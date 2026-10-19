Un colectivo con 21 docentes quedó varado en la Puna jujeña por los fuertes vientos y la arena

Un colectivo que trasladaba a 21 docentes hacia escuelas rurales de la Puna jujeña quedó varado durante la madrugada de este lunes 19 de octubre en un camino cubierto de arena, en la zona de San Francisco de Alfarcito, cerca de las Salinas Grandes. Los fuertes vientos complican las tareas para liberar el vehículo, mientras personal del SAME y de la Policía brinda asistencia a los afectados.

La situación comenzó alrededor de las 2 de la mañana, cuando el colectivo quedó atascado en una acumulación de arena que impidió continuar el recorrido hacia los establecimientos educativos.

Fuertes vientos y caminos cubiertos de arena Las condiciones climáticas complican el operativo. Las intensas ráfagas levantan arena y dificultan los trabajos para despejar el camino, en una región caracterizada por su clima árido y sus bajas temperaturas nocturnas. Según relató Elbio Llampa, periodista de Abra Pampa, los docentes y el personal de transporte intentaron liberar el colectivo utilizando palas, pero hasta el momento no lograron movilizarlo.

Elbio explicó que este tipo de situaciones ya se registró anteriormente en la zona, donde la acumulación de arena puede volver intransitables algunos caminos. Uno de los sectores afectados es el paso del río Las Burras, cuyo cauce se encuentra cubierto de arena, según la información recibida desde el lugar.

Escuelas albergue sin clases por la situación El inconveniente también afecta a las comunidades educativas de la zona. Los docentes se dirigían a establecimientos rurales y escuelas albergue, pero no pudieron llegar a destino. Por esta razón, según la información proporcionada desde la región, este lunes no se desarrollan las actividades áulicas previstas en los establecimientos afectados. Mientras tanto, efectivos policiales y personal sanitario permanecen en el lugar para asistir al grupo. La principal dificultad sigue siendo retirar la arena acumulada y liberar el colectivo. Se aguarda la llegada de maquinaria que permita despejar el camino y restablecer la circulación. Hasta el momento no se informó oficialmente sobre personas heridas. La situación refleja las dificultades de acceso que enfrentan las comunidades educativas de la Puna, especialmente cuando las condiciones del viento modifican el estado de los caminos en pocas horas.

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