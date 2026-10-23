Advierten peligro alto y extremo de incendios durante todo el fin de semana en Jujuy

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió que Jujuy presenta condiciones de peligro alto y extremo de incendios durante este fin de semana. La situación se extenderá desde este viernes 23 hasta el domingo 25 de octubre inclusive, con especial atención en sectores de la Puna.

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La información surge de los mapas diarios del índice de peligro de incendios publicados por el organismo nacional, que muestran las zonas del país donde las condiciones favorecen el inicio y la propagación del fuego.

De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, el peligro de incendios estará presente durante los tres días, aunque con variaciones en su intensidad y distribución territorial.

Para este viernes 23 de octubre, el mapa muestra sectores del norte argentino, incluida la región de la Puna jujeña, con niveles elevados de peligro.

Imagen generada con IA

El sábado 24 continuará la advertencia en sectores del norte provincial, según la evolución prevista por el organismo meteorológico.

En tanto, para el domingo 25 de octubre, el pronóstico vuelve a mostrar áreas con peligro elevado en el norte del país, con zonas de la Puna bajo especial atención.

Qué significa el peligro alto y extremo de incendios

El índice de peligro de incendios permite identificar las condiciones que pueden favorecer el inicio y la propagación de un incendio.

Cuando el nivel es alto, las condiciones ambientales pueden facilitar que el fuego se extienda. En situaciones de peligro extremo, el riesgo de propagación es todavía mayor y un incendio puede resultar especialmente difícil de controlar.

Es importante aclarar que estos mapas no indican que existan incendios activos, sino que advierten sobre las condiciones previstas para cada jornada.

Precauciones durante el fin de semana

Ante este escenario, resulta fundamental evitar cualquier actividad que pueda provocar un foco de incendio, especialmente en sectores donde la vegetación se encuentra seca.

Se recomienda no realizar quemas de pastizales ni encender fuego en espacios abiertos, además de evitar arrojar colillas de cigarrillos u otros elementos que puedan iniciar una combustión.

La advertencia del SMN se mantendrá como referencia durante el viernes, sábado y domingo, por lo que se aconseja consultar las actualizaciones oficiales del índice de peligro de incendios.