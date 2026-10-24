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24 de octubre de 2026 - 11:16
Política.

Lula da Silva y Flávio Bolsonaro en el último debate antes del balotaje con críticas a Javier Milei y a Cristina Kirchner

Los candidatos presidenciales de Brasil protagonizaron un intenso cara a cara antes de la segunda vuelta electoral del domingo. Hubo cuestionamientos por la economía argentina, la deuda pública, los aranceles de Donald Trump y propuestas sobre seguridad.

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Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
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Lula da Silva y Flávio Bolsonaro protagonizaron este viernes el último debate presidencial antes del balotaje del domingo en Brasil, con fuertes cruces sobre la economía, el costo de vida y las políticas que cada uno propone para el país. Durante el enfrentamiento televisivo, ambos candidatos hicieron referencia a la Argentina: el actual mandatario cuestionó el modelo económico de Javier Milei, mientras que su rival comparó las políticas de Lula con las de Cristina Kirchner.

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El encuentro estuvo marcado por los intentos de ambos candidatos de captar el voto de los indecisos, en medio de diferencias sobre el gasto público, la deuda, la inflación y las relaciones comerciales con Estados Unidos.

Lula cuestionó a Javier Milei y Bolsonaro defendió su modelo económico

Uno de los momentos más fuertes del debate se produjo cuando Lula utilizó la situación económica argentina para cuestionar las propuestas de Flávio Bolsonaro. El presidente brasileño comparó el modelo que plantea su adversario con las políticas de Javier Milei y le preguntó si también utilizaría una motosierra para reducir el gasto público y los salarios.

En la Argentina, la pobreza llegó al 40%, hay gente que come carne de burro y vos decís que querés un modelo igual al de Milei, lanzó Lula. En la Argentina, la pobreza llegó al 40%, hay gente que come carne de burro y vos decís que querés un modelo igual al de Milei, lanzó Lula.

Bolsonaro rechazó las críticas y defendió las medidas económicas implementadas por el mandatario argentino.

“Cuando hablo de Milei, de lo que hizo y de cómo arregló la economía de la Argentina, Lula tiene que entender que la izquierda gobernó durante 20 años destruyendo a ese país”, respondió.

El candidato opositor también aseguró que tendría “el mismo trabajo” que Milei porque, según sostuvo, Lula estaba dejando a Brasil “quebrado”. “¿No tienes vergüenza?”, le reprochó al presidente.

Flávio Bolsonaro comparó a Lula con Cristina Kirchner

En otro tramo del debate, el senador brasileño hizo referencia a la expresidenta argentina Cristina Kirchner para cuestionar la política económica del actual Gobierno. Bolsonaro sostuvo que "tanto Lula como Cristina Kirchner recurrieron a la emisión monetaria y afirmó que esas decisiones provocaron inflación".

Las críticas surgieron durante la discusión sobre las medidas que el candidato opositor propone implementar para reducir el gasto público y enfrentar los problemas económicos de Brasil. En ese contexto, Bolsonaro también aseguró que existen 100.500 obras de infraestructura paralizadas en el país.

Los aranceles de Donald Trump también generaron cruces

La relación con Estados Unidos fue otro de los temas que enfrentó a los candidatos.

Lula acusó a Flávio Bolsonaro de “lamer las botas” del presidente estadounidense, Donald Trump, y lo vinculó con los aranceles del 25% que Estados Unidos impuso a las importaciones brasileñas.

El intercambio se produjo en medio de las diferencias entre ambos sobre las relaciones comerciales y las políticas económicas que debería adoptar Brasil.

Bolsonaro propuso bajar la edad de imputabilidad para violadores

La seguridad también ocupó un lugar importante durante el debate presidencial.

Flávio Bolsonaro defendió la posibilidad de que los adolescentes acusados de cometer violaciones respondan ante la Justicia como adultos a partir de los 14 años. El candidato opositor sostuvo que lo ideal sería eliminar el límite mínimo de edad de imputabilidad para estos delitos, de manera que quienes los cometan puedan recibir sanciones penales sin importar su edad.

Además, propuso incorporar la castración química entre los castigos para los responsables de violaciones. El hijo del expresidente Jair Bolsonaro también prometió aplicar políticas de “mano dura” contra el crimen organizado.

El apodo “nueve dedos” que provocó el enojo de Lula

Otro momento de tensión se produjo durante una discusión sobre la inflación, cuando Flávio Bolsonaro llamó “nueve dedos” al mandatario brasileño. La expresión hizo referencia al dedo meñique que Lula perdió en un accidente laboral cuando tenía 17 años.

El senador acusó a su adversario de darle algo al pueblo “con una mano” y después quitárselo con “nueve dedos”. Ante el comentario, Lula solicitó ejercer su derecho a réplica y exigió una disculpa, tanto para él como para los trabajadores que sufrieron lesiones por la falta de seguridad laboral.

Tras la reacción del presidente, Bolsonaro pidió disculpas. El enfrentamiento fue parte del segundo y último debate presidencial antes del balotaje del domingo, en el que ambos candidatos buscaron marcar sus diferencias y convencer a los votantes que todavía no habían definido su elección.

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