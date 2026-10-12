Orgullo jujeño: María Román y las tejedoras de la Red Puna fueron premiadas a nivel nacional

María Román y el Colectivo de Mujeres Tejedoras de la Red Puna recibieron los Premios Lía Encalada 2026

Jujuy tuvo un destacado protagonismo en la quinta edición de los Premios Lía Encalada, realizada en Mar del Plata , donde se reconoció el trabajo de mujeres rurales de diferentes provincias argentinas . Entre las galardonadas estuvieron María Román , distinguida en la categoría Agroecología, y la Red Puna – Colectivo de Mujeres Tejedoras, premiada en la categoría Grupos y Asociaciones de Mujeres.

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La ceremonia se desarrolló en el marco del tercer Foro Internacional de Género y Ruralidad, bajo el lema “Con los pies en la tierra y el futuro entre las manos” . El encuentro reunió a productoras, referentes sociales, especialistas y representantes de organismos públicos para visibilizar el trabajo de las mujeres en los territorios rurales.

Los dos reconocimientos para Jujuy pusieron en valor diferentes formas de participación de las mujeres en las comunidades: por un lado, el trabajo vinculado con la agroecología y, por otro, la organización colectiva de las tejedoras de la Puna.

Una de las protagonistas de la premiación fue María Román, representante de Jujuy, quien recibió el Premio Lía Encalada 2026 en la categoría Agroecología.

La distinción reconoce su aporte dentro de una actividad que promueve formas de producción vinculadas con el cuidado del ambiente, los recursos naturales y el desarrollo de los territorios rurales.

María Román en los Premios Lía Encalada 2026

La agroecología representa una herramienta importante para las comunidades que buscan fortalecer la producción de alimentos, recuperar saberes tradicionales y sostener prácticas productivas que respeten los ecosistemas.

En este contexto, el reconocimiento a María Román permitió que Jujuy estuviera representada entre las mujeres destacadas por su contribución al ámbito productivo rural.

Las tejedoras de la Red Puna también fueron premiadas

El segundo reconocimiento para la provincia fue para la Red Puna – Colectivo de Mujeres Tejedoras, que recibió el premio correspondiente a la categoría Grupos y Asociaciones de Mujeres.

La distinción puso en primer plano el valor del trabajo colectivo femenino en las comunidades rurales jujeñas, donde la organización y la transmisión de conocimientos constituyen aspectos importantes de la identidad local.

El tejido artesanal es una actividad profundamente vinculada con la cultura de la Puna, sus tradiciones y los conocimientos que se transmiten entre generaciones.

En ese marco, la premiación reconoce la importancia de las organizaciones de mujeres para fortalecer el trabajo comunitario y dar visibilidad a sus actividades productivas.

La Red Puna fue una de las experiencias colectivas distinguidas en una edición que reunió a representantes de numerosas provincias argentinas.

Qué son los Premios Lía Encalada y por qué se entregan

Los Premios Lía Encalada son organizados por Mujeres de la Ruralidad Argentina y tienen como objetivo reconocer el trabajo, la trayectoria y el compromiso de mujeres que desarrollan actividades en ámbitos rurales.

La iniciativa comenzó en 2022 y lleva el nombre de Lía Encalada, una figura vinculada con la historia de la agronomía argentina.

En esta quinta edición, realizada por primera vez en la provincia de Buenos Aires, se distinguieron experiencias vinculadas con la agricultura, agroecología, cooperativismo, educación rural, ganadería, innovación tecnológica, salud, sostenibilidad ambiental y trabajo comunitario.

María Román en los Premios Lía Encalada 2026

El encuentro reunió a unas 400 mujeres de 23 provincias argentinas, según informaron las organizaciones participantes.

El papel de las mujeres rurales, uno de los ejes del foro internacional

La entrega de premios formó parte del tercer Foro Internacional de Género y Ruralidad, desarrollado en Mar del Plata con la participación de productoras, especialistas, organizaciones sociales y autoridades.

Durante la apertura, el ministro de Desarrollo Agrario bonaerense, Javier Rodríguez, destacó la importancia del trabajo femenino tanto en las actividades productivas como en el sostenimiento de las comunidades.

“Las mujeres rurales cumplen un rol fundamental en la producción, pero también en la construcción de comunidad. Muchas veces ese trabajo no se ve, porque se mezclan las tareas productivas con las tareas de cuidado, el trabajo familiar y muchas otras responsabilidades”, expresó.

Entre los temas abordados estuvieron las dificultades para acceder al financiamiento, las condiciones de trabajo, la conectividad, el cuidado del ambiente y las posibilidades de desarrollo en los territorios rurales.