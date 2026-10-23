Un joven de 29 años fue apuñalado en Tilcara y su pareja es investigada por el ataque

Un hombre sufrió una herida en el pecho durante una discusión con su pareja en Tilcara. Fue derivado al Hospital Pablo Soria y la pareja es investigada.

Un hombre de 29 años permanece bajo atención médica después de haber sufrido una herida de arma blanca en el pecho durante una discusión con su pareja en Tilcara. El episodio ocurrió en una vivienda del barrio Pucará, y es investigado por las autoridades policiales y judiciales.

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De acuerdo con la información conocida hasta el momento, la víctima fue encontrada por su madre, quien ingresó a la vivienda y lo halló tendido en el piso del comedor, con una lesión en el tórax. En el mismo ambiente se encontraba la mujer señalada como presunta responsable de la agresión.

La gravedad de la herida motivó la intervención de los servicios de salud y el posterior traslado del joven a San Salvador de Jujuy.

Tras el episodio, el hombre fue asistido inicialmente en el Hospital Salvador Mazza de Tilcara, donde recibió las primeras atenciones médicas. Sin embargo, debido a las características de la lesión, los profesionales dispusieron su derivación al Hospital Pablo Soria de San Salvador de Jujuy , centro de referencia provincial para la atención de pacientes que requieren mayor complejidad.

Según los primeros datos difundidos, el joven quedó internado en observación y bajo seguimiento médico para evaluar su evolución.

Investigan cómo ocurrió la agresión en la vivienda

Las actuaciones buscan reconstruir qué sucedió durante la discusión y establecer las circunstancias en las que el hombre recibió la puñalada.

Entre los aspectos que deberán esclarecerse se encuentra la participación de la mujer señalada en las primeras informaciones, así como la posible existencia de situaciones previas de violencia o defensa durante el altercado.

El caso generó preocupación por la gravedad de la lesión y por haberse producido dentro de una vivienda, en un contexto de conflicto de pareja.

Se espera que las actuaciones judiciales y los informes médicos permitan aportar mayores precisiones sobre lo ocurrido y la evolución del joven herido.