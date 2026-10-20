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20 de octubre de 2026 - 17:39
Policiales.

Perico: una mujer denunció que apuñaló a su expareja porque la estaba golpeando

El hecho ocurrió en el barrio San Miguel. El hombre sufrió una herida en el tórax, fue atendido en el hospital y recibió el alta médica.

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Federico Franco
Por  Federico Franco
Imagen ilustrativa.

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Un hombre resultó herido con un arma blanca durante un episodio de violencia ocurrido en la madrugada del domingo 18 de octubre, en el barrio San Miguel, de la localidad de Perico.

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Según el reporte policial, una mujer se presentó en la Seccional 21° y manifestó que había apuñalado a su expareja después de que este la agrediera físicamente.

El hecho se registró alrededor de las 3.30 de la madrugada, en un domicilio ubicado sobre calle San Cayetano. La situación fue puesta en conocimiento de las autoridades policiales luego de que la mujer acudiera a la dependencia para relatar lo sucedido.

Qué pasó en el barrio San Miguel

De acuerdo con la información policial, la mujer explicó que había regresado de un local bailable junto al hombre y otros familiares. Una vez en el domicilio, siempre según su relato, el sujeto habría comenzado a comportarse de manera prepotente y posteriormente la habría agredido físicamente, provocándole golpes en la cabeza.

El hecho ocurri&oacute; en Perico.

El hecho ocurrió en Perico.

En ese contexto, la mujer manifestó que utilizó un cuchillo para atacar al hombre, quien sufrió una lesión en la parte anterior del tórax.

El episodio fue informado a los efectivos de la Seccional 21°, que tomaron conocimiento de las circunstancias denunciadas.

El hombre fue trasladado al hospital

Tras el ataque, el hombre, mayor de edad, fue trasladado al hospital local para recibir asistencia médica. Según el parte policial, los profesionales de salud le diagnosticaron una herida punzocortante en la zona anterior del tórax.

Luego de recibir atención médica, el paciente fue dado de alta, por lo que no permaneció internado.

Investigan las circunstancias del hecho

La información policial señala que la mujer se presentó en la dependencia y relató que había reaccionado después de ser golpeada por el hombre.

Por el momento, no se difundieron mayores precisiones sobre las circunstancias del episodio ni se informó si se adoptaron medidas judiciales respecto de las personas involucradas. Tampoco se brindaron detalles sobre posibles lesiones sufridas por la mujer ni sobre la realización de exámenes médicos para constatar la agresión que denunció.

Dónde se pueden hacer las denuncias en Jujuy

  • Cualquier comisaría
  • 0800-888-4363
  • Línea 144
  • Línea 911

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