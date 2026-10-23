EXAR fortalece el liderazgo y promueve nuevas oportunidades de desarrollo en las comunidades de la Puna jujeña

EXAR continúa impulsando iniciativas de formación y desarrollo local junto a las siete comunidades vecinas de su operación en el departamento de Susques: Susques, Olaroz Chico, El Toro, Huancar, Pastos Chicos, Puesto Sey y Catua. Durante octubre, la compañía dio inicio a una nueva edición del Programa Liderazgo para el Desarrollo Sostenible y acompaña la implementación de la Red de Empoderamiento y Educación Sexual Integral (REE Sí!), dos propuestas que buscan fortalecer capacidades, promover la participación y generar herramientas para impulsar iniciativas en el territorio.

El 5 y 6 de octubre comenzó una nueva edición del Programa Liderazgo para el Desarrollo Sostenible, impulsado por EXAR con el apoyo del Ministerio de Minería de Jujuy, que da continuidad al trabajo desarrollado durante 2025 junto a referentes de las comunidades vecinas.

La primera edición permitió fortalecer capacidades de liderazgo, planificación y gestión comunitaria, y culminó con la formulación de seis proyectos orientados a responder a necesidades y oportunidades identificadas en los territorios.

Sobre la base de esta experiencia, la nueva edición contempla dos instancias de formación complementarias: una Fase II, destinada a profundizar los conocimientos de quienes participaron del ciclo anterior, y una nueva cohorte de la Fase I, que incorpora a nuevos referentes de las siete comunidades.

EXAR fortalece el liderazgo y promueve nuevas oportunidades de desarrollo en las comunidades de la Puna jujeña

A través de encuentros presenciales, virtuales y espacios de intercambio, el programa busca fortalecer habilidades de liderazgo, comunicación, negociación y gestión de proyectos, brindando herramientas para que los participantes puedan impulsar iniciativas y contribuir al desarrollo de sus comunidades.

“Desde el Ministerio de Minería consideramos fundamental acompañar estas iniciativas que impulsan las empresas del sector para fortalecer las capacidades y generar nuevas oportunidades en las comunidades. El Programa Liderazgo para el Desarrollo Sostenible es un ejemplo de cómo el trabajo articulado entre el sector público, las empresas y los referentes comunitarios permite brindar herramientas para la formación, el diálogo y la gestión de proyectos que contribuyan al desarrollo de la Puna jujeña”, destacó Pablo Bergese, secretario de Minería e Hidrocarburos de Jujuy.

Educación y empoderamiento para jóvenes y personas adultas de la Puna

Por otra parte, EXAR acompaña al Consejo Provincial de las Mujeres, la Igualdad de Géneros y el Respeto a las Diversidades y al Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) en Argentina en la implementación de la Red de Empoderamiento y Educación Sexual Integral (REE Sí!) en la Puna jujeña.

La iniciativa amplía su alcance territorial para llegar a las siete comunidades vecinas de EXAR, generando espacios de formación, intercambio y participación destinados a jóvenes y personas adultas de la región.

La propuesta contempla instancias de formación y diálogo sobre Educación Sexual Integral, salud mental, prevención de las violencias, vínculos y derechos. El objetivo es fortalecer una red de promotores que puedan compartir conocimientos, acercar información y acompañar a otras personas en sus comunidades.

EXAR fortalece el liderazgo y promueve nuevas oportunidades de desarrollo en las comunidades de la Puna jujeña

La llegada del programa también da continuidad a inquietudes y necesidades identificadas durante las jornadas Mujeres en Comunidades y otros espacios de trabajo participativo desarrollados en el territorio. De esta manera, se busca promover iniciativas vinculadas con las realidades de la región y acercar herramientas que respondan a las inquietudes identificadas junto a sus habitantes.

“Garantizar la igualdad en todo el territorio es uno de los objetivos que tenemos desde el Gobierno de Jujuy, y esta presencia en la Puna es parte de una agenda de trabajo que se sostiene durante todo el año en las cuatro regiones de la Provincia, parte del compromiso asumido con las propias comunidades.” declaró el Director de Políticas Culturales y Comunicación, agregando que “Por eso es emocionante la puesta en marcha de REE SI!, posible gracias al esfuerzo conjunto entre Estado, comunidades, el sector privado en figura de la Empresa EXAR y el acompañamiento del Fondo de Población de las Naciones Unidas en Argentina, con el objetivo común de promover el bienestar de las juventudes, fortalecer el diálogo intergeneracional y prevenir las violencias con propuestas comunitarias”.

Ambas iniciativas reflejan el valor de la articulación entre las empresas, los organismos públicos, las instituciones y las comunidades para fortalecer las capacidades locales y ampliar las oportunidades de formación y desarrollo en la Puna jujeña.

“Creemos que el desarrollo sostenible se construye junto a las comunidades, a partir del diálogo, el reconocimiento de sus necesidades y la generación de oportunidades para fortalecer sus capacidades. Desde EXAR buscamos acompañar procesos de formación y desarrollo local, articulando esfuerzos con instituciones públicas y otros actores para acercar herramientas que permitan a las personas y a sus comunidades impulsar sus propios proyectos e iniciativas”, señaló Lucila Lasry, gerente de Relaciones Comunitarias e Institucionales de EXAR.

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Sobre EXAR

EXAR es una empresa jujeña conformada por Ganfeng Lithium, Lithium Argentina y Jujuy Energía y Minería Sociedad del Estado (JEMSE). Se dedica al desarrollo y producción de carbonato de litio en el Salar Cauchari-Olaroz, ubicado en la provincia de Jujuy, Argentina.

En 2024, la compañía se convirtió en el principal productor de carbonato de litio de la Argentina, al superar las 25.000 toneladas producidas. En 2025 marcó otro hito, superando las 34.000 toneladas de producción anual. Para el 2026, el objetivo de EXAR será producir 35.000 toneladas.

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