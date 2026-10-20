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20 de octubre de 2026 - 09:26
Jujuy.

Robaron dos casas de una misma familia en Perico y Las Pampitas en un sólo día

Ladrones ingresaron a dos viviendas de una misma familia en Perico y Las Pampitas. Robaron dinero y objetos de valor. Investigan para dar con los responsables.

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María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
Robo a una familia de Perico - Imagen generada con IA&nbsp;

Robo a una familia de Perico - Imagen generada con IA 

Una familia de Perico sufrió dos importantes robos durante la madrugada del domingo, cuando delincuentes ingresaron a dos propiedades pertenecientes a integrantes del mismo grupo familiar. Los hechos ocurrieron en el barrio Suetra, de Perico, y en la localidad de Las Pampitas, donde los ladrones sustrajeron una importante suma de dinero y numerosas pertenencias.

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Según relató uno de los damnificados, los delincuentes habrían actuado con pocos minutos de diferencia entre ambos domicilios. Por las características de los hechos, la familia sospecha que se trataría de las mismas personas, aunque esta hipótesis deberá ser esclarecida durante la investigación.

Robo a una familia de Perico - Imagen generada con IA

Robo a una familia de Perico - Imagen generada con IA

Robaron en dos viviendas de una misma familia

El primero de los hechos denunciados ocurrió en una vivienda ubicada en el barrio Suetra, en la ciudad de Perico. El propietario contó que desconocidos ingresaron a su domicilio durante la madrugada y sustrajeron dinero en efectivo, electrodomésticos y otros elementos de valor.

Sin embargo, el episodio no terminó allí. De acuerdo con el relato del damnificado, minutos después los delincuentes se habrían trasladado hasta Las Pampitas, donde también ingresaron a la vivienda de su padre.

En ese segundo domicilio se produjo otro robo de características similares, lo que generó preocupación entre los integrantes de la familia, quienes sospechan que ambos hechos podrían estar relacionados.

Se llevaron millones de pesos y numerosos objetos de valor

Entre las pertenencias sustraídas de las viviendas se encuentran aproximadamente 3 millones de pesos en efectivo, además de un televisor, una computadora portátil, un microondas, un teléfono celular y una cámara digital.

Los delincuentes también se llevaron una máquina soldadora, una hidrolavadora, cañas y artículos de pesca, ropa nueva de hombre y distintos utensilios de cocina.

La cantidad y variedad de elementos robados dan cuenta de las importantes pérdidas materiales que sufrió la familia en una misma madrugada.

Investigan los robos para identificar a los delincuentes

Tras conocerse ambos hechos, se inició una investigación para determinar cómo se produjeron los ingresos a las viviendas y establecer si los robos fueron cometidos por las mismas personas.

Uno de los principales aspectos que deberá esclarecerse es la posible relación entre los dos episodios, debido a que las propiedades pertenecen a integrantes de una misma familia y los robos se habrían registrado con pocos minutos de diferencia.

Por el momento, no trascendieron datos sobre la identidad de los sospechosos ni se informó sobre personas detenidas en relación con estos hechos.

La investigación busca reunir elementos que permitan identificar a los responsables y esclarecer lo ocurrido en las viviendas de Perico y Las Pampitas.

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