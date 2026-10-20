Segunda vuelta en Brasil: cómo funcionan las urnas electrónicas y qué restricciones electorales existen

Este 25 de octubre, Brasil irá a las urnas para definir la presidencia entre Lula da Silva y Flávio Bolsonaro.

Brasil se prepara para una nueva jornada electoral este domingo 25 de octubre , cuando sus ciudadanos deberán elegir al próximo presidente entre Luiz Inácio Lula da Silva y Flávio Bolsonaro . En ese contexto, Alejandro Gluck, secretario electoral de la provincia de Jujuy, habló este martes con Canal 4 sobre las particularidades de las elecciones en Brasil y compartió su experiencia como veedor internacional.

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El funcionario jujeño participó recientemente de una misión de observación electoral en Río de Janeiro, junto al presidente del Tribunal Electoral de Jujuy, el doctor Otaola. La delegación estuvo integrada por aproximadamente 40 representantes de distintos países, entre ellos Argentina, Uruguay, Uganda, India y Puerto Rico.

La experiencia le permitió conocer de cerca la organización de una elección de gran magnitud, marcada por el uso de tecnología, las enormes distancias entre ciudades y un escenario político de fuerte polarización.

“Nos hace a nosotros recapacitar y darnos cuenta de que el sistema que tenemos en Jujuy es muy sólido, la verdad” “Nos hace a nosotros recapacitar y darnos cuenta de que el sistema que tenemos en Jujuy es muy sólido, la verdad”

Cómo se vota en Brasil: millones de electores y urnas electrónicas

Uno de los aspectos centrales del proceso electoral brasileño es su dimensión. Gluck explicó que el padrón utilizado durante la elección que observó alcanzaba los 158 millones de electores y que el país disponía de más de 600 mil urnas electrónicas.

“Es un sistema bastante diferente al nuestro” “Es un sistema bastante diferente al nuestro”

A diferencia del sistema de votación argentino, en Brasil los ciudadanos utilizan dispositivos electrónicos para seleccionar a sus candidatos mediante números que los identifican. El procedimiento permite registrar los sufragios digitalmente y agilizar la difusión de los resultados una vez finalizada la jornada.

“Es un sistema bastante diferente al nuestro”, sostuvo el secretario electoral, al compararlo con las modalidades de votación utilizadas en Jujuy y otras jurisdicciones argentinas. Gluck recordó que Brasil comenzó a experimentar con mecanismos electrónicos hace varias décadas y que actualmente este sistema constituye una característica central de sus elecciones. Para el funcionario, la tecnología también representa una diferencia importante en el escrutinio provisorio, ya que permite procesar los resultados con mayor rapidez.

Las diferencias con Argentina: alcohol, propaganda y vestimenta partidaria

Además del sistema electrónico, Gluck destacó que las normas que regulan las elecciones brasileñas presentan diferencias con las argentinas. “No hay veda alcohólica, eso depende de cada estado. No hay veda con respecto a la publicidad”, señaló al describir las particularidades que observó durante su participación.

También explicó que en Brasil los electores pueden concurrir a votar con prendas que expresen su preferencia por un candidato, siempre dentro de las condiciones establecidas por la normativa electoral.

“Uno puede ir incluso con la remera del candidato. Son reglas que a nosotros no nos entran porque tenemos un chip diferente”, expresó.

“No hay veda alcohólica, eso depende de cada estado. No hay veda con respecto a la publicidad" “No hay veda alcohólica, eso depende de cada estado. No hay veda con respecto a la publicidad"

El secretario electoral también se refirió al clima político que encontró en Río de Janeiro y describió una sociedad fuertemente polarizada. Esa tensión adquiere especial relevancia ante la segunda vuelta del domingo, que definirá la presidencia entre Lula y Flávio Bolsonaro.

Durante su recorrido, Gluck pudo observar el funcionamiento de las autoridades electorales brasileñas y la organización de los comicios en uno de los países más poblados de América Latina.

A pocos días de la definición presidencial, su testimonio permite conocer cómo se desarrolla una elección de esta magnitud y cuáles son las principales diferencias con el sistema argentino, tanto en el uso de tecnología como en las reglas que acompañan la jornada de votación.