal (PL), en una reñida elección que mantuvo la expectativa hasta el avance del escrutinio.

Con el 99,77% de las urnas escrutadas, Lula obtuvo el 51,76% de los votos, mientras que Bolsonaro alcanzó el 48,24%, según los resultados publicados por el medio brasileño O Globo.

Lula consiguió su cuarto mandato presidencial

El actual mandatario logró revertir el resultado de la primera vuelta electoral, en la que Flávio Bolsonaro había terminado por delante, y consiguió imponerse en la segunda vuelta.

La diferencia entre ambos candidatos fue de 3,52 puntos porcentuales, en una elección marcada por una fuerte competencia entre el oficialismo y la oposición.

Con esta victoria, Lula continuará al frente del Gobierno brasileño y comenzará su cuarto mandato presidencial, después de haber gobernado entre 2003 y 2010 y regresar al poder en 2023.